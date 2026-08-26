Jag har använt Samsung Galaxy Z Fold 8 i en månad och den här videovänliga telefonen har gjort mig till ett fan av vikbara

Precis när det började se ut som att vikbara telefoner riskerade att försvinna ut i periferin – de stod för bara 1,5% av den globala smartphoneförsäljningen under 2025 – har Samsung lanserat Galaxy Z Fold 8, en passformad vikbar telefon som med lite hjälp från Apple skulle kunna ta enheter med dubbla skärmar ut till den breda massan.

Vi har faktiskt sett den här formfaktorn tidigare – Huawei Pura X Max debuterade exempelvis i Kina tidigare i år – men Galaxy Z Fold 8 är första gången en vikbar telefon i passformat har blivit tillgänglig på västerländska marknader.

Så är den lika revolutionerande som Samsung vill få oss att tro? Jag har använt Galaxy Z Fold 8 i exakt en månad nu och kan med säkerhet säga att ja, det är en otroligt mångsidig telefon för att konsumera innehåll – även om det finns några egenheter att känna till om du funderar på att lägga 23 990 kronor på en.

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I den här artikeln går jag igenom vad jag älskar, vad jag inte gillar och vad jag generellt tycker om Samsungs senaste tillskott. Du kan också läsa vår fullständiga recension av Samsung Galaxy Z Fold 8 för en djupare titt på specifika funktioner, eller titta på videon här nedanför där jag går igenom allt jag kommer att ta upp.

One month with the Samsung Galaxy Z Fold 8: a passport-style foldable to rule them all... for now - YouTube Watch On

För alla videoälskare

Vi börjar med mina tankar om designen hos Z Fold 8, som överger de produktivitetsinriktade proportionerna hos tidigare bokformade vikbara telefoner. I stället får den ett kortare och bredare, nästan passliknande format när den är hopfälld och en mer praktisk rektangulär form när den fälls ut.

Samsung säger att de här förändringarna av telefonens mått är ett svar på förändrade konsumentvanor (läs: vi är alla beroende av att scrolla 2026), och det är lätt att förstå varför Z Fold 8 är bättre för sociala medier, video och artikelläsning än den större Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Till att börja med är den 5,5 tum stora yttre skärmen med bildförhållandet 10:16 perfekt för att använda fullstora appar med en hand. Du behöver inte sträcka tummen för att nå toppen av skärmen och det är dessutom mycket enklare att skriva på den här bredare skärmen än på de högre och smalare bokformade vikbara telefonerna.

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(Image credit: Future)

Telefonens bredd kan göra det lite svårt att skriva med en hand för den som har mindre händer, men det är faktiskt riktigt nostalgiskt att skriva med båda händerna (vilket de flesta av oss ändå gör för det mesta), eftersom det känns lite som att använda en gammal BlackBerry – fast utan det fysiska tangentbordet. Kommer ni ihåg dem?

Vänd Z Fold 8 på sidan och den yttre skärmen blir en 16:10-yta som är perfekt dimensionerad för YouTube-videor, Netflix-filmer och annat videoinnehåll. Innehållets bildförhållande förblir detsamma som på andra telefoner, men i den här orienteringen slipper Z Fold 8 de besvärliga svarta sidofälten och ger en mer uppslukande tittarupplevelse.

(Image credit: Future)

Jag märkte visserligen att handen ibland täckte den nedåtriktade högtalaren när jag höll telefonen på det här sättet, men att vika upp Z Fold 8 halvvägs och låta den stå på egen hand har faktiskt blivit ett av mina favoritsätt att titta på video på en telefon.

Med det sagt köper man förstås inte en vikbar telefon för att bara använda en skärm. När Z Fold 8 öppnas får du en fantastisk 7,6-tumsskärm i 4:3-format som – du gissade rätt – också är utmärkt för video.

På den yttre skärmen beskärs det mesta videoinnehållet som standard till 16:9, men du får fortfarande mindre svarta fält och mindre oanvänd skärmyta än på exempelvis Z Fold 8 Ultra. Z Fold 8 kommer däremot verkligen till sin rätt med innehåll som ursprungligen är i 4:3-format, som äldre anime-serier.

