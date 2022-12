Beste 4K monitor 2022: Ultra HD skjerm for PC

Included in this guide:

Å finne den beste 4K monitoren blir stadig mer relevant, spesielt nå som 4K har etablert seg om oppløsningen alle vil ha (i det minste inntil 8K virkelig får fotfeste). 1440p og 1080p er fortsatt i bruk hos mange, men stadig mer videoinnhold kommer i 4K og den beste måten du kan se dette er på en skjerm som håndterer oppløsningen.

4K monitorer er såpass populære at prisene begynner å bli overkommelige. Faktisk er mange 4K-skjermer ikke mye dyrere enn de beste 1440p-skjermene - slik at du nå får bedre oppløsning for pengene, om bildekvaliteten er avgjørende for deg.

Skjermene kommer i mange prisklasser og med forskjellige funksjoner. Her finner du 4K monitorer for lynrask gaming, fargesterke skjermer for kreativt arbeid eller ganske enkelt en glimrende skjerm for strømming av film og serier.

1. Dell 4K S3221QS Beste 4K monitor Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 31.5" Skjermforhold: 16:9 Oppløsning: 3840 x 2160 Lysstyrke: 300 cd/m² Responstid: 4 ms (gtg) Innsynsvinkel: 178/178 Kontrastforhold: 3000:1 Fargestøtte: 1.07 milliarder farger Vekt: 7.4 kg specifications Screen Type LED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Stilig design + Nydelig skjerm + Multitasking funksjoner som bilde-i-bilde Grunner til ikke å kjøpe - Mangler USB-C - Lav responstid

Dell S3221QS har et slankt og elegant design av den typen som passer inn over alt. Dette overgås bare av de nydelige bildene den skaper på 60 Hz-skjermen med en oppløsning på 3840 x 2160 piksler. Bildekvaliteten denne skjermen leverer er livlig og skarp, noe som forsterkes av en lysstyrke på 300 nits og et kontrastforhold på 3000:1.

Fargespektrene – 99% sRGB og 90% DCI-P3 – er ikke brede nok for innholdsskapere, men det hindrer ikke skjermen i å gjengi farger som er kraftige nok til mediabruk.

Krumningsgraden 1800R gir dessuten dyp innlevelse og et bredere opplevd synsfelt. Med en pris på under 5000 kroner er den et fristende kjøp. Dette er en allsidig skjerm som takler det meste, inkludert historiedrevne spill.

Les vår test av Dell S3221QS (Åpnes i ny fane) på engelsk

2. Asus TUF Gaming VG289Q Beste billige 4K monitor - perfekt for gaming Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 28" Skjermforhold: 16:9 Oppløsning: 3840 x 2160 Lysstyrke: 350 cd/m² Responstid: 5 ms Innsynsvinkel: 178/178 Kontrastforhold: 1000:1 Fargestøtte: DCI-P3 90% fargerom, 1073.7M (10bit) Vekt: 7.6 kg specifications Screen Type LED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Knallgod pris + God innsynsvinkel + Fantastiske og presise farger Grunner til ikke å kjøpe - Noe hakking ved høye innstillinger - Ikke ekte HDR

Med Asus TUG Gaming VG2890Q får du mye for pengene, ikke minst med tanke på hvor lav prisen faktisk er. Den er blant de rimeligste 4K-skjermene akkurat nå, og denne 28-tommeren gir deg gode justeringsmuligheter i tre akser. Den har også svært tynne skjermkanter og en smart kabelhåndteringsløsning, i tillegg til noen smarte innstillinger som kan forbedre brukeropplevelsen. Takket være de friske fargene, den superskarpe bildekvaliteten og et design som bare har et lite snev av gaming-stil, så er denne 4K-skjermen et glimrende valg for ikke bare gamere, men også alle andre som ser mye på film og serier.

