Vi testkör Roborock S8 MaxV Ultra - marknadens nya testvinnare

Roborock är ett av de mest etablerade märkena när det kommer till robotdammsugare, med några av marknadens absolut lyxigaste och kraftfulla modeller. Under våren 2024 släppte märket sin sprillans nya Roborock S8 MaxV Ultra, som är en robotdammsugare med extra allt. Med den här modellen har Roborock samlat alla funktioner en robotdammsugare kan ha, tillsammans med en uppdaterad design för ännu bättre prestanda.

Roborock S8 MaxV Ultra är verkligen crème-de-la-crème på marknaden av robotdammsugare, men priset ligger på över 16 000 kronor. Den stora frågan är alltså, är den värd sitt pris? Vi på TechRadar fick in en Roborock S8 MaxV Ultra för att ta reda på det - detta tyckte vi.

Roborock S8 MaxV Ultra - pris & tillgänglighet

Släpptes våren 2024

Pris 16 990 kronor

Finns i svart & vitt

Roborock S8 MaxV Ultra är en premiummodell med ett pris att matcha. Robotdammsugaren släpptes under våren 2024 och finns nu tillgänglig att köpa från en rad svenska återförsäljare som Webhallen, Elgiganten, Proshop och fler för ett pris på 16 990 kronor.

Detta gör den till en av de dyraste robotdammsugare du kan köpa, men den ger verkligen vad den lovar och om du har budget för den, kan du vara säker på att du får en av marknadens bästa robotdammsugare just nu.

Roborock S8 MaxV Ultra - design

Rejäl laddningsstation

Användarvänlig design för diverse behållare

Vattenbehållarna finns på ovansidan av laddningsstationen. (Image credit: Amanda Westberg)

Roborock S8 MaxV Ultra är maffig både vad gäller prestanda och design. Själva robotdammsugaren har mått på 35 x 35,3 x 9,65 cm och en vikt på 4,2 kg, medan laddningsstationen har mått på 40,9 x 41,9 x 47 cm och en vikt på 14,6 kg. Storleken på laddningsstationen innebär att denna robotdammsugare kommer att se malplacerad ut i mindre hem, men ett plus är att den inte behöver särskilt mycket utrymme runtom för att robotdammsugaren enkelt ska kunna hitta hem igen, så det går att dölja den grå lådan ganska bra med lite växter bredvid.

Vattenbehållarna är enkla att tömma. (Image credit: Amanda Westberg)

På framsidan av laddningsstationen sitter en avtagbar panel och bakom den hittar du dammpåsen och behållaren för rengöringsmedel. På ovansidan av laddningsstationen finns två lika stora behållare, en för rent vatten och en för smutsvatten. Dessa kan enkelt lyftas upp med hjälp av ett handtag, och det går smidigt att fylla på med nytt vatten och hälla ut det gamla.

Bakom frontpanelen finns dammbehållaren och till höger ser du den lilla behållaren för rengöringsmedel. (Image credit: Amanda Westberg)

Själva robotdammsugaren har en standard design och storlek. Dess sensorer på ovansidan är något högre än vissa andra modeller vi testat, vilket är synd, eftersom det hindrar robotdammsugaren från att komma åt under lite lägre TV-bänkar och andra möbler.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Roborock S8 MaxV Ultra - specs & funktioner

Moppfunktionen är en höjdpunkt

Fullspäckat kit med funktioner

Kraftfull prestanda rakt igenom

Roborock S8 MaxV Ultra har en liten lampa som den tänder när den dyker in i mörka vrår, som under sängen. (Image credit: Amanda Westberg)

Som vi tidigare nämnt har Roborock S8 MaxV Ultra allt du kan tänka dig vad gäller funktioner. Efter städning tömmer den automatiskt sin dammpåse och vattentank, och kör även en självreningsprocess. Inför varje ny städning fyller den även på nytt vatten och doserar rengöringsmedel innan den kör igång. Vissa robotdammsugare med moppfunktion låter en inte använda rengöringsmedel, utan använder sig enbart av rent vatten för att moppa golven, men med Roborocks senaste modell kan du alltså lägga till rengöringsmedel för skinande rena golv och en fräsch lukt. Notera dock att inte alla typer av rengöringsmedel är lämpliga, så dubbelkolla Roborocks rekommendationer här.

