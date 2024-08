Nintendo Switch 2 lanseres tidligst i april 2025, ifølge meldinger

Det ser ut til at den neste Nintendo-konsollen, foreløpig kalt Nintendo Switch 2, ikke forventes å lanseres før neste regnskapsår ifølge de seneste rapportene.

Dette kommer fra Chris Dring, administrerende direktør i GamesIndustry.biz. I nettstedets seneste Microcast-episode snakket Dring om det ventede lanseringsvinduet for Nintendo Switch 2, og at det neppe kommer i løpet av inneværende regnskapsår – som slutter 31. mars 2025.

Dring sa følgende: «Ingen utviklere jeg har snakket med regner med at den skal lanseres dette regnskapsåret. Faktisk har de blitt fortalt at de ikke skal forvente den i [gjeldende] regnskapsår. Mange mennesker jeg har snakket med håper den vil komme ut i april eller mai, altså fortsatt tidlig neste år, ikke sent.

Jeg tror ingen av oss ønsker en sen lansering for Switch 2, fordi vi alle ønsker å se en ny Nintendo-konsoll, alle blir veldig begeistret for det, og vi vil ikke ha stresset med Grand Theft Auto 6 og Switch og alt dette oppå hverandre.»

Nintendo-president Shuntaro Furukawa hadde tidligere bekreftet via X at selskapets neste konsoll vil bli offisielt annonsert før slutten av dette regnskapsåret. I tillegg har han sagt at «Switch next model» er en passende måte å referere til den kommende konsollen på, noe som sterkt antyder at i motsetning til Wii og Wii U, er ikke Nintendo ute etter å rokke ved designfilosofien sin her.

En lansering av Nintendo Switch 2 våren i 2025 ville heller ikke være for urimelig. Den første Switch-modellen ble lansert tidlig i mars 2017, på slutten av det regnskapsåret, noe som kunne vært en måte å styrke årets inntekter etter den skuffende salgsytelsen til Wii U-konsollen.

Nå som Switch-familien er nær ved å nå 150 millioner leverte enheter, er selskapet i en mye sterkere posisjon til å lansere en konsoll ved starten av et nytt regnskapsår, og du skulle tro en oppgradert Switch ville være mye lettere å selge enn noe så ukonvensjonell som Wii U var.

