Jag sprang ett helt maraton med en Garmin, en Apple Watch och Strava – här är alla skillnaderna

Ur en användares perspektiv är det svårt att veta exakt hur exakt din wearable faktiskt är. Till exempel, om du är ute efter den bästa löparklockan, vad är oddsen för att du kommer att ha möjlighet att sätta på dig två olika modeller samtidigt och springa samma rutt för att jämföra data? Och även om du lyckas hitta ett sätt att göra det, hur avgör du vilken av de två som är mer exakt?

Det här är frågor som håller mig vaken om nätterna. Som TechRadars Fitness- och Wearables-redaktör är det mitt jobb att lista ut hur man pålitligt testar wearables för att avgöra hur exakta de är. Mina två guldstandarder är Garmin Epix Pro (en av de bästa Garmin-klockorna) och Apple Watch Ultra 2 (som vi har rankat som den bästa smartklockan överlag); men jag har aldrig tidigare ställt dem mot varandra, och inte heller haft en mer pålitlig tredje part att testa dem mot. Så jag bestämde mig för att göra just det – genom att springa TCS London Marathon.

Varje London Marathon-löpare får ett startnummer med en inbyggd radiofrekvensidentifieringschip, eller RFID, som ger varje löpare en officiell tid. Därefter betraktas den tiden som en kvalificeringstid för andra lopp, såsom det exklusiva Boston Marathon, eller i vissa fall till och med världsrekord.

Därför måste det chippet vara exakt, verifierbart så, för att säkerställa att löparna har en korrekt mätning av sin tävlingstid. Chippet är alltså den perfekta pålitliga mätaren mot vilken man kan mäta två av de bästa smartklockorna som pengar kan köpa, samtidigt som man också utvärderar hur den populära löpspårningsappen Strava behandlar informationen från min Garmin-klocka.

Naturligtvis, när jag anmälde mig, hade jag totalt bortsett från de 16 grymma veckor – ja, egentligen 13, med en vecka sjuk och ytterligare två betydligt mer avslappnade återhämtningsveckor – av träning som skulle krävas för att få mig i form. Men att springa loppet var en enastående upplevelse; det finns inget som liknar ljudmuren från publiken som stöttar dig när du springer över den ikoniska Tower Bridge. Det gjorde all smärta värd mödan. Jag avslutade loppet med en chiptid på 4:00:54 – respektabelt, men något under mitt mål på under fyra timmar.

Så, vad har Garmin, Strava och Apple att säga om ett av de mest berömda löptävlingarna genom tiderna? Jag har tittat på GPS-datan och informationen från alla tre tjänster, för att visa skillnaden mellan dem. Jag försökte avsluta träningen på båda klockorna vid den tidpunkt jag korsade mållinjen, och lyckades med det, så det borde bara vara några sekunders skillnad ur tidsperspektiv.

Garmin Epix Pro: statistik

Totaltid: 4:01:04

Avstånd: 42,81 km

Medeltempo: 5:38/km

Medelpuls: 166 BPM

Totalt förbrända kalorier: 3 005.

Garmin Epix Pro är min dagliga löparklocka. Jag uppskattar Garmins komplexa gränssnitt, detaljerade löpstatistik, mängd av grafer och återhämtningsmätningar, såsom dess Training Readiness Score. Den superlånga batteritiden möjliggör inte bara insamling av en betydande mängd sömn- och återhämtningsdata, utan tillåter mig också att genomföra flera långa löpturer med batterislukande GPS-läge aktivt, utan att ständigt behöva oroa mig för att ladda klockan.

Min Garmin registrerade min totala distans som 42,81 km. Även om tävlingsbanan var strax över 42,2 km lång, visar Garmin den faktiska sträcka jag sprang, inklusive att väva in och ut mellan andra löpare och ta vida kurvor. Även om detta kanske inte låter som om det skulle resultera i mycket extra distans, så blir det ändå en del över fyra timmar.

Epix Pro registrerade min genomsnittliga hastighet till 5 minuter och 38 sekunder per kilometer, eller 5:38/km. Annan registrerad statistik var min genomsnittliga hjärtfrekvens 166 BPM under loppet, mätt från min vänstra handled och den totala kaloriförbrukningen var 3 005.