Nyckelspecifikationer: (Image credit: Roborock) Sugkraft: 10 000 Pa

Navigering: Reactive AI 2.0, PreciSense LiDAR, Carpet Boost+

Batteritid: 180 minuter

Mopp: DuoRoller Riser Brush, Vibra Rise Mopping System

Vattenbehållare: 200 ml

Dammbehållare: 400 ml

Funktioner: Automatisk dammtömning, automatisk påfyllning av vattentank, självrenande docka, automatisk dosering av rengöringsmedel, intelligent smutsdetektering, mopptvätt med varmvatten, varmluftstorkning, stöd för röstassistent mm.

Moppfunktionen är för övrigt en avancerad sådan som använder sig av en DuoRoller Riser Brush och VibraRise-moppingsysten. Robotdammsugaren kan dessutom moppa med varmvatten upp till 60 grader och varmluftstorka moppen vid samma temperatur. Detta är återigen något man inte ser på alla robotdammsugare och efter våra tester kan vi säga att Roborocks moppfunktion är den absolut bästa vi sett. Robotdammsugaren känner dessutom av hur smutsig moppen är under städning och åker tillbaka till sin laddningsstation för att göra rent den vid behov.

Det finns en inbyggd röstassistent ("Hello Rocky") som gör det möjligt att styra robotdammsugaren med hjälp av enkla kommandon. Detta fungerar helt okej, men det var inget vi använde särskilt mycket under våra tester eftersom mobilappen redan är så smidig att använda. Ibland vaknade inte robotdammsugaren av våra kommandon och vi fick upprepa oss (kanske var det vi som var otydliga?), och det hände ett par gånger under vår testperiod att robotdammsugaren började prata av sig självt - obehagligt!

Robotdammsugarens sugkraft ligger på 10 000 Pa. Detta kombineras med en finslipad FlexiArm Design för sidoborsten och en extra kantmoppdesign, som ska göra det enklare för robotdammsugaren att komma åt i hörn och längs lister. Ett avancerat filtreringssystem finns på plats för att fånga upp små partiklar och för navigering och hinderdetektering används PreciSense LiDAR tillsammans med Reactive AI 2.0. Speciellt för mattor finns också ett Carpet Boost+ System, som ger robotdammsugaren en extra boost för att kunna samla upp hår och partiklar från mattor på ett effektivt sätt.

Roborock S8 MaxV Ultra - batteritid & laddning

Batteritid 180 minuter

Laddar fullt på 4 timmar

Roborock S8 MaxV Ultra laddar från tomt till fullt på cirka fyra timmar. (Image credit: Amanda Westberg)

Roborock S8 MaxV Ultra har en batteritid på 180 minuter, vilket är helt klart godkänt, speciellt med tanke på kraften och funktionerna som finns på plats. Det är mer än tillräckligt för att städa större hem på en laddning, även vid djuprengöring som inkluderar både dammsugning och moppning. Vid behov återvänder robotdammsugaren till sin laddningsstation för att ladda, och återupptar sedan städningen.

Den laddar mellan varje städning och tyvärr uppstår ett svagt surrande ljud under laddning om du väljer att ha torkfunktionen för moppen aktiverad. Visst, det är inte jättehögt, men det hörs ändå tydligt speciellt om man befinner sig i samma rum. Tänk dig lite som ljudet från en köksfläkt - det är bara ett svagt surrande, men det är riktigt skönt när det äntligen slås av. Det tar dessutom mellan två till fyra timmar för moppen att torkas helt, så du måste stå ut med ljudet ganska länge. Detta är inget större problem, men det kan upplevas som lite störande, så det är något som är värt att nämna. Som tur är går funktionen att stänga av via appen, men då finns risken att moppen blir att lukta surt.

