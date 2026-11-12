6 saker du behöver tänka på innan du uppgraderar till en AV-receiver och ett hemmabiosystem med surroundhögtalare

Här på TechRadar har vi nyligen uppgraderat vårt hemmabiosystem och gått från en soundbar med surroundhögtalare till en AV-receiver och ett system med separata högtalare, bestående av AV-receivern Denon AVC-3900H och ett 5.1-högtalarpaket ur Bowers & Wilkins 600-serie. Vi har tidigare skrivit om hur förvånansvärt enkelt det var att installera systemet och vilka konkreta förbättringar det gav ljudet.

Om du funderar på att uppgradera till ett liknande system hemma finns det vissa saker du bör planera innan du sätter igång, så att du kan vara säker på att välja rätt utrustning från början. Här är sex saker som är värda att tänka på innan du uppgraderar.

Rummets takhöjd och högtalarnas placering

Helst ska alla högtalare stå på samma avstånd från din lyssningsposition, precis som vi placerade dem i vårt testrum. (Image credit: Future)

Det första du behöver tänka på inför en uppgradering är själva utrymmet där systemet ska installeras och var högtalarna ska placeras. Takhöjden kan spela stor roll för vilka högtalare du väljer och var du placerar dem, eftersom ljudet sprids ut snabbare i rum med högre tak.

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Vårt eget testrum har en takhöjd på ungefär tre meter, vilket är ganska standard för ett hemmabiorum och inte påverkar ljudkvaliteten nämnvärt. Har du högre tak behöver du däremot ta hänsyn till det när du väljer högtalare (vilket vi går in närmare på längre fram).

Nästa sak att fundera över är var du ska placera dina nya högtalare. Helst ska alla högtalare stå på samma avstånd från din lyssningsposition. Våra står exempelvis 140 centimeter från platsen där vi sitter och vi upptäckte att det gav oss ett optimalt och balanserat ljud. Kom också ihåg att mäta från den plats där ditt huvud kommer att vara, inte från stolens eller soffans framkant eller något liknande.

Om du använder ett 5.1-system behöver du också tänka på var surroundhögtalarna ska placeras. Många av de bästa soundbarpaketen med surroundljud kan få dig att tro att surroundhögtalarna ska stå snett bakom lyssningspositionen. Faktum är att de helst ska placeras vid sidorna i en 5.1-installation. Vi testade även att placera dem diagonalt bakom oss och det fungerade faktiskt också bra, så oroa dig inte om det är den enda möjliga placeringen i ditt rum. Men en placering mer åt sidorna är fortfarande det som egentligen rekommenderas för ett 5.1-system.

Kabellängd: räkna alltid med lite extra

Vi använder fem meter långa QED XT25-kablar med färdigmonterade kontakter i vår installation och de räcker precis från AV-receivern till de bakre högtalarna. Det lönar sig att ta till lite extra! (Image credit: Future)

När du har bestämt var högtalarna ska stå behöver du fundera på kabellängden. Kablarna måste dras från anslutningarna på baksidan av varje högtalare hela vägen till baksidan av AV-receivern, så kom ihåg att du inte ska mäta från framsidan av respektive enhet. När du har mätt bör du alltid lägga till lite extra längd för att få flexibilitet och spelrum. Lägg sedan till ännu mer om kabeln behöver dras längs väggar eller under golvbrädor, så att du har möjlighet att anpassa installationen.

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I vårt testrum använder vi fem meter långa QED XT25-kablar med färdigmonterade banankontakter. Det är kablar av utmärkt kvalitet som når fram till vår Denon-receiver, men de räcker precis från de bakre högtalarna till receivern. Det fungerar bra i vårt testrum, men i ditt eget hem, där högtalarna ska installeras permanent, är det klokt att lägga till lite extra längd så att kablarna inte blir för korta.

Är det fem meter från dina bakre högtalare till AV-receivern? Då kan det faktiskt vara värt att räkna med åtta till tio meter kabel, eller ännu mer, för att ha lite extra längd om kablarna skulle behöva dras på ett annat sätt längre fram.

Högtalarnas storlek

I vårt testrum fungerade golvhögtalare bra som fronthögtalare, medan vi använde stativhögtalare som bakre högtalare. (Image credit: Future)

Kommer du ihåg att vi nämnde att du behöver tänka på hur stort ditt hemmabiorum är? Det är här högtalarnas storlek kommer in i bilden. Om du har ett rum med högre tak kan det vara värt att välja golvhögtalare (större högtalare) i stället för stativhögtalare (mindre högtalare). Den extra kraften från golvhögtalarna bör kunna kompensera för den större rumsvolymen som ett högre tak innebär.

Om du har ett mindre rum med lägre tak och tycker att golvhögtalare skulle dominera rummet finns det gott om högkvalitativa stativhögtalare som kan leverera tillräckligt med kraft och detaljer på egen hand. Det är viktigt att tänka på högtalarnas storlek eftersom du inte vill ha något som är för svagt eller för kraftfullt för rummet.

Du behöver också ta hänsyn till effekten hos din AV-receiver. Även om de flesta mindre och billigare AV-receivrar bör ha tillräckligt med kraft för att driva dina högtalare kan de få problem med större och mer effektkrävande modeller. Kontrollera impedansen, som anges i ohm (Ω), hos både högtalarna och AV-receivern, eftersom den visar det elektriska motståndet. Om de inte är kompatibla kan resultatet bli en ljudupplevelse som inte motsvarar förväntningarna. Detsamma gäller effekten, som anges i watt (W).

