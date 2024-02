Samsung Galaxy S24 - recension: En kraftfull Galaxy i fickformat

Samsung Galaxy S24 - kort sammanfattning

Om du tycker att Samsung Galaxy S24 är grundläggande jämfört med den mäktiga Galaxy S24 Ultra, tänk om. Den mindre Galaxy S24 är en superkraftfull enhet, med all processorkraft från Samsungs bästa telefon, packad i en mycket mindre design som är lättare att få plats med i jeansfickor.

Vad kan du göra med så mycket kraft i en så liten telefon? Du kan använda de nya AI-verktygen från Samsung och Google, inklusive den coola Circle to Search som enkelt svarar på frågan "hej, vad är det här?!" oavsett om du tittar på en hemsida, en YouTube-video eller till och med ett foto du precis tog. Du får också Samsung Galaxy AI-översättningar som fungerar som magi, som ändrar dina ord till ett främmande språk och låter dig förstå andra genom språkbarriären.

Du kan också spela spel, då Galaxy S24 är en kraftfull gamingenhet som dessutom är enklare att bära med sig överallt. Den här telefonen slår lätt iPhone 15 i jämförande speltester och den närmar sig Pro-kraft när det gäller bearbetning och produktivitet. Den kan till och med köra Samsung DeX, desktop-lösningen som får din telefon att fungera som en riktig dator när du kopplar in ett tangentbord, bildskärm och mus.

Medan Apple struntar i processorn i sin iPhone 15 och iPhone 15 Plus, vilket ger dessa telefoner fjolårets processor, utrustar Samsung sina Galaxy S24-telefoner med Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-chipset, åtminstone i vissa regioner. På andra ställen kan den här telefonen och Galaxy S24 Plus använda Samsung Semiconductor Exynos 2400-chipset, och vi kommer att testa den modellen inom kort, men vi förväntar oss att prestandan kommer att vara liknande oavsett var du köper S24 och S24 Plus.

Resultatet är en telefon som inte bara går snabbt, utan som också håller igång under en lång tid, eftersom vi har sett fantastisk batteriprestanda från telefoner med det senaste Snapdragon-chippet ombord. När det gäller batteritid slår Galaxy S24 lätt sina konkurrenter som ligger i ungefär samma storlek och prisklass, och håller i flera timmar längre än iPhone 15 och Pixel 8.

Galaxy S24 har en skärm som kan komma upp i fantastisk ljusstyrka, även om det inte är den ljusaste eller skarpaste skärmen på marknaden. Skärmen ser lysande ut, oavsett hur ljus eller svag den var inställd.

När det gäller kameror kan Galaxy S24 inte konkurrera med Galaxy S24 Ultra, en telefon som kostar cirka 5 000 kronor mer, men den har specifikationer och funktioner för att matcha den senaste Pixel-mobilen, medan iPhone 15-fans borde vara avundsjuka på det 3X zoomobjektiv som Galaxy erbjuder. Det finns ingen optisk zoom på iPhone 15 och återigen vinner Samsung när det kommer till mångsidighet, om inte ren bildkvalitet.

Det är dock inte bara goda nyheter. Samsungs mjukvara ligger långt efter. Det känns lite som en trädgård som växer fritt. Funktioner tycks aldrig plockas bort, istället läggs det ständigt till nya och både hemskärm och menyer blir till ett snår av ogräs.

Samsung måste skära ned på sina funktioner och förenkla, speciellt om de någon dag vill vinna över iPhone-fans. Med iPhone 15 behöver du inte gräva igenom tre lager av inställningar för att hitta de coolaste nya funktionerna. Det bara fungerar. Samsung behöver bara arbeta mycket mer med sin mjukvara, eftersom Galaxy blir svårare att använda för varje år.

Om du vill ha längre batteritid, mer mångsidighet och några seriöst kraftfulla funktioner för produktivitet är Samsung Galaxy S24 det rätta valet. Om du inte bryr dig om alla extrafunktioner och bara vill ha en telefon som klarar grunderna finns det enklare och elegantare alternativ från Apple och Google, men Samsung ger dig en känsla av de möjligheter som kommer i framtiden.

Samsung Galaxy S24 - pris & tillgänglighet

Startpris 11 490 kronor

Inbytesrabatter sänker priset något

Det är värt att lägga 800 kronor extra för 256 GB lagring

Samsung Galaxy S24 har ett startpris på 11 490 kronor för modellen med 128 GB lagring. Vi rekommenderar dock att du väljer modellen med 256 GB lagring, eftersom den bara kostar 800 kronor mer. I vissa regioner finns även ett alternativ med 512 GB lagring, men det verkar inte vara tillgängligt på den svenska marknaden.

Inbytesrabatter och lanseringskampanjer brukar vara riktigt bra för Samsungs nya mobiler och innebär att du kan beställa hem dem lite billigare än lanseringspriset.