Apple Watch Ultra 2: statistik

Totaltid: 4:01:07

Distans: 42,38km

Medeltempo: 5:41/km

Medelpuls: 168 BPM

Totalt förbrända kalorier: 2 888

Här blir det intressant. Garmin och Apple använder olika typer av GPS-data, olika pulssensorer och olika algoritmer för att bearbeta information, och därför får de också något olika resultat över samma lopp. Apple Watch Ultra 2 använder vad Apple kallar ett precisions-GPS-system med dubbel frekvens, som kombinerar L1- och L5-satellitband för att mer exakt bestämma din position när du springer genom områden med höga byggnader – exempelvis Londons mer tätt packade områden.

Garmin använder också en multiband-GPS-teknologi som de kallar SatIQ – Satellite Intelligence – som avgör det optimala GPS-läget baserat på din omgivning. Om du är nära höga byggnader eller i en tät skog, till exempel, använder den multiband-GPS. Däremot, när ett lågeffekt-GPS-läge kan uppnå samma noggrannhet – i mer öppna områden, till exempel – växlar den automatiskt till enkelbands-GPS.

Slutresultatet är en skillnad på cirka 400 meter, eller 0,4 km – vilket inte verkar vara mycket vid första anblicken, men för elitidrottare kan det vara skillnaden mellan att klara ett maraton och diskvalificering.

En sak jag märkte var att även om Apple Watch Ultra kan se var jag är med exakt precision, när jag tittar på mina olika splits (den tid jag spenderade på varje kilometer av loppet), ger Garmin mig siffrorna ner till närmaste 10 millisekunder. Apple, i sitt kundvänliga tillvägagångssätt, tillhandahåller data endast till sekunden. Kanske är det här mina extra 0,4 km registrerades. Apple Watch underskattade också min kaloriförbrukning med 117 kalorier jämfört med Garmin-klockan.

Ärligt talat är skillnaden liten, särskilt över fyra timmars ansträngning. Att avgöra vilken av de två som är mer exakt är svårt; men för den genomsnittliga personen som springer 10 km på en lördag är skillnaderna mellan de två klockorna så små att de kan tillskrivas algoritmiska skillnader.

Strava: statistik

Totaltid: 4:01:04

Distans: 42,80 km

Medeltempo: 5:36/km

Puls: 166 BPM

Totalt förbrända kalorier: 3 005

Strava använder informationen från Garmin Epix Pro – inklusive min Garmins GPS-information – för att komma fram till sina mätningar, vilket är anledningen till att hälso- och fitnessstatistiken såsom hjärtfrekvens och kaloriförbrukning är så likartad. Dock bearbetar Strava GPS-data med sin egen algoritm, så det finns små skillnader.

Strava tenderar att något underskatta Garmins data: i ett community-inlägg har det sagts att anledningen till detta är att Garmin (både enheten och Garmin Connect) avrundar uppåt, medan Strava avrundar nedåt. Det är bara 0,01 km långsammare, men med tanke på att båda använder samma GPS-data kan du se skillnader på din enhet och på Strava när du tittar på registrerade träningspass.

Det finns några andra förändringar: avstånd lagras alltid i meter på enheterna och visas sedan på Strava i atletens föredragna enheter. Det första numret Strava ger dig i sin sammanfattning är Rörelsetid (Moving Time), inte total tid, så det räknar bort eventuella snabba stopp.

Min rörelsetid var faktiskt något under fyra timmar; för att ta reda på den totala tiden var jag tvungen att dyka in i statistiken under "Analys"-sektionen. Garmin, som ett seriöst verktyg för seriösa idrottare, bryr sig inte om att skydda mitt ömtåliga ego med en snabbare tid, och visar helt enkelt den totala tiden registrerad på klockan.

Slutsats: Är skillnaderna tillräckligt betydande för att spela någon roll?

Båda dessa klockor är utrustade för att hantera seriösa lopp och långa distanser, och representerar det bästa från Garmins och Apples respektive sortiment. De har lång batteritid, robusta höljen, toppmoderna sensoruppsättningar och GPS-funktioner, och de ligger på liknande premiumprisnivåer. Eftersom jag inte är en elitlöpare är ett årligt maraton det enda sättet jag kan testa både klockornas gränser – och mina egna.

För löpning tror jag inte att skillnaderna mellan de två modellerna kommer att vara statistiskt signifikanta för någon annan än elitlöpare. Vanliga amatörlöpare, även de som springer maraton eller ultramaraton, använder klockor för att få exakta positioner och bra information för träning – och i detta avseende är både Apple- och Garmin-klockorna mer än tillräckligt exakta för att ge den information som sådana löpare behöver.

Och Strava? Tja, om du någonsin har undrat varför det finns skillnader mellan din klockas mätningar och informationen på ditt Strava-konto, vet du nu varför.