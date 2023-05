Beste ultrawide skjerm 2023: monitorer i 21:9

REASONS TO AVOID

Ultrawide skjermer gir deg mer plass til arbeid, eller en større opplevelse av spill og filmer. Mange av skjermene er også bra ergonimisk sett.

21:9 er et format som stadig scorer høyt i våre tester av beste skjermer og beste gaming-skjermer. Om du velger en buet skjerm, kan det være mindre anstrengende for øyne og nakke. Det passer perfekt for deg som bruker mye tid foran skjermen.

Ultrawide skjermer er ikke lenger så dyre som de en gang var, så selv om du fortsatt finner luksuriøse modeller er det også plass til billigere 1080p og 1440p-skjermer.

Toppliste ultrawide skjerm

Beste ultrawide skjermer 2023

(Image credit: LG)

Om du er på utkikk etter den ultimate gaming-skjermen, kan LG UltraGear 38GN950 fort være det beste alternativet. Her får du 144Hz oppdateringsfrekvens (som enkelt kan overklokkes til 160Hz), 1ms respons, fantastisk bildekvalitet og mange gaming-spesifikke funksjoner som G-Sync. DisplayHDR 600 i ultrawide bildeforhold er rett og slett imponerende.

21:9-formatet gjør spillingen til en ny opplevelse, ikke bare fordi det ser bra ut, men også fordi bredden gir deg en taktisk fordel. Vi testet Microsoft Flight Simulator og kunne få med oss mye mer enn vanlig, uten å røre en eneste knapp.

Gaming i 144Hz og 160Hz fungerer fint. Fargestøtten på 98% i DCI-P3 gjør skjermen god også for fotografer og redigeringsarbeid. HDR er fortsatt ikke på høyde med en god TV, men det er uansett en aldeles glimrende skjerm.

Les vår test av LG UltraGear 38GN950 på engelsk

(Image credit: AOC)

AOC CU43G2X fokuserer på topp ytelse fremfor kult design og tøffe effekter som RGB-belysning. Det er fortsatt en topp gaming-skjerm med 144Hz oppdateringsfrekvens, 1ms respons og 1440p oppløsning.

Det er også en skjerm som imponerer selv om du ikke bruker den til gaming. Buen er ikke overveldende når du sitter nær skjermen. Alt fungerer bra rett ut av esken med tanke på farger og skygger.

Dessverre er det ingen G-sync, som er skuffende siden dette er en skjerm rettet mot gamere. I tillegg er menyen litt kronglete. Uansett er dette den beste, billige ultrawide-skjermen akkurat nå - her får du masse for pengene.

Les vår test av AOC CU34G2X på engelsk

(Image credit: )

3. BenQ Mobiuz EX3410R Nydelig ultrawide for gaming, men ikke like bra for arbeid Our expert review: Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 31.5" Format: 21:9 Oppløsning: 3440 x 1440 Lysstyrke: 350 nits, 400 peak w/ HDR Frekvens: 144Hz (160Hz overklokket) Respons: 1ms Bildebredde: 178/178 Kontrastforhold: 3000:1 Fargestøtte: sRGB 100%, DCI-P3 90% Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no Grunner til å kjøpe + Fantastisk i 1440p og 144Hz + De integrerte høyttalerne låter bra Grunner til ikke å kjøpe - Trenger kalibrering for beste resultat - VESA DisplayHDR400 er kun ok, ikke mer

BenQ EX3410R er en glimrende ultrawide gaming-skjerm med mange funksjoner, stilig design og glimrende 144Hz ytelse. 1ms respons er glimrende for spillere med behov for raske bilder - for dermed å kunne briljere på slagmarken. Imidlertid krever skjermen justeringer og kalibreringer for beste resultat.

Overraskende nok er også høyttalerne gode. Selv om de ikke kan sammenlignes med en lydplanke eller et dedikert system, gir det mer enn bra nok lyd for de aller fleste.

Det eneste minuset vi finner er at fargestøtten ikke er god nok for redigeringsarbeid for foto og video. Dette er en skjerm for gamere, men da får du også en suveren skjerm til en overkommelig pris.

Les vår test av BenQ EX3410R på engelsk

(Image credit: Samsung)

Når størrelsen teller kan du ikke gå glipp av Samsung Odyssey Neo G9. 21:9 er stort nok for de fleste, men om du for eksempel liker spill som Final Fantasy XIV og trenger så mye plass på skjermen som mulig vil du elske 32:9-formatet du får her.

Neo G9 er imidlertid mer enn bare stor. Her får du noe av den mest imponerende teknologien vi har sett i en skjerm. Her gir Quantum Mini LED deg 2048 lokale dimmesoner for en virkelig imponerende HDR. Lysstyrke og farge er blant det beste vi har sett.

Dessverre krever et slikt monster av en skjerm at du har en seriøst kraftig PC for å få fullt utbytte av den. Men om du har råd til denne skjermen, har du antakelig allerede en PC som matcher.

Les vår test av Samsung Odyssey Neo G9 på engelsk

(Image credit: BenQ)

BenQ EW3880R er en glimrende skjerm for både arbeid og filmtitting. Den diskrete kurven gir en bedre opplevelse av det som foregår, og ultra HD i 21:9 er bra for både øyne og gir plass til mange oppgavevinduer.

Den store overflaten gjør dette til en produktivitetsskjerm først og fremst. 3840 x 1600 oppløsningen gjør alt skarpt og tydelig og skjermbelysningen føles behagelig for øynene.

Vi er også imponert over det innebygde 2.1-lydsystemet som overrasket oss med veldig god lyd. Skjermen er ikke ment for gaming, dette er en skjerm for arbeid.

Og den koster. Men du får en veldig god skjerm om du velger å kjøpe BenQ EW3880R.

Les vår test av BenQ EW3880R på engelsk

Kjøpsråd og vanlige spørsmål

Hva er forskjellen på en vanlig skjerm og en ultrawide? Forskjellen mellom en ultrawide og en vanlig skjerm er først og fremst bildeforholdet eller formatet. Standard monitorer har et 16:9-format, mens ultrawide har 21:9, noe som gjør dem langt bredere enn normale skjermer. Denne ekstra lengden er veldig nyttig om du foretrekker å jobbe med mange dokumenter eller vinduer samtidig, eller ser på/redigerer 4K videoer. Det er viktig å vite at selv om ultrawide-skjermer er veldig imponerende, er ikke alltid PCer og spillkonsoller laget for slike bildeforhold. Om du trenger en god skjerm for PS5 eller Xbox Series X er det nok bedre med en vanlig monitor, da konsollene er optimert for standard 16:9-format.

Er ultrawide-skjermer bra til gaming? Det kommer an på om spillet støtter 21:9, noe ikke alle spill gjør. Elden Ring hadde for eksempel ikke støtte for dette formatet da spillet ble lansert, så eiere av ultrawide-skjermer måtte tilpasse til 16:9 eller oppleve dårligere oppløsning i 21:9. Noen spill, som Final Fantasy XIV, har imidlertid støtte for 21:9 og da får du en spillopplevelse som er ganske unik.