Les hele vår test av Asus TUF Gaming VG289Q (Åpnes i ny fane) på engelsk

3. BenQ SW321C PhotoVue Beste 4K monitor for fotografer Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 32" Skjermforhold: 16:9 Oppløsning: 3840 x 2160 Lysstyrke: 250 cd/m² Responstid: 5 ms Innsynsvinkel: 178/178 Kontrastforhold: 1000:1 Fargestøtte: 99% AdobeRGB, 95% P3, 100% sRGB Vekt: 25.6 kg specifications Screen Size 32-inch Screen Type LED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + God lysstyrke og fargegjengivelse + USB-C + Maskinvaren kalibrert med 16-bit LUT presisjon Grunner til ikke å kjøpe - Koblingene er vanskelige å nå - ‘Paper Color Sync’ er ikke perfekt ennå - Vanvittig dyr

BenQ SW321C PhotoVue er en UHD-skjerm utviklet spesifikt for fotorediring, med perfekt 4K oppløsning over 32 tommer.

Fargerommet er suverent, med 99% av Adobe RGB og 95% av DCI-P3, og er nøyaktig det du trenger for profesjonell redigering av foto og video. Andre funksjoner er Delta E ≤ 2 fargenøyaktighet i Adobe RGB og sRGB, i tillegg til HDR10 og HLG støtte.

SW321C er det nærmeste du kommer perfeksjon når det gjelder foto på skjerm.

Les vår test av BenQ SW321C PhotoVue (Åpnes i ny fane) på engelsk

4. Gigabyte M32UC Glimrende kurvet 4K gaming monitor Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 31.5" Skjermforhold: 16:9 Oppløsning: 3840 x 2160p Lysstyrke: 350 cd/m² Responstid: 1 ms Innsynsvinkel: 178/178 Kontrastforhold: 3000:1 Fargestøtte: 93% DCI-P3, 123% sRGB Vekt: 7.8 kg specifications Screen Type LED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Super bildekvalitet og ytelse + Mange tilkoblingsmuligheter + Mye for pengene Grunner til ikke å kjøpe - Elendige høyttalere - Grunninnstillingene må justeres

Gamere som spiller på flere plattformer og som er på jakt etter en 32-tommers gaming-skjerm med høy ytelse i 4K-gaming ved 144 Hz vil like mye ved modellen M32UC fra Gigabyte.

HDR400-støtten er grei, men ikke mer enn det. Men skjermen har en fin mengde porter og mange nyttige egenskaper, sammen med kjapp responstid og et flott fargespekter til gaming. Dette er en flott skjerm med tilfredsstillende ytelse.

Når du tar med prisen i betraktningen, og at dette er en flott, buet skjerm, er dette en av gaming-skjermene som gir deg mest for pengene. Men ikke vent deg mye av høyttalerne, for de er temmelig ubrukelige.

Les vår test av Gigabyte M32UC (Åpnes i ny fane) på engelsk

5. LG Ultrafine 24MD4KL Glimrende 4K monitor for innholdsproduksjon Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 24" Skjermforhold: 16:9 Oppløsning: 3840 x 2160 Lysstyrke: 540 cd/m² Responstid: 14 ms Kontrastforhold: 1200:1 Fargestøtte: 1.07 milliarder farger Vekt: 5.7 kg Grunner til å kjøpe + Suveren fargenøyaktighet + Lys og levende + USB-C og Thunderbolt 3 kompatibilitet Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Tykk ramme

Tilhengere av 4K vil finne mye kjærlighet i LG Ultrafine 24MD4KL-B. Det gjelder spesielt om de er fotografer eller redigerer video i høy oppløsning.

Fargerommet er 98% DCI-P3, 540 cd/m² lysstyrke og et justerbart feste for å finne perfekt arbeidshøyde. Vi ble også imponert over nøyaktigheten i fargene. I tillegg kommer en Thunderbolt 3 port som støtter 4K Daisy Chain, slik at du kan koble sammen flere skjermer.