Jag menar, titta bara på den här bilden av Neon Genesis Evangelion på Netflix och försök säga att det finns ett bättre sätt att titta på TV på en telefon:

(Image credit: Future)

Detsamma gäller läsning. Att använda Z Fold 8 utfälld i porträttläge är perfekt för att scrolla på hemsidor och läsa e-böcker och serier, eftersom 3:4-formatet inte ligger särskilt långt från proportionerna hos traditionella fysiska böcker.

Det gör också Z Fold 8 till en bra storlek för arbetsappar som Google Docs. Z Fold 8 Ultra är definitivt mer inriktad på produktivitet, men jag upptäckte att den här mindre modellens mer innehållsfokuserade format faktiskt fungerar helt okej även för professionella uppgifter.

En sak jag däremot har märkt är att appar för sociala medier inte är särskilt väl optimerade för den utfällda skärmen. 3:4 fungerar hyfsat för Instagram, men så fort du växlar till liggande läge ser appens layout inte särskilt bra ut. Därför har jag för det mesta scrollat genom sociala medier på den yttre skärmen, vilket känns betydligt mer naturligt.

Ett sista ord om designen: vecket i skärmen är definitivt mindre synligt än på Galaxy Z Fold 7. Samsung har lagt till ett Flex Titanium-lager i båda Z Fold 8-modellerna i år, vilket också gör att gångjärnet känns stabilare och att telefonen kan öppnas helt platt. Även om telefoner som Pixel 11 Pro Fold och Honor Magic V6 erbjuder bättre dammtålighet har jag aldrig oroat mig för hållbarheten hos min Z Fold 8.

Kraft i fickformat

(Image credit: Future)

När det gäller prestanda är Z Fold 8 lika rolig att använda som den är att titta på. Den har ett Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip i toppklass och 12 GB RAM, vilket innebär att spel som Asphalt Legends flyter på utan problem med de högsta grafikinställningarna.

Samsung har också uppdaterat sin Multi-Window-funktion så att du kan använda upp till tre appar sida vid sida, antingen vertikalt eller horisontellt, utöver den äldre metoden för delad skärm. Jag kan inte påstå att jag någonsin har behövt använda tre appar samtidigt, men att ha två appar öppna sida vid sida är definitivt användbart när jag behöver jämföra information medan jag arbetar. Och om du verkligen vill gå loss kan du scrolla genom Reels OCH TikTok samtidigt.

Now Nudge har också uppdaterats och kan nu öppna föreslagna appar i delad skärm, vilket är ett trevligt sätt att uppmuntra dig att faktiskt utnyttja potentialen hos den vikbara telefon du precis lagt så mycket pengar på.

Kompromisser med kamerorna

(Image credit: Future / Tom Bedford)

Okej, nog om allt det bra, nu är det dags att prata om vad du offrar genom att välja den här typen av vikbar telefon framför andra alternativ.

Den största kompromissen hittar vi bland kamerorna. Z Fold 8:s huvudkamera och ultravidvinkelkamera är visserligen fullt dugliga, men här finns överhuvudtaget ingen telefotokamera, vilket är... ganska galet med tanke på hur mycket telefonen kostar.

Huvudkameran på 50 MP erbjuder 2x sensorzoom för lite extra räckvidd när det behövs, men bildkvaliteten börjar försämras när du zoomar digitalt upp till 10x. Som tur är är både huvudkameran och ultravidvinkelkameran riktigt bra och levererar livfulla färger och gott om detaljer, men du får skarpare bilder med den mer kamerafokuserade Z Fold 8 Ultra.

Här är en jämförelse bild för bild av de två telefonernas kamerakapacitet, fotograferad av TechRadars skribent Tom Bedford:

Image 1 of 4 En bild på några gula blommor i en trädgård, tagen med Fold 8.... (Image credit: Future) ...och samma bild på Fold 8 Ultra. Hittills ganska likt, om än med lite extra oskärpa. (Image credit: Future) När man kommer närmare blommorna på Z Fold 8 ser det i princip ut som att jag har beskurit den föregående bilden... (Image credit: Future) ... men när man zoomar in på Z Fold 8 Ultra ger ett riktigt skärpedjup, vilket gör bilden bättre. (Image credit: Future) Image 1 of 4 View Original Image 2 of 4 View Original Image 3 of 4 View Original Image 4 of 4 View Original

Med det sagt blir selfies riktigt bra och porträttläget är fortfarande en av Samsungs styrkor. Smarta videofunktioner som Super Steady Video med Horizontal Lock och My FanCam bidrar dessutom till att Z Fold 8 känns både rolig och fräsch. Den förstnämnda stabiliserar skakiga videor på bekostnad av viss upplösning, medan den sistnämnda låter dig skapa en rörelsespårad video av ett specifikt motiv från valfri video.

