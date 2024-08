Google er tidlig ute i år. Vanligvis lanseres ikke de nye Pixel-telefonene og tilbehøret før i oktober, men lanseringen er flyttet til midten av august for første gang. Spørsmålet nå er hva Google har klart å forbedre med Pixel 9-serien på mindre enn ett år siden lanseringen av Pixel 8-serien.

Dobbelt så mange telefoner

Pris og tilgjengelighet Google Pixel 9 er tilgjengelig fra 11 290 kroner (128 GB) og vil være i butikkhyllene fra 22. august. Google Pixel 9 Pro er tilgjengelig fra 13 890 kroner (128 GB) og vil være i butikkhyllene fra 9. september. Google Pixel 9 Pro XL er tilgjengelig fra 14 990 kroner (128 GB) og vil være i butikkhyllene fra 22. august. Google Pixel 9 Pro Fold er tilgjengelig fra 23 990 kroner og vil være i butikkhyllene fra 4. september.

Google satser tydeligvis på kvantitet i år, ettersom Pixel 9-serien består av fire telefoner: Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL og Pixel 9 Pro Fold. I motsetning til Samsung er Googles brettbare telefon ganske enkelt en del av resten av serien, mens Galaxy Z-serien kjører sitt eget løp parallelt med den tradisjonele Galaxy-serien. Vi kan også ønske velkommen tilbake XL-modellen i år, som har vært fraværende siden introduksjonen av Pixel 6-serien.

I tillegg har designet blitt kraftig modifisert. Tidligere var det en kameramodul som gikk over hele ryggen, mens det nå er en ovalformet kameramodul som ikke strekker seg over sidene. Kameramodulen har også samme farge som resten av telefonen. Sidene har også blitt mindre avrundet til fordel for et rettere, flatere utseende, som ser ut til å være en populær designtrend det seneste året.

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 9 Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9 XL Google Pixel 9 Pro Fold Mål 153 x 72 x 8,5 mm 153 x 72 x 8,5 mm 163 x 76,6 x 8,5 mm 155,2 x 77 x 10,5 mm (lukket) / 155,2 x 150 x 5,1 (åpen) Vekt 187g 199 g 221 g 257 g Skjerm 6,3" OLED 6,3" OLED 6,7" OLED 6,3" OLED (ytre) / 8" OLED (indre) Oppløsning 1080 x 2424 px 1280 x 2856 px 1344 x 2992 px 1080 x 2424 px (ytre) / 2076 x 2152 (indre) Oppdateringsfrekvens 60 - 120Hz 1 - 120Hz 1 - 120 Hz 60 - 120 Hz (ytre) / 1 - 120 Hz (indre) Prosessorbrikke Tensor G4 Tensor G4 Tensor G4 Tensor G4 Kameraer 50 MP hovedkamera, 48MP ultravidvinkel 50 MP hovedkamera, 48MP ultravidvinkel, 50MP telefoto med 5x zoom 50 MP hovedkamera, 48MP ultravidvinkel, 50MP telefoto med 5x zoom 48MP huvudkamera, 10,5MP ultravidvinkels, 10,8MP telefoto med 5x zoom Selfiekamera 42 MP 42 MP 42 MP 10 MP (indre) + 10 MP (ytre) Lagring 128GB, 256GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB Batteri 4 700 mAh med 45W hurtiglading 4 700 mAh med 45W hurtiglading 5 060 mAh med 45W hurtiglading 4 650 mAh med 45W hurtiglading

Ny maskinvare og programvare for kameraet

Google har valgt å overføre vidvinkelkameraet på 48 MP fra Pixel 8 Pro til standardmodellen Google Pixel 9. I tillegg har Pixel 9, Pixel 9 Pro og Pixel 9 Pro XL et nytt 42 MP selfie-kamera. Resten av kameraene er de samme som før, noe som betyr at hele serien bruker det samme hovedkameraet på 50 MP, og både Pixel 9 Pro og den nye XL-versjonen bruker det samme 48 MP telefotokameraet med 5x optisk zoom. Du får derfor ingen oppgradering kameramessig om du velger XL-modellen.

Det er også ny kameraprogramvare. Den nye «Add Me»-funksjonen lar deg legge til deg selv (fotografen) til gruppebilder, mens Magic Editor nå kan legge til elementer i bilder basert på tekstinndata. På denne måten kan du gjøre et tomt felt til et felt med blomster. Endelig er Video Boost eksklusivt for Pro-versjonene og kan ikke bare behandle nattvideoer dobbelt så raskt, men kan nå også ta opp 8K-video. En siste funksjon eksklusiv for Pro-versjonene er muligheten til å lage zoomede videoer med 20x «Super Res Zoom Video».

Nye funksjoner, gammel Android-versjon

Selv om Google Pixel 9-serien er utstyrt med nye Google Tensor G4 og hver av telefonene har 12 GB RAM, er det færre gode nyheter på programvarefronten. Google er ennå ikke klar med den kommende Android-oppdateringen (Android 15), da den fortsatt er planlagt til oktober. Pixel 9-serien er intet unntak, og dette resulterer i at hver telefon, akkurat som Pixel 8-serien, kjører Android 14 ved levering. Du får imidlertid fortsatt en solid garanti på 7 år med programvareoppdateringer. Til syvende og sist vil derfor både Pixel 8-serien og Pixel 9-serien få Android 21.

Heldigvis er det noen nye funksjoner som (foreløpig) er eksklusive for Pixel 9-serien. For eksempel er det nå Gemini Live, som lar deg ha en samtale med Googles AI-chatbot. Pixel Studio er på sin side en bildegenerator basert på generativ AI. Skriv inn tekst og Pixel Studio lager et bilde som du deretter kan tilpasse videre med ekstra tekstinndata. Det gjøres også direkte på telefonen og kan derfor gjøres uten internettforbindelse. Endelig er Pixel Screenshots en egen app som lagrer skjermbilder. Den appen lagrer ikke bare skjermbilder, men også tilleggsinformasjon, for eksempel lenken til nettsiden du tok skjermbildet fra. Du kan også søke etter skjermbilder i appen basert på nøkkelord.

Google Pixel 9 Pro Fold gjør visse kompromisser

Vi har gode nyheter for fans av brettbare mobiler, ettersom Google Pixel 9 Pro Fold vil lanseres på flere markeder denne gangen. Det var ikke tilfellet med den første Google Pixel Fold. Programvaremessig er det mange likheter med resten av Pixel 9-serien, men Google ser ut til å spare litt på kameraene for denne modellen.

Google Pixel 9 Pro Fold er utstyrt med samme type kameraer, nemlig et hovedkamera, samt et ultravidvinkel- og telekamera. Maskinvaren er imidlertid noe svakere enn Google Pixel 9 Pro og fremfor alt er oppløsningene lavere. For eksempel er det fortsatt en 5x optisk zoom, men denne er sammenkoblet med en 10,8 MP-sensor i stedet for 48 MP-sensoren som finnes i de to andre modellene. De tre andre kameraene har også lavere oppløsning. Derfor må du fortsatt kjøpe en tradisjonell Pixel hvis du vil ha et av de beste kameraene.

Endelig får du Android 14 her også, igjen med 7 års garanti på oppdateringer og AI-verktøy. Forskjellen er selvfølgelig at du kan gjøre mer på den store skjermen inni. Du kan bruke flere apper samtidig og med multiview på YouTube TV kan du se så mange som fire videoer samtidig. Selv om det ikke er sertifisering for støvmotstand, tåler Pixel 9 Pro Fold å bli nedsenket i vann på opptil 1,5 meters dyp i 30 minutter.