4K oppløsningen kommer sammen med mange porter og knappeløs design, noe som gjør skjermen perfekt for en Mac, MacBook eller Ultrabook. Rammen rundt skjermen er i største laget, men det er omtrent det eneste negative.

Les vår test av LG Ultrafine 24MD4KL (Åpnes i ny fane) på engelsk

6. BenQ PD2700U Suveren 4K monitor for grafisk design Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 27" Skjermforhold: 16:9 Oppløsning: 3840 x 2160 Lysstyrke: 350 cd/m² Responstid: 5 ms Innsynsvinkel: 178/178 Kontrastforhold: 1300:1 Fargestøtte: 1.07 milliarder farger Vekt: 7.7 kg specifications Screen Type LED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Sterke og nøyaktige farger + Masse plass på skjermen Grunner til ikke å kjøpe - Mangler USB Type-C

Om du er på utkikk etter en suveren 4K monitor uten en haug med ekstra funksjoner, er BenQ PD2700U et utmerket valg.

IPS-panelet har god fargenøyaktighet og høy kvalitet. Skjermen har 100% Rec.709 og sRGB fargerom, noe som gjør den utmerket for grafisk design og fotobehandling. Monitoren har forskjellige innstillinger for ulike oppgaver: Darkroom, CAD/CAM og Animation Mode. DualView og KVM Switch lar deg multitaske, mens BenQs AQCOLOR teknologi sørger for at skjermen er kalibrert.

Les vår test av BenQ PD2700U (Åpnes i ny fane) på engelsk

7. Corsair Xeneon 32UHD144 Nydelig 144Hz 4K monitor Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 32" Skjermforhold: 16:9 Oppløsning: 3840 x 2160 Lysstyrke: 400 nits (standard); 600 nits (HDR) Responstid: 12 ms (GtG), 1 ms (MPRT) Innsynsvinkel: 178/178 Kontrastforhold: 1000:1 Fargestøtte: 98% DCI-P3, 100% Adobe, 100% sRGB Vekt: 9.5 kg specifications Screen Size 32-inch Screen Type LED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Glimrende gaming-ytelse + Perfekt for kreativt arbeid Grunner til ikke å kjøpe - HDR er ok, ikke mer - Dyr

Corsair Xeneon 32UHD144 koster mye og HDR-ytelsen er ikke den beste. Men dette er en skjerm av meget høy kvalitet. Her får du 4K i 144 Hz bildefrekvens, noe som bør være helt suverent for gamere som overlever uten HDR.

For kreativt arbeid er dette også et veldig godt valg. Fargerommet er glimrende, med 100% Adobe og sRGB har den alt en fotograf eller grafisk designer kan ønske seg. 98% DCI-P3 betyr at den håndterer videoredigering veldig godt i tillegg.

Skjermen kommer med iCue som lar deg stille inn monitoren via en app i stedet for å rote rundt i OSD-menyene.

Les vår test av Corsair Xeneon 32UHD144 (Åpnes i ny fane) på engelsk

LG 32UN880 UltraFine Display Ergo har en fotstøtte med C-Clamp og One-Click Mount som lar deg justere skjermen mye bedre enn du er vant til. Her kan du tilpasse arbeidshøyde og avstand helt perfekt, noe som gjør dette til den mest ergonomiske skjermen vi har testet.

Monitoren har suveren fargegjengivelse og nydelig fargekvalitet. 350 cd/m² er ikke godt nok for perfekt HDR10, men dette er fortsatt et utrolig godt valg for både gamere og kreative.

Les vår test av LG 32UN880 UltraFine Display Ergo (Åpnes i ny fane) på engelsk

9. Samsung M8 Smart Monitor En 4K PC monitor med gode SmartTV funksjoner Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 32" Skjermforhold: 16:9 Oppløsning: 3840 x 2160 Lysstyrke: 400 cd/m² Responstid: 4 ms Innsynsvinkel: 178/178 Kontrastforhold: 3000:1 Fargestøtte: 99% sRGB Vekt: 7.6 kg specifications Screen Size 32-inch Screen Type LED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Kommer i flere farger + Full 4K oppløsning + Mange funksjoner Grunner til ikke å kjøpe - Bildekvaliteten kunne vært bedre - Smart TV fungerer ikke optimalt

Samsung M8 har bestemt seg for at monitorer ikke trenger å være kjedelige. Her får vi følelsen av en stilig iMac i stedet for de tradisjonelle boksene vi er vant til.

