Samsung imponerte på Gamescom med en latterlig rask OLED-skjerm på 1100 Hz

Samsung inntok scenen på Gamescom i dag for å avduke en helt ny serie Odyssey OLED-spillskjermer for 2027, inkludert flere modeller som er verdensnyheter med sin teknologi.

Øverst i den nye serien finner vi Odyssey OLED G6 G60H, som har et Fast IPS-panel med 1440p-oppløsning og en oppdateringsfrekvens på hele 600 Hz.

Hvis den latterlig høye oppdateringsfrekvensen ikke er nok, kan du senke oppløsningen til HD og få hele 1100 Hz, noe som gjør denne Samsung-skjermen til den raskeste vi noen gang har sett i så måte.

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Den støtter også AMD FreeSync Premium Pro VRR og er kompatibel med Nvidia G-Sync.

Hvis du vil ha noe større, er Odyssey OLED G7 verdens første buede spillskjerm på 42 tommer med det klassiske 16:9-sideforholdet. Den har et OLED-panel med 4K-oppløsning, en oppdateringsfrekvens på opptil 165 Hz og en skarp 1000R-krumning for en mer oppslukende spillopplevelse.

Til sammenligning sier Samsung at G7 er omtrent 72 % større enn en typisk 32-tommers buet skjerm i selskapets utvalg. Dette betyr at den kan fylle en enda større del av synsfeltet ditt, noe som gir en mer oppslukende opplevelse.

(Image credit: Future)

Større og bedre?

Den nye Odyssey OLED G8 er fullpakket med spennende funksjoner. Det er en 32-tommers 4K-skjerm med tandem-OLED og en oppdateringsfrekvens på 360 Hz. Den bruker Samsungs nyeste femtegenerasjons QD-OLED-panel med Penta Tandem-teknologi og et RGB-stripe-subpiksellayout, som skal gi bedre energieffektivitet, lengre levetid og skarpere tekst.

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G8 støtter også en såkalt «trippelmodus», som betyr at 4K ved 360 Hz ikke er det eneste alternativet. Hvis du senker oppløsningen til 1440p, får du en oppdateringsfrekvens på 520 Hz. Hvis det ikke er nok, kan du kjøre Full HD ved hele 680 Hz.

Når det gjelder tilkoblinger, har Samsung utstyrt skjermen med DisplayPort 2.1 UHBR20, to HDMI 2.1-porter, USB-C med opptil 98 W strømforsyning og en USB-hub med to nedstrømsporter og støtte for KVM.

For de som foretrekker ultravidvinkel, tilbyr den nye Odyssey OLED G9 et 49-tommers panel med en oppløsning på 5120 x 1440 og en oppdateringsfrekvens på opptil 360 Hz. Den har også en dobbel modus som muliggjør 720 Hz med oppløsningen «Dual HD» (2560 x 720), samt et femte generasjons QD-OLED-panel med Penta Tandem-teknologi.

Samsung oppgir at Odyssey OLED G9 kan nå en maksimal lysstyrke på opptil 1300 nits med 4K-oppløsning i et 3 %-vindu, noe som burde gi et virkelig slagkraftig bilde.

I tillegg til alle de nye skjermene bekreftet Samsung også sin fortsatte satsing på brillefri 3D-teknologi. Selskapet nevnte bredere støtte i noen av de største spilltitlene og HDR10+ Gaming i flere store lanseringer, inkludert den nye Call of Duty. Over 20 spill forventes å støtte standarden i første halvdel av 2027.

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