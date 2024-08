Google lanserer Pixel Watch 3 med en potensielt livreddende funksjon

At Google selv sier at Pixel Watch 3 er deres «største steg fremover» i denne produktkategorien er ingen overdrivelse. Det er i stor grad fordi Pixel Watch 2 var en ubetydelig oppgradering i forhold til originalen, men det er kommet noen betydelige nye funksjoner i år, hvorav en av dem til og med redder liv.

To størrelser, en batteritid

Pris og tilgjengelighet Google Pixel Watch 3 (41 mm) er tilgjengelig fra 4590 kroner og Pixel Watch 3 (45 mm) fra 5390 kroner. LTE-versjoner av begge modellene er også tilgjengelig for en ekstra kostnad på cirka 1400 kroner. Klokken kommer i butikkhyllene 10. september.

Til nå fantes det bare én størrelse av Pixel Watch, men nå er det i ferd med å endre seg, ettersom Google vil selge Pixel Watch 3 i to størrelser: 41 mm og 45 mm. I tillegg er skjermkantene på begge klokkene blitt mindre, slik at du også får litt mer skjermplass i samme formfaktor som innstegsmodellen. Den andre skjermoppgraderingen er oppdateringsfrekvensen, siden den nå er dynamisk og kan justeres fra 1 til 60 Hz for å spare energi.

Batteritiden er fortsatt et problem, og du får dessverre samme batteritid med begge klokkene. I så måte er 41 mm-modellen enda mer interessant, fordi den lades litt raskere. Med den forbedrede batterispareren burde du kunne få opptil 36 timers bruk på full lading, så du trenger i det minste ikke å lade Pixel Watch 3 daglig.

Ytterligere innsikt og nødfunksjoner

(Image credit: Google)

Google introduserer tre nye verktøy med Pixel Watch 3: Daily Readiness, Cardio Load og Target Load. Den første analyserer alle mulige faktorer (puls, søvn, treningsbelastning) og bruker dette til å kalkulere en poengsum som indikerer hvor hardt du kan presse deg selv den kommende dagen. Cardio Load ser på sin side på pulsen din under trening og gjennom dagen. Basert på disse dataene kan Google Pixel Watch 3 etter hvert også anslå om du over- eller underpresterer under trening. Target Load kombinerer i hovedsak Daily Readiness og Cardio Load for å lage et personlig treningsmål for dagen.

Det er flere nye verktøy tilgjengelig for løpere på Pixel Watch 3. Du kan for eksempel sette sammen personlige treningsøkter der du ønsker å holde et visst tempo per kilometer. Takket være nye bevegelsessensorer kan Pixel Watch 3 også gi innsikt i tråkkfrekvens, bakkekontakttid og mer. Fitbit Premium-brukere får også AI-baserte anbefalinger for sine kommende treningsøkter.

Til slutt introduseres en potensielt livreddende funksjon kalt Loss of Pulse Detection. Hvis Google Pixel Watch 3 oppdager at pulsen din plutselig har stoppet, kan nødetatene automatisk bli varslet med en melding som inneholder konteksten og posisjonen din. Fra og med 3. september vil denne funksjonen være aktiv i «flere land» i Europa, selv om det foreløpig ikke er klart om Norge vil inngå i dette.

Videre lesning