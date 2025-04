Garmins nye abonnement skaper kaos: Her er de seks funksjonene bak den nye betalingsmuren

Å si at Garmin har opprørt brukerne med sin nye abonnementstjeneste er ikke akkurat å ta hardt i. Selskapet kunngjorde nylig Garmin Connect+, et nytt betalt premiumnivå i Connect-appen som har fått helt nye betalingsmurer, inkludert AI-drevet innsikt og et ytelsesdashbord for alle de beste Garmin-klokkene.

Det har ikke gått bra. Tusenvis av rasende Garmin-fans har tatt til Reddit etter disse nyhetene, og krevende kunder tar et standpunkt.

Oppstyret har vært så intenst at du kanskje faktisk har gått glipp av hva abonnementet innebærer, så hvis du i det minste er litt nysgjerrig eller gjerne vil prøve den gratis prøveversjonen, her er hva du får fra Garmin Connect Plus for 95 kroner i måneden eller 950 kroner årlig.

1. Active Intelligence

(Image credit: Garmin)

Garmin Connect+ gir deg AI-drevet treningsinnsikt. Garmin sier at du vil få personlige forslag basert på helse- og aktivitetsdata. Forhåndsvisninger viser vennlige sammendrag om søvn, batteri og mer. Som du forventer av AI, vil innsikten etter sigende bli bedre over tid. Her er et eksempel:

Du havnet 1 time og 23 minutter under søvnbehovet, men du klarte likevel å lade batteriet 57 poeng. Du er klar for trening i dag, men balanser det med hvile for å unngå å tappe deg helt for energi.

2. Performance Dashboard

(Image credit: Garmin)

Connect+ gir en omfattende visning av treningsdata, tilgjengelig på nettstedet, som lar deg sammenligne trenings- og helsedata over tid. Fremviste eksempler inkluderer sammenligning av løpsvarighet, tid i kraftsoner, gjennomsnittlig tempo og distanse over tid.

3. Live Activity

(Image credit: Garmin)

Smarttelefonen din vil nå gi deg puls, tempo, repetisjoner og videoer i sanntid for innendørs treningsøkter (som styrke og yoga) når den er paret med en kompatibel smartklokke.

4. Exclusive Coaching Guidance

(Image credit: Garmin)

Når du bruker Garmin Run Coach eller Garmin Cycling Coach, får du ekspertveiledning fra trenere, inkludert pedagogisk innhold og videoer.

5. Enhanced Livetrack

(Image credit: Garmin)

Å starte en aktivitet på en kompatibel enhet vil nå varsle venner og familie via tekst, og du kan opprette en personlig LiveTrack-profilside som folk kan følge.

Dette ser ut til å ha endret den eksisterende tekstfunksjonen for Garmin-brukere, og vi har noen bekymringer om at dette kan ha skjøvet noen av de eksisterende LiveTrack-funksjonene bak en betalingsmur. Vi har kontaktet Garmin for å får en bekreftelse.

6. Sosiale funksjoner

(Image credit: Garmin)

Til slutt inkluderer sosiale funksjoner eksklusive merker, noen av dem verdt et økt antall poeng, og merkeutfordringer som du kan bruke til å tilpasse profilen din.

Ikke så mye?

Garmin Connect+-abonnementet er ikke enormt dyrt, men det er heller ikke billig. Som du kan se, får du ikke enormt mye for pengene, og Garmin har ikke akkurat kommet med detaljene om disse funksjonene – dette er egentlig all informasjonen vi har akkurat nå.

Som sådan er det mulig vi får mer detaljert innsikt om noen av disse funksjonene i løpet av de kommende dagene og ukene.

På papiret ser Garmin Connect+ ganske tynt ut, og selv om det ikke er hovedgrunnen til at folk protesterer mot utrullingen, må vi forestille oss at det er en faktor.