Att brygga både varm och kall espresso är busenkelt med söta lilla De'Longhi Dedica Duo – och den är billigare än du kanske tror

De'Longhi Dedica Style är en fantastisk liten espressomaskin som länge har haft en plats i vår topplista över de bästa kaffemaskinerna, tack vare sin kompakta design, sitt plånboksvänliga pris och sina genomgående utmärkta resultat. Det är ett riktigt bra alternativ för nybörjare, så när jag fick chansen att testa dess nya syskon, den lika nätta De'Longhi Dedica Duo, tog jag chansen direkt. Jag kommer att återkomma med en fullständig recension snart, men mitt första intryck är att den nya versionen faktiskt är ännu bättre.

Den största skillnaden mellan Dedica Style och Duo är att den senare (precis som många av de bästa espressomaskinerna jag har testat i år) kan extrahera kaffe med antingen varmt eller kallt vatten. Det innebär att du också kan använda den för att göra iskaffe när du behöver svalka dig.

Till skillnad från vissa maskiner jag har använt på sistone använder den riktig kallextraktion, vilket tar ganska lång tid men ger betydligt bättre smak än att bara hälla en shot varm espresso över is och nöja sig med det. Precis som den betydligt, betydligt dyrare Jura J10 låter den nya De'Longhi-maskinen det malda kaffet genomgå en längre förinfusion innan den pressar kallt vatten genom kaffet i pulser. Resultatet? Utsökt och mjukt, även när jag använde ett mellan- till mörkrostat kaffe. Om det inte redan hade varit eftermiddag skulle jag göra en till på en gång.

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Även extraktionen med varmt vatten är utmärkt. Casabrews 5418 Pro, som jag recenserade häromveckan, var så ojämn i sina resultat att jag började ifrågasätta om jag över huvud taget visste hur man gör espresso. Men Dedica Duo återställde mitt förtroende för mina egna färdigheter. Det tar en liten stund för maskinen att värmas upp, men när den väl är redo och espressoknapparna på ovansidan lyser kan du känna dig trygg med att du kommer att få en riktigt bra espresso. Jag har använt en ganska fin malningsgrad på kaffet och resultaten har varit konsekvent bra.

Det finns ingen trevägs magnetventil, så du får räkna med att det droppar lite efter att pumpen har stannat, men det är knappast hela världen.

Trots sitt relativt låga pris känns alla tillbehör till Duo betryggande robusta. Handtaget på portafiltret har en skön tyngd, precis som tampern (inga tunna, billiga plastdelar här), och De'Longhi har inte snålat genom att förvänta sig att du ska stå för din egen mjölkkanna (jag tittar på dig igen, Casabrews).

Det följer till och med med ett litet kaffemått för att dosera kaffet (ett vettigt tillbehör till en nybörjarmaskin, vars användare kanske inte har en lämplig våg) och en generös förpackning med avkalkningsmedel.

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Duo finns dessutom i flera riktigt söta färger. Jag valde vitt för att undvika att den skulle skära sig mot mitt ganska knallgröna kök, men du kan också välja rostfritt stål, en mjuk salviagrön nyans eller en fin rosa färg. Alla versioner har kromade detaljer, inklusive ett snyggt räfflat vred med en härlig känsla som används för att styra ångmunstycket.

Jag kommer att tillbringa ytterligare några veckor med Dedica Duo innan jag skriver min fullständiga recension, men än så länge ser det ut som att vi kan ha en ny utmanare till titeln som den bästa lilla espressomaskinen. Det skålar jag gärna för.