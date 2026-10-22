7 robusta och kompakta kaffebryggare att ta med på resan – för gott kaffe var du än befinner dig

För kaffeälskare är en ordentlig kaffemaskin en riktigt bra investering. Men det är framför allt en lösning för hemmet, så vad gör du när du är ute på språng? Ibland kan ett riktigt bra lokalt kafé stilla kaffesuget, men det är långt ifrån någon garanti. Om du tar ditt kaffe på allvar är det därför en bra idé att skaffa en robust, portabel kaffebryggare som ser till att du kan få en god kopp oavsett var du befinner dig.

Det finns några få märken som dominerar den här marknaden. Ett av dem är AeroPress, som snabbt blev populärt tack vare sin innovativa design som kombinerar det bästa från presskaffe, pour-over och espressobryggning. Originalmodellens kompakta konstruktion i plast gör den redan ganska resevänlig, men numera finns också en mindre Go-version med en integrerad resemugg och hållare för pappersfilter.

Wacaco tillverkar flera robusta, handdrivna kaffebryggare som kan göra espresso med ett fylligt lager crema. Du fäller ut en knapp på framsidan och trycker sedan upprepade gånger på den för att extrahera kaffet. Tryckningarna skapar ett stabilt tryck på 18 bar (261 PSI) inuti kapseln.

Har du inte möjlighet att koka vatten separat? Då kan OutIn vara ett bättre alternativ, eftersom den värmer vattnet åt dig. Den laddas via USB-C och fungerar med både kaffekapslar och malet kaffe. Den är också ett utmärkt alternativ om du har svårt att använda en manuell bryggare. Du startar nämligen bryggningen med en enda knapptryckning, helt utan att behöva pumpa eller pressa. (Dreame har en liknande portabel kaffemaskin med inbyggd vattenuppvärmning på gång, men den finns ännu inte att köpa.)

Här nedanför tittar jag närmare på alla dessa modeller och flera andra alternativ för dig som vill kunna njuta av riktigt gott kaffe även när du är på språng. Observera att endast kaffebryggare med tillgängliga prisuppgifter visas i sammanställningen, så om någon av modellerna saknas beror det på att aktuella priser inte finns tillgängliga.

Kompakta kaffebryggare för resan

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