Roborock S8 MaxV Ultra - tillhörande app

Roborock har en otroligt välgjord tillhörande app för sina robotdammsugare, som är smidig och enkel att använda. Här får du en tydlig översikt på dina enheter och när du klickar in på Roborock S8 MaxV Ultra, möts du av en översikt på den sparade städytan tillsammans med information om antal kvadratmeter, laddning och uppskattad städtid. Robotdammsugaren loggar saker som möbler och skräp i rummen, och du kan själv hjälpa den med navigeringen genom att lägga in olika möbeltyper på kartan.

Image 1 of 5 Första kartläggning av lägenheten. Senare delar robotdammsugaren upp rummen i kök, badrum, sovrum och så vidare. (Image credit: Amanda Westberg) Du kan se robotdammsugarens rutt på kartan. Den markerar även ställen där den hittar skräp. (Image credit: Amanda Westberg) Du kan ställa in städrutiner via appen. (Image credit: Amanda Westberg) (Image credit: Amanda Westberg) Här kan du ställa in saker som vattentemperatur, torkfunktion och mer. (Image credit: Amanda Westberg) Kartläggning av de olika rummen i lägenheten, med möbler utplacerade.

Under kartan finns en meny med alternativ för Rum, Zoner, Rutiner och givetvis kontroller för att starta städningar. Du kan be robotdammsugaren att städa specifika rum, lägga till no-go-zoner och lägga in rutiner för när robotdammsugaren ska städa.

För varje städning kan du välja mellan att enbart dammsuga, enbart moppa eller både och. Du får sedan möjlighet att ställa in saker som sugkraft, skrubbintensitet, vattenflöde, vattentemperatur och antalet gånger robotdammsugaren ska gå över ytorna. Du får alltså ett gäng alternativ för en noggrann och anpassad städning.

Roborock S8 MaxV Ultra - detta gillade vi

Absolut bästa städprestanda vi sett i en robotdammsugare

Moppfunktionen är i en klass för sig

Alla funktioner du behöver

Bra batteritid

Användarvänlig

Vi har testat Roborocks senaste flaggskeppsmodell under ett par veckor nu och vi är riktigt imponerade över dess prestanda. Detta är utan tvekan den bästa robotdammsugare vi fått nöjet att testa. Sugkraften på mattor imponerade, så väl som moppfunktionen, som är i en klass för sig. Vissa robotdammsugare med moppfunktion har svårt att applicera tillräckligt med tryck på moppen, vilket resulterar i halvdana resultat där golven fläckvis städas och fläckvis förblir helt torra - inte optimalt. Med Roborock S8 MaxV Ultra är detta inget problem. Det faktum att vattnet dessutom värms upp till 60 grader och möjligheten finns att lägga till rengöringsmedel, gör det bara ännu bättre. Värmen hjälper till att luckra upp smuts från golven och ta kål på bakterier, med en extra boost från rengöringsmedlet som dessutom skapar en fräsch lukt i hemmet.

Moppfunktionen i Roborock S8 MaxV Ultra är en av dess absolut största höjdpunkter. (Image credit: Amanda Westberg)

Robotdammsugaren är också riktigt skicklig på att navigera runt möbler, även krångliga områden som vid köksbordet och alla stolsben, samt vid sladdar. Samtidigt lyckas den upptäcka och undvika vanligt skräp på golvet, som papperstussar eller stumpor under sängen. Städprestandan i hörn och längst lister är dessutom riktigt bra, precis som lovat från Roborock.

Roborock S8 MaxV Ultra gör ett riktigt bra jobb med att navigera runt krångliga utrymmen, som runt stolsben. (Image credit: Amanda Westberg)

Installationen av robotdammsugaren är enkel och du kan börja använda den på cirka tjugo minuter ur förpackning. Roborock har gjort ett utmärkt jobb med att göra alla funktioner lättillgängliga och enkla att förstå - från vattenbehållarna och rengöringsmedlet, till valmöjligheter och anpassningsalternativ i appen. Trots att detta är en så avancerad robotdammsugare, är den riktigt användarvänlig och något som alla kan förstå sig på.

