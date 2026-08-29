Samsung imponerade under Gamescom med sin löjligt snabba OLED-skärm på 1 100 Hz

Samsung intog sin egen scen under Gamescom idag för att presentera en hel rad nya Odyssey OLED-gamingskärmar för 2027, inklusive flera modeller som är först i världen med sin teknik.

I toppen av det nya sortimentet hittar vi Odyssey OLED G6 G60H, som har en Fast IPS-panel med 1440p-upplösning och en uppdateringsfrekvens på hela 600 Hz.

Om den löjligt höga uppdateringsfrekvensen inte skulle räcka kan du sänka upplösningen till HD och få hela 1 100 Hz, vilket gör den här Samsung-skärmen till den snabbaste vi någonsin har sett i det avseendet.

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Den har dessutom stöd för AMD FreeSync Premium Pro VRR och är kompatibel med Nvidia G-Sync.

Om du vill ha något större är Odyssey OLED G7 världens första böjda gamingskärm på 42 tum med det klassiska bildförhållandet 16:9. Den har en OLED-panel med 4K-upplösning, en uppdateringsfrekvens på upp till 165 Hz och en kraftig 1000R-kurvatur för en mer omslutande spelupplevelse.

Som jämförelse uppger Samsung att G7 är omkring 72 % större än en typisk böjd 32-tumsskärm i företagets sortiment. Det innebär att den kan fylla en ännu större del av ditt synfält och ge en mer uppslukande upplevelse.

(Image credit: Future)

Större och bättre?

Nya Odyssey OLED G8 är fullproppad med spännande funktioner. Det handlar om en 32-tums 4K-skärm med tandem-OLED och en uppdateringsfrekvens på 360 Hz. Den använder Samsungs senaste femte generationens QD-OLED-panel med Penta Tandem-teknik och en RGB-stripe-subpixellayout, vilket ska ge bättre energieffektivitet, längre livslängd och skarpare text.

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G8 har dessutom stöd för ett så kallat ”triple mode”, vilket innebär att 4K vid 360 Hz inte är det enda alternativet. Sänker du upplösningen till 1440p får du en uppdateringsfrekvens på 520 Hz. Om inte heller det räcker går det att köra Full HD i hela 680 Hz.

När det gäller anslutningar har Samsung utrustat skärmen med DisplayPort 2.1 UHBR20, två HDMI 2.1-portar, USB-C med upp till 98 W strömförsörjning samt en USB-hubb med två nedströmsportar och stöd för KVM.

För dig som föredrar ultrabrett erbjuder nya Odyssey OLED G9 en 49-tumspanel med upplösningen 5120 x 1440 och en uppdateringsfrekvens på upp till 360 Hz. Den har även ett dubbelläge som möjliggör 720 Hz vid upplösningen ”Dual HD” (2560 x 720), samt en femte generationens QD-OLED-panel med Penta Tandem-teknik.

Samsung uppger att Odyssey OLED G9 kan nå en maximal ljusstyrka på upp till 1 300 nits vid 4K-upplösning i ett fönster på 3 %, vilket bör ge en riktigt slagkraftig bild.

Utöver alla de nya skärmarna bekräftade Samsung också sin fortsatta satsning på glasögonfri 3D-teknik. Företaget nämnde bredare stöd i några av de största speltitlarna samt HDR10+ Gaming i flera stora lanseringar, däribland nya Call of Duty. Över 20 spel väntas ha stöd för standarden under första halvåret 2027.

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