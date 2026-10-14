Test av ASUS ROG XREAL R1 – bringer AR-gamingbriller med 240 Hz til håndholdt-gamere

Håndholdte spillenheter er overalt i 2026, men ASUS ønsker at neste steg skal tas rett foran øynene dine. De nye AR-spillbrillene ROG XREAL R1 kombinerer en bærbar micro-OLED-skjerm med funksjoner skreddersydd for spillere på håndholdte enheter og PC, og skaper det ASUS beskriver som verdens første AR-spillbriller med 240 Hz-oppdateringsfrekvens..

ROG XREAL R1, som nå lanseres globalt etter måneder med optimalisering i kjølvannet av debuten på CES 2026, legger stor vekt på innlevelse og integrasjon i et økosystem, fremfor bare å fungere som en bærbar ekstern skjerm. ASUS og XREAL posisjonerer brillene som en naturlig forlengelse av enheter som ROG Ally, samtidig som de støtter et bredere spekter av håndholdte og mobile spilloppsett.

AR-gamingbriller har eksistert i årevis, men de fleste har slitt med å bli noe mer enn bare kuriøst tilbehør. ASUS og XREAL forsøker å endre på dette …

👉 Les hele anmeldelsen her