Swipe to scroll horizontally Galaxy S24 - priser Lagring Pris 128 GB 11 490 kronor 256 GB 12 290 kronor

Värde - poäng: 4 / 5

Samsung Galaxy S24 - specifikationer

Galaxy S24 må vara "standardmodellen" i familjen, men den är långt ifrån mesig när det gäller specifikationer. Den har samma Snapdragon 8 Gen 3-processor som gör Galaxy S24 Ultra blixtrande snabb och den har fler kameraalternativ och ett större batteri än en jämförbar iPhone 15. Skärmen är också bättre än andra telefoner i den här storleken — den är ljusare än till och med Pixel 8, med bättre färgnoggrannhet.

Swipe to scroll horizontally Galaxy S24 - specifikationer Header Cell - Column 1 Dimensioner 147 x 70,6 x 7,6 mm Vikt 167g Skärm 6,1-tums OLED; 2 600 nit toppljusstyrka Upplösning: 1080 x 2340 pixlar Uppdateringsfrekvens: 120Hz Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 för Galaxy RAM 8GB Lagring 128GB / 256GB OS: Android 14; One UI 6.1 Bakre kameror: 50 MP vidvinkels; 12 MP ultravidvinkels; 10 MP 3X zoom Främre kamera 12MP Batteri 4 000 mAh Laddning 25W Färger Jade Green, Sapphire Blue, Sandstone Orange, Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow

Galaxy S24 - design

Är väldigt lik iPhone 15

Massor av unika färgalternativ vid lanseringen

Inget titanium eller Gorilla Armor, det gäller bara Ultra-modellen

Samsung-pendeln svajar fram och tillbaka mellan att kopiera Apple och köra sitt eget race. I år är Galaxy S24 mycket närmare iPhone 15-designen än den har varit på många år. Det är rundningen i hörnen på skärmen som verkligen skapar likheten. Samsung Galaxy S24, precis som en iPhone, är ganska rejält rundad i hörnen, medan S24 Ultra är helt rät i vinkel.

Detta är inget dåligt, det är bara inte särskilt unikt. Samsung har åtminstone några fina färger i år. Vårt testexemplar kom i färgen Cobalt Violet, som är väldigt vacker och som påminner om den lila nyans Apple använde en gång på sin iPhone. Lite ljusare färgalternativ inkluderar Sandstone Orange och Amber Yellow. Vi önskar att de var lite mer mättade, men de ser naturliga ut, med en fin matt finish och textur på glaset på baksidan.

Glaset är tyvärr Gorilla Glass Victus 2, som var det bästa av det bästa förra året, men nu har vi sett Gorilla Armor på Galaxy S24 Ultra och det är svårt att nöja sig med mindre. Vårt testexemplar av Galaxy S24 har redan en repa på baksidan. Gorilla Armor är mer reptåligt och Samsung har gjort ett bra jobb med att minska reflektioner i glaset, men bara på Ultra-modellen.

Samsung gör fortfarande ett bra jobb med att hålla sina telefoner tunna och lätta. Om du vill ha en telefon som du kan använda med en hand är Galaxy S24 ett utmärkt alternativ. Den är tunnare än iPhone och Google Pixel, samtidigt som den också är den lättaste i gänget. Vanligtvis betyder en lättare telefon ett mindre batteri inuti, men Galaxy S24 slår alla konkurrenter vad gäller batteritid, så det är inget problem.

Design - poäng: 4 / 5

Samsung Galaxy S24 - skärm

Utmärkt skärm som är både färgstark och ljus

Inte lika skarp som vissa konkurrenter, men ser fortfarande bra ut

Kanske för liten för alla funktioner som Samsung lägger till

Samsung är en evig favorit när det kommer till telefonskärmar och Galaxy S24 är ingen besvikelse, men den är inte heller den klara vinnaren i någon aspekt. Den fungerade utmärkt för att läsa på webben, spela spel och redigera bilder på den mindre skärmen, och även liten text var läsbar och skarp. Skärmen var också riktigt ljus, även i direkt solljus utomhus.

Samsung ger oss inte den skarpaste skärmen med Galaxy S24 och det är konstigt att företaget hamnar på efterkälken lite. Google Pixel 8 och iPhone 15 har båda en högre pixeltäthet, vilket gör dem skarpare på papper, även om du kanske inte märker någon större skillnad vid faktiskt användning. Galaxy S24 kan bli ljusare än båda dessa telefoner, men OnePlus bjuder på magiska 4 500 nit med sin liknande prissatta OnePlus 12, så Samsung har inte heller den bästa ljusstyrkan.

Sammantaget har vi inga större klagomål på skärmen. I våra Future Labs-tester hade Galaxy S24 ett bredare färgomfång än någon annan konkurrent. Samsung är fortfarande envisa när det gäller Dolby Vision HDR-stöd, vilket är vad Netflix föredrar, men HDR10+-innehåll ser bra ut och du kan hitta det på alla andra stora streamingtjänster.