Här har ni mig och vår redaktör för sociala medier, Vik. (Image credit: Future)

My FanCam är faktiskt ganska effektiv, men som vi förklarade i vår recension av telefonen behöver motivet vara väl upplyst och tillräckligt stort i bilden för att Samsungs algoritm ska kunna identifiera det. Det finns inget alternativ för manuell spårning, så du är helt beroende av att funktionen själv bedömer ditt material som kompatibelt.

Batteritiden är ytterligare en aspekt av Galaxy Z Fold 8 som är bra, men inte fantastisk. Ja, det är den första Samsung-telefonen med ett kisel-kolbatteri och ja, batteritiden är bättre än hos Z Fold 7, men du får inte samma uthållighet som hos Honor eller Oppo.

Samsung uppger att Z Fold 8 klarar 26 timmars videouppspelning på en laddning och det stämmer, men bara om du håller dig till den yttre skärmen. I verkligheten innebär en dag med telefonen att du växlar mellan skärmarna, tittar på YouTube med telefonen utfälld och kanske spelar lite. I praktiken hamnar batteritiden därför närmare någonstans mellan en och en och en halv dag.

Men det är fortfarande... ganska bra! Jag laddar ändå telefonen varje natt, så jag har aldrig stått där med en helt urladdad Z Fold 8. Däremot tycker jag inte att införandet av kisel-koltekniken här är den revolution som vissa, inklusive jag själv, kanske hade hoppats på.

Som jämförelse använder Honor Magic V6 ett större batteri på 6 600 mAh som räcker långt över två dagar och det är en nivå som inte ens Galaxy Z Fold 8 Ultra kan matcha.

När det gäller laddning får du 45 W trådbunden laddning, vilket tar batteriet till 50% på omkring 25 minuter och ger en full laddning på ungefär en timme. Återigen är det helt okej siffror, men knappast exceptionella.

Du får också trådlös laddning på 20 W, men precis som med alla andra Samsung-telefoner behöver du köpa ett magnetiskt skal för att kunna dra nytta av den, eftersom Z Fold 8 saknar inbyggda magneter.

Omdöme efter en månad

(Image credit: Future / Tom Bedford)

Överlag har jag verkligen uppskattat min tid med Galaxy Z Fold 8 hittills och blivit positivt överraskad av hur väl den nya formfaktorn fungerar för det mesta jag gör med mobilen till vardags.

Videor ser riktigt bra ut på båda skärmarna, jag älskar att skriva på den yttre skärmen och läsa på den inre, och Z Fold 8 är dessutom tillräckligt kraftfull för att fungera som en riktigt trevlig liten spelenhet.

Du får bättre kameror och batteritid genom att välja en vanlig flaggskeppstelefon eller den dyrare Z Fold 8 Ultra, men ingen av de enheterna känns lika rolig eller speciell som Z Fold 8.

Om jag ska vara ärlig känner jag ungefär likadant inför den här telefonen som inför iPhone Air. Till en början känns den märklig och lite fånig – och du betalar mycket pengar för färre flaggskeppsfunktioner – men Z Fold 8 är helt enkelt väldigt rolig att använda till vardags och den väcker till liv en del av den entusiasm som vikbara telefoner har saknat på sistone.

Om ryktena stämmer och Apple faktiskt lanserar en iPhone Ultra i liknande storlek senare i år, har den här nya formfaktorn en verklig chans att slå igenom. Men som läget ser ut just nu är Z Fold 8 den vikbara telefonen att köpa om du, precis som jag, framför allt använder mobilen för att konsumera innehåll.

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