Jeg testet Google Fitbit Edge mot Garmin Fenix ​​9 Pro – pulsmålingen var helt presis, men med GPS-en stiller saken seg annerledes

Google Fitbit Edge er Googles nyeste aktivitetsmåler. Den plasserer seg et sted midt imellom den svært rimelige Google Fitbit Air – som mangler skjerm – og den fullverdige smartklokken Google Pixel Watch 5. Med en veiledende pris på 1 999 kroner har den innebygd GPS – en funksjon Air mangler – i tillegg til Fitbits forbedrede automatiske aktivitetsgjenkjenning, samt standardfunksjoner som pulsmåling, søvnregistrering og estimert kaloriforbruk.

Men hvor nøyaktig er den egentlig? Det er det store spørsmålet. Selv om vi opplevde at Google Fitbit Air leverte pålitelige målinger sammenlignet med en Apple Watch Ultra 3 og en dedikert pulsmåler, har vi tidligere støtt på utfordringer med nøyaktigheten hos Fitbit. For eksempel slet Fitbit Charge 6 – den åndelige forgjengeren til denne modellen – med visse nøyaktighetsproblemer.

Jeg har bare testet Edge i et par dager, men jeg ønsket å sette den på prøve med en gang. Under min første løpetur på 5 km med den nye Fitbit-en, sammenlignet jeg dataene fra den ene håndleddet med en annen enhet på det motsatte håndleddet: den avanserte Garmin Fenix ​​9 Pro.

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Fenix ​​9 Pro koster omtrent seks ganger så mye som Google Fitbit Edge, med en veiledende pris som starter på rundt 12 849 kroner. Dessuten har den blitt testet mot pulsbånd og andre klokker i toppklassen, som Apple Watch Ultra 4, for å vurdere presisjonen.

Det er verdt å merke seg at slike enheter vanligvis trenger noen dager på å lære seg bevegelsesmønstrene dine og etablere grunnleggende verdier. Jeg regnet derfor med visse avvik – for eksempel i pulsmålingene. Jeg håpet likevel at de GPS-baserte målingene av distanse og tempo på Google Fitbit Edge ville ligge tett opp til resultatene fra Fenix ​​9 Pro. Hvis det stemmer, betyr det at den lille aktivitetsmåleren er nesten like nøyaktig som den kraftige Fenix ​​9, noe som gjør den til et svært prisgunstig alternativ.

Resultatene

(Image credit: Future)

Når jeg sammenligner kroppsnære enheter under treningsøkter, bruker jeg gjennomsnittlig hjertefrekvens som en pålitelig indikator på målenøyaktigheten. Hjertefrekvens – som registreres via LED-baserte PPG-sensorer – er en grunnleggende del av helseovervåking i bærbare enheter, og danner grunnlaget for alt fra estimater av søvnkvalitet til kaloriforbruk.

Gjennomsnittlig hjertefrekvens, som alle bærbare enheter viser under en treningsøkt, er et utmerket mål for å sammenligne ulike enheter. Selv om ulike enheter benytter seg av forskjellige algoritmer og tekniske løsninger – noe som kan føre til variasjoner i datagrafene – er det et sterkt tegn på generell pålitelighet dersom to eller flere enheter rapporterer omtrent samme gjennomsnittlige hjertefrekvens.

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Heldigvis presterer den rimeligere Google Fitbit Edge svært likt Garmin Fenix ​​9 Pro – en enhet jeg vet er nøyaktig, basert på tidligere tester opp mot pulsmåleren Frontier X2 og Apple Watch Ultra 4. Google Fitbit Edge registrerte en gjennomsnittlig puls på 156 slag i minuttet, mens Garmin Fenix ​​9 Pro viste 153 slag i minuttet – et svært imponerende resultat for Fitbit-enheten.

Det samme kan dessverre ikke sies om distansemåling. Under løpeturen la jeg merke til at Google Fitbit Edge konsekvent overvurderte løpetempoet mitt; den viste ofte et tempo som var 30 sekunder per kilometer (eller mer) raskere enn det Fenix-enheten registrerte – et avvik som også gjenspeilet seg i den totale distansen. Mens Google Fitbit Edge hevdet at jeg hadde løpt 5,45 km, målte Garmin Fenix ​​9 Pro 5,15 km – et avvik på omtrent 300 meter.

Dette er en akseptabel feilmargin under et lengre løp, som for eksempel et maraton (jeg observerte et lignende avvik da jeg løp London Marathon med både en Apple Watch og en Garmin). I det tilfellet var imidlertid forskjellen 300 meter fordelt på 42 kilometer – ikke fem. Et avvik på 300 meter på akkurat denne turen utgjør en overvurdering på omtrent 6 %, og jeg har større tillit til Garmins avanserte SatIQ-GPS – som støtter flere frekvensbånd – enn til GPS-en i en Fitbit som koster i underkant av 2000 kroner.

Jeg planlegger å gjenta eksperimentet på lengre løpeturer med færre trær langs ruten, for å se om avviket blir mindre. For mosjonister er dette neppe et kritisk problem, men en feilmargin på over 5 % er likevel såpass stor at en seriøs løper kanskje vil velge en annen enhet.

Følg med for flere tester og en fullstendig anmeldelse av Google Fitbit Edge – kommer snart.

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