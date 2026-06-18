HDMI 2.2 är på väg till TV-apparater och skärmar nästa år – här är vad nästa generations anslutning faktiskt innebär

De första produkterna väntas dyka upp i slutet av 2026 eller under 2027

Stöd för okomprimerad 4K i extremt höga uppdateringsfrekvenser och upplösningar upp till 10K

Mycket intressant för PC-gamers, men mindre relevant för vanliga TV-tittare

HDMI 2.2 är på väg och det kan bli en mycket stor nyhet för gamers. Den nya standarden erbjuder nämligen dubbelt så hög bandbredd som HDMI 2.1 – upp till 96 Gbps.

Det innebär att HDMI 2.2 kan leverera okomprimerad 4K-upplösning i upp till 240 Hz, något som dagens HDMI 2.1 endast klarar med hjälp av Display Stream Compression (DSC). Den kan även hantera okomprimerad 4K i 480 Hz med 4:2:0-kromasubsampling samt okomprimerad RGB-bild i 8K och 60 Hz. Med DSC aktiverat kan standarden till och med leverera 1440p i uppdateringsfrekvenser över 1 000 Hz.

Det finns dock en viktig detalj att känna till. En produkt kan vara certifierad för HDMI 2.2 utan att erbjuda de allra högsta datahastigheterna, vilket innebär att du behöver granska specifikationerna noggrant innan ett köp.

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Som FlatpanelsHD rapporterar väntar sig HDMI-organisationen att de första HDMI 2.2-produkterna når marknaden under 2027. Testning och certifiering pågår redan.

Enligt HDMI Licensing Administrators vd och president, Rob Tobias, börjar chiptillverkare leverera testversioner av sina nya FRL2-kretsar redan i år. Det innebär att produkter med stöd för upp till 96 Gbps kan börja dyka upp under nästa år.

HDMI 2.2 är väldigt snabbt, men många spelare använder redan höghastighets DisplayPort i sina inställningar. (Image credit: Shutterstock / Isham Ismail)

Kommer HDMI 2.2 att vara en stor nyhet?

Specifikationerna är utan tvekan imponerande. HDMI 2.2 kommer att finnas i tre nivåer: 64 Gbps, 80 Gbps och 96 Gbps – samtliga snabbare än HDMI 2.1.

För gaming är förbättringarna särskilt intressanta, men samtidigt finns redan DisplayPort 2.1 med upp till 80 Gbps i många av de bästa gamingskärmarna. Därför finns det inget akut behov av att uppgradera för PC-spelare som redan använder moderna DisplayPort-lösningar. Dessutom kräver HDMI licensavgifter, vilket sannolikt gör tekniken dyrare än DisplayPort.

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Om du redan investerat i avancerad PC-hårdvara är chansen stor att du använder DisplayPort, särskilt om du kör flera skärmar. HDMI 2.2 innebär dock att fler premiumskärmar kan erbjuda högpresterande alternativ även via HDMI.

I vardagsrummet har HDMI däremot vissa fördelar tack vare funktioner som ARC (Audio Return Channel), CEC (Consumer Electronics Control) och ALLM (Auto Low-Latency Mode). Därför är det möjligt att exempelvis nästa generations PlayStation kan dra nytta av de högre datahastigheterna.

Samtidigt är det värt att komma ihåg att spel sällan ens når 4K och 120 Hz idag, vilket redan stöds av HDMI 2.1. Det är därför långt ifrån säkert att HDMI 2.2 kommer att förändra spelupplevelsen särskilt mycket för konsolspelare.

Vissa spel kan däremot på sikt dra nytta av 4K i 240 Hz, förutsatt att framtida konsoler och de bästa gaming-TV-apparaterna kan leverera den typen av prestanda.

En av de mest intressanta nyheterna i HDMI 2.2 är LIP, eller Latency Indication Protocol. Tekniken är utformad för att förbättra synkroniseringen mellan ljud och bild i hemmabiosystem med exempelvis soundbars eller AV-receivrar. Problem med fördröjt ljud är fortfarande relativt vanliga, även bland de bästa soundbars på marknaden idag, så det här är en funktion som kan få verklig betydelse för många användare.

För de flesta är HDMI 2.2 något att hålla ett öga på snarare än en funktion som måste finnas i nästa TV-köp. Standarden är utvecklad med framtida upplösningar som 10K i åtanke, men majoriteten av dagens filmer, serier och streamingtjänster stannar vid 4K.

Det är därför främst något att fundera över när du köper ny AV-utrustning om några år. Mycket talar dessutom för att bredare stöd i TV-apparater inte kommer förrän efter CES 2028.

Precis som med HDMI 2.1 lär övergången dessutom bli något rörig. Även idag saknar många premium-TV-apparater fyra fullvärdiga HDMI 2.1-portar eftersom vissa bildprocessorer inte stöder det fullt ut.

Samma sak kommer sannolikt att gälla HDMI 2.2, där vissa modeller får mer omfattande stöd än andra trots att de marknadsförs med samma standard.

På PC-sidan väntas stödet i grafikkort inte bli vanligt förrän sent 2027 eller ännu senare. Precis som med HDMI 2.1 lär tekniken först dyka upp i de dyraste modellerna innan den sprider sig till mer prisvärda alternativ.