Är det värt att lägga till höjdkanaler?

Höjdhögtalare hade varit perfekta för att få hela upplevelsen, men de skulle inte fungera i vårt testrum. Dessutom är Dolby Atmos ett objektbaserat ljudformat, så vi kan fortfarande få en tredimensionell ljudupplevelse. (Image credit: 20th Century Studios / Future)

Även om höjdhögtalare för Dolby Atmos kan ge ytterligare en dimension till filmupplevelsen finns det flera saker att tänka på innan du bestämmer dig för om de är värda att installera.

Om du vill installera takhögtalare behöver du se till att montera brandskyddskåpor. De är inte särskilt dyra, men takhögtalare behöver ofta ett visst utrymme omkring sig av brandsäkerhetsskäl och för att själva kåporna ska få plats. Det innebär att du behöver anlita en installatör som kan göra större öppningar i taket.

Du behöver också särskilda brandsäkra kablar som klarar de mer slutna utrymmena i taket. Detsamma gäller om du drar kablar i väggar eller under golv. Även om den här typen av kabel är relativt prisvärd är den inte alltid det bästa alternativet när det gäller ljudkvalitet (mer om det längre fram).

Du behöver också tänka på takets material och lutning. Det är särskilt relevant om du använder uppåtriktade Atmos-högtalare, som studsar ljudet mot taket så att det låter som om det kommer ovanifrån. Om taket har en ojämn struktur kommer det att störa ljudreflektionerna. Har du exempelvis ett välvt tak kan ljudet naturligtvis inte studsa tillbaka på rätt sätt.

Även om du inte kan installera höjdhögtalare kan du fortfarande få en känsla av Dolby Atmos omslutande ljudkupol med riktigt bra högtalare och en bra AV-receiver med kraftfull ljudbehandling, eftersom högkvalitativa högtalarelement kan skapa en tydlig rumslig effekt. När vi har tittat på filmer som The Batman och Top Gun: Maverick har vi fortfarande upplevt tredimensionellt ljud i vårt 5.1-system utan höjdhögtalare, så fundera på om det verkligen är värt besväret att installera dem.

Planera för en subwoofer

Det är värt att planera placeringen av subwoofern, men för våra behov fungerade vår B&W ASW610 bra längst fram i systemet. (Image credit: Warner Bros / Future)

En subwoofer återger de lägsta frekvenserna och basen i ett hemmabiosystem och är avgörande för att få en så bra filmupplevelse som möjligt. Subwoofers är därför ofta ganska stora och kan ta mycket plats, så det är viktigt att fundera på var du ska ställa din.

Bas är inte riktad på samma sätt som högre frekvenser, vilket ger dig fler alternativ när du ska placera subwoofern. Det kan ofta vara värt att göra en så kallad sub crawl. Det innebär att du placerar subwoofern där du normalt sitter, spelar upp något med mycket bas och sedan bokstavligen kryper runt till de platser där du funderar på att ställa subwoofern för att höra var basen låter bäst. Markera den platsen och ställ sedan subwoofern där.

Det låter kanske märkligt, men metoden bygger på reciprocitetsprincipen inom akustik. Den innebär att om du byter plats på en högtalare och en lyssnare ska akustiken i princip förbli densamma. Det är helt enkelt lättare att flytta på sig själv än att flytta runt subwoofern, så helst vill du bara behöva göra det sistnämnda en gång ...

Vanliga placeringar för subwoofers är i rummets hörn (inte idealiskt ur ett akustiskt perspektiv, men praktiskt), bakom den huvudsakliga sittplatsen eller längst fram i systemet, ungefär där fronthögtalarna eller TV står. I vårt fall fungerar vår B&W ASW610 utmärkt längst fram i rummet och levererar fyllig, kraftfull bas.

Välj rätt kablar

Vi använder QED XT25-kablar med färdigmonterade kontakter i vårt system och de är värda sitt pris. (Image credit: Future)

Kablarna transporterar ljudsignalen från AV-receivern till varje högtalare och därför är det viktigt att välja kablar av tillräckligt bra kvalitet för att matcha systemets övriga komponenter. Det spelar ingen roll om du lägger tusentals kronor på en förstklassig installation om du sedan ansluter allt med kablar av dålig kvalitet, eftersom du då inte får ut bästa möjliga ljud.

Det viktiga är dock att du inte behöver lägga en förmögenhet för att få kablar av bra kvalitet. När vi arbetade hos en AV-återförsäljare märkte vi att kablar för omkring 30 kronor per meter fungerade bra för budgetsystem, medan vi använde kablar för omkring 250 kronor per meter till mer avancerade system. Priserna kan bli betydligt högre än så, men generellt räcker kablar i prisklassen cirka 70–150 kronor per meter för de flesta behov.

Som vi nämnde tidigare behöver du brandsäkra kablar om du ska dra högtalarkablar i tak, väggar eller under golv. Det kanske låter dyrt, men lyckligtvis hör den här typen av kablar till de mer prisvärda alternativen.

Något som däremot är värt att investera i är banankontakter. De monteras i ändarna på vanliga högtalarkablar och håller kabeländarna i betydligt bättre skick, vilket förlänger högtalarkablarnas livslängd och i sin tur bidrar till ett jämnare och bättre ljud.

Om budgeten tillåter är färdigterminerade kablar (högtalarkablar där banankontakterna redan har monterats professionellt) det bästa alternativet, eftersom dessa kablar ofta håller hög kvalitet. Vi använder QED XT25-kablar i vår egen installation. Även om de är lite dyrare är de värda investeringen för ett system som vårt.

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