Storleken på vattenbehållarna (200 ml) och dammbehållaren (400 ml), innebär dessutom att minimalt underhåll krävs, även om du väljer att moppa golven vid varje städning. Batteritiden är också ett stort plus och kommer att räcka gott och väl för de allra flesta hem.

Roborock S8 MaxV Ultra - detta gillade vi inte

Väldigt dyr

Moppen kan lukta lite surt ibland

Problem med att hantera större skräp

Det finns många anledningar att rekommendera Roborock S8 MaxV Ultra, men också ett par anledningar till varför andra alternativ kan passa bättre.

Det första och kanske största problemet är dess enormt höga pris. Detta är en robotdammsugare som kostar över 16 000 kronor. Trots att det är en modell i absolut toppklass som ger vad den lovar och lite till, funderar vi på hur många det egentligen är som har råd med en robotdammsugare som kryper närmare 20 000-kronorssträcket. Är skillnaden i prestanda verkligen så stor jämfört med modeller runt 10 000 kronor eller ännu mindre? Visst, det är en skillnad och som tidigare nämnt är detta den bästa robotdammsugare vi testat sett till prestanda och funktioner, men du kommer fortfarande att behöva plocka fram den vanliga dammsugaren med jämna mellanrum för att verkligen komma åt i alla hörn och vrår - så är det värt den stora investeringen? Svaret kommer nog att skilja sig en del från person till person.

Som vi var inne på tidigare, är sensorerna på ovansidan av Roborock S8 MaxV Ultra ganska höga, vilket gör den annars slanka designen lite klumpigare. Detta hindrar den från att komma åt under lägre möbler, som exempelvis TV-bänkar, vilket är synd.

Torkfunktionen skapar ett surrande ljud och kan ta allt från 2-4 timmar. Visst, det är ett ganska svagt ljud som mest blir till ett bakgrundsljud, men det är ändå där och kan upplevas lite störande ibland. Som tidigare nämnt finns möjligheten att stänga av torkfunktionen finns via appen, men då är risken att moppen börjar att lukta surt.

På tal om sur lukt - om robotdammsugaren stått och vilat i ett par dagar och du sedan drar igång en städning med både dammsugning och moppning, kan moppen lukta lite surt (trots att torkfunktionen varit aktiverad). Vi lyckades inte hitta något sätt runt detta, men det blev lite bättre när vi skickade tillbaka robotdammsugaren till laddningsstationen för att göra rent moppen en extra gång, alternativ köra städningen två gånger.

Roborock S8 MaxV Ultra tar sig an löv. (Image credit: Amanda Westberg)

Robotdammsugaren hade dessutom lite svårt med större skräp. Vi tror detta beror på att den helt enkelt blir osäker på om det är något som ska städas upp eller undvikas och plockas upp av husägaren. Vi bad exempelvis robotdammsugaren att städa upp lite löv och jord efter att vi planterat om våra blommor. Efter den första städomgången låg en stor del av löven kvar och då bad vi robotdammsugaren köra en extra runda just vid löven, du kan se resultaten efter omgång två här nedanför.

Den lyckas inte riktigt plocka upp alla löv, trots två körda omgångar. (Image credit: Amanda Westberg)

Bästa robotdammsugare - andra alternativ

Om Roborock S8 MaxV Ultra inte känns som rätt robotdammsugare för dig, kan vi tipsa om dessa tre modeller från vår topplista över bästa robotdammsugare just nu. Roborocks nya flaggskeppsmodell kommer troligen att ta över platsen för bästa robotdammsugare i premiumklass inom kort, men i topplistan hittar du även ett gäng fantastiska modeller från märken som iRobot, Neato, Dreame och mer, i flera olika prisklasser.