Även om vi personligen föredrar mindre telefoner, är 6-tumsskärmen på Galaxy S24 inte riktigt stor nog för att rymma alla Samsungs funktioner. Kantpanelen är påslagen som standard och den tar upp så mycket utrymme på sidan av telefonen att det var lätt hänt att svepa upp den av misstag när vi bara ville göra ett svep bakåt.

Snabbpanelen har också blivit mer komplex och detta gör den svårare att läsa och använda på den mindre Galaxy S24-skärmen än den var på större Samsung-skärmar. Sammantaget skulle förenklad mjukvara hjälpa den här skärmen att verkligen lysa, istället för att plottra ner den med ikoner och menyer.

Skärm - poäng: 4 / 5

Samsung Galaxy S24 - mjukvara

Behöver mycket arbete för att förenkla och förbättra

För många funktioner är begravda i menyer och inställningar

För många funktioner överlag

De goda nyheterna om mjukvaran på Galaxy S24 är att den kan göra nästan allt som Galaxy S24 Ultra kan göra, förutom att använda S Pen. Den dåliga nyheten är att den kan göra allt som Galaxy S24 Ultra kan göra, och inte mindre. All komplexitet, ofta designad för den största möjliga telefonskärmen, finns fortfarande tillgängligt i Galaxy S24. Det är en röra.

Galaxy S24 är superkraftfull, det råder ingen tvekan om det. Det finns imponerande mjukvarufunktioner, som Samsung DeX, som ger dig ett Chromebook-liknande gränssnitt när du ansluter din telefon till en extern bildskärm. Det finns också fina, detaljerade kontroller över allt, från batteri- och energihantering till Wi-Fi och nätverk till skärmrespons och menyer till … ja, allt. Det finns inget slut på vad du kan göra med Galaxy S24, och det är lätt att gå väldigt vilse.

Samsung måste förenkla. Det finns för många funktioner som är omöjliga att hitta, som trådlös strömdelning, vilket borde låta oss ladda våra earbuds genom att placera fodralet ovanpå min Galaxy S24. Tyvärr kunde vi inte hitta knappen för att få detta att hända, inte utan en skattkarta (du hittar det under Batteri).

Under vår setup med Galaxy S24 blev vi glada när vår äldre Samsung-telefon snabbt hittade den nya Galaxy S24 och erbjöd oss att överföra alla våra saker. Denna process misslyckades snabbt utan förvarning, och vi var tvungna att upprepa den. Efter att det misslyckades andra gången blev vi ombedda att använda Samsung Smart Switch, vilket på något sätt fungerade. Varför inte bara börja där?

Image 1 of 4 (Image credit: Philip Berne / Future) Alla förinstallerade appar på Samsung Galaxy S24. (Image credit: Philip Berne / Future) Alla förinstallerade appar på Samsung Galaxy S24. (Image credit: Philip Berne / Future) Alla förinstallerade appar på Samsung Galaxy S24. (Image credit: Philip Berne / Future) Alla förinstallerade appar på Samsung Galaxy S24.

Första gången vi slog på Galaxy S24 behövde vi uppdatera massor av appar i Google Play Store och uppdateringarna misslyckades och försvann sedan. Vi öppnade Galaxy App Store och hittade en mängd uppdateringar där också, även om det inte fanns någon avisering. Sedan har vi alla appar. Det finns för många appar från Samsung, för många appar från Google, och på något sätt får till och med Microsoft en egen mapp?!

Allt detta känns minst sagt lite rörigt. Från det ögonblick man börjar använda Galaxy S24, känns det som att programvaran pushar en till att göra mer, att köpa mer och använda mer. Vi vill bara ha enkelhet. Vi vill bara att det ska fungera.

Mjukvara - poäng: 2 / 5

Samsung Galaxy S24 - kameror

Mest mångsidiga kameror på en telefon till detta pris

Bra bildkvalitet med bättre färg och dynamiskt omfång

Coola nya AI-verktyg för fotoredigering

Samsung Galaxy S24 Ultra är vår kameratelefon i absolut toppklass, men det betyder inte att Galaxy S24 är slö. Det mesta av det fantastiska arbete Samsung har gjort med att förbättra sin bildbehandling finns med här också. Foton vi har tagit med Galaxy S24 ser bättre och mer naturliga ut än bilder tagna med antingen Galaxy S23 eller iPhone 15.

Du får också ett riktigt zoomobjektiv med Galaxy S24 och det hjälper väldigt mycket. Att ha en riktig 3X zoom tar dig närmare motivet, även om zoomlinsen är ihopkopplad med en bedrövligt liten sensor som producerar bilder med mer brus och oskärpa än vi hade önskat. Oavsett, varken Pixel 8 eller iPhone 15 har optisk zoom, och riktig zoom är alltid bättre än digital zoom.