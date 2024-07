Alle de fire modellene i Google Pixel 9-serien er fotografert

Det er ennå nesten en måned igjen til den sannsynlige lanseringen av Google Pixel 9-serien, men du kan allerede få en litt offisiell titt på alle de fire forventede modellene – nemlig Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL og Pixel 9 Pro Fold (som antas å være lanseringsnavnet til Pixel Fold 2).

Dette er takket være NCC (en taiwansk reguleringsmyndighet), som – via Android Authority – har publisert bilder av alle disse fire enhetene.

Ettersom dette er en offisiell myndighet, er sannsynligvis bildene og de tilhørende detaljene korrekte, selv om ting fortsatt kan endre seg inntil Google selv kunngjør mobilene.

Image 1 of 4 Google Pixel 9 (Image credit: NCC) Google Pixel 9 Pro (Image credit: NCC) Google Pixel 9 Pro XL (Image credit: NCC) Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: NCC)

Bildene – som du kan se ovenfor – stemmer uansett overens med tidligere lekkasjer og viser et nytt kameradesign for de ikke-foldbare modellene, som ikke strekker seg helt til kantene på baksiden.

Pixel 9 Pro Fold har større endringer, med en firkantet kameramodul på baksiden, mens selfie-kameraet for den sammenleggbare skjermen er blitt flyttet til et hull i skjermen, i stedet for å være i rammen som på den opprinnelige Google Pixel Fold.

Pixel 9 Pro Fold-modellens rammer ser også ut til å være mindre enn forgjengeren, og folden ser også ut til å være mindre, så Googles andre sammenleggbare telefon kan tilby en betydelig visuell oppgradering i forhold til den første.

Fra design til batterier

I tillegg til bildene lastet NCC også opp batterikapasiteten til de fire telefonene, der Google Pixel 9 og Pixel 9 Pro får batterier på 4 558 mAh, Pixel 9 Pro XL får et 4 942 mAh-batteri, og Pixel 9 Pro Fold får et batteri på 4560 mAh.

Dette er sannsynligvis den nominelle kapasiteten (som er det minste du kan forvente) i stedet for den typiske kapasiteten (som produsentene har en tendens til å operere med). Til sammenligning har Pixel 8 en nominell kapasitet på 4 485 mAh og en typisk kapasitet på 4 575 mAh, Pixel 8 Pro har en nominell kapasitet på 4 950 mAh og en typisk kapasitet på 5 050 mAh, og Pixel Fold har en nominell kapasitet på 4 727 mAh og en typisk 4.821 mAh.

Basert på dette kan Pixel 9 ha et litt større batteri enn forgjengeren, mens Pixel 9 Pro XL sannsynligvis vil ha tilsvarende kapasitet som Pixel 8 Pro (som den forventes å være mer sammenlignbar med enn Pixel 9 Pro) , og Pixel 9 Pro Fold kan få et litt mindre batteri enn Pixel Fold.

Til slutt avslører NCC omtrentlige ladehastigheter for de fire telefonene. Dessverre avsløres ikke maksimalhastighetene. Men når Pixel 9 Pro XL når en effekt på 32,67W, er det sannsynlig at den offisielt vil støtte minst 35W lading, noe som vil være litt høyere enn 30W som Pixel 8 Pro har.

Når det gjelder Pixel 9 Pro Fold, oppnår denne en hastighet på 20,25W, men ettersom Google aldri spesifiserte maksimal ladehastighet for Pixel Fold, har vi ingenting å sammenligne den med her.

De andre telefonene er på linje med sine forgjengere, noe som antyder at Pixel 9 kan ha en annonsert ladehastighet på 27W, og Pixel 9 Pro på 30W.

Vi burde få vite alt med sikkerhet snart, siden Pixel 9-serien forventes å bli avduket 13. august.