Dessverre er bakbelysningen litt ujevn og fargerommet ikke godt nok for seriøs gaming eller profesjonellt kreativt arbeid.

Men du får masse funksjonalitet, inkludert USB-C tilkobling med 65 watt strømtilførsel, et justerbart magnetisk webkamera og Smart TV for strømmetjenester.

Les vår test av Samsung M8 (Åpnes i ny fane) på engelsk

Hvordan velge beste 4K monitor for deg

Det er flere aspekter som bør vurderes før du kjøper en 4K monitor. Hvilken størrelse vil passe? 32 tommer er ansett som den ideelle størrelsen, men om du har en annen avstand til arbeidsplassen din kan en annen størrelse være bedre.

Om du jobber med kreative oppgaver kan det hende du bør sjekke etter skjermer med ekstra god fargegjengivelse, lysstyrke og kontrast. Om det er en gaming-skjerm du er på utkikk etter er det bildefrekvensen som er viktig.

Bildeformat, innsynsvinkel og HDR-funksjoner er også viktig.

Til slutt handler det også om pris. 4K er ofte dyrt, men du får vanvittig mye for pengene om du velger å kjøpe en slik monitor.

Er det verdt å kjøpe en 4K monitor? De beste 4K skjermene vil gi deg helt utrolig bildekvalitet når du ser på film eller gamer i UHD. De nyeste spillene er ment for skjermer med høy oppløsning, så en 4K skjerm vil gi deg muligheten til å se spillene slik utviklerne ønsker det. Om du ikke spiller kan det fortsatt være fint å skaffe en 4K monitor. Det ser ut til at 4K etablerer seg som standard oppløsning, så du kan sikre deg for fremtiden med en slik skjerm. Og det er vanvittig flotte skjermer.

Passer 4K til jobb? En av fordelene med 4K oppløsning er at du får mer plass på skjermen. Det gjør 4K utmerket for multitasking, ettersom du har plass til fler programmer og apper. Men det er ikke nødvendig med 4K, du klarer deg fint uten for de aller fleste arbeidsoppgaver. Det er bare så vanvittig bra at du vil elske å ha en slik skjerm, uansett om du trenger det eller ikke.

Hva er den beste skjermstørrelsen for 4K? Det kommer an på hvor langt unna du sitter. En 24" skjerm vil bli litt liten, da 4K gjør alt mindre og skarpere. En 43" skjerm vil være fantastisk, men mest sannsynlig alt for stor for daglig bruk. Så mange mener 32" er den ideelle skjermstørrelsen for 4K. Da får du oppløsningen du ønsker uten at det blir verken for smått eller stort.

Slik tester vi 4K monitorer

Vi tester 4K monitorer akkurat som andre skjermer. Vi bruker den nye monitoren som hovedskjerm og tester den på daglige oppgaver, strømmer filmer, spiller spill og gjør alt man vanligvis bruker en monitor til. Om det er en gaming-skjerm (Åpnes i ny fane) kjører vi krevende AAA-spill for å virkelig teste ytelsen.

Mer spesifikt tester vi fargegjengivelse, bildefrekvens og responstid. Deretter funksjoner som produsentene sier skal fungere ekstra bra, som HDR, adaptiv synkronisering, RGB-lys og så videre.

Størrelse, design, antall porter og bildevinkel er også egenskaper vi undersøker, før vi avslutter med å sammenligne funksjonalitet med pris - slik at vi kan velge hvilke monitorer som gir best verdi for pengene.