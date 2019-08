Black Friday 2019: När är det, vad är det och vad kan vi förvänta oss?

Hallå där! Om du precis klickat in på den här sidan, gissar vi på att du är shoppingsugen, men du är tyvärr lite tidigt ute. Du har hittat vår hubartikel för Black Friday, där vi samlar alla de bästa erbjudandena i hela Sverige under den hektiska Black Week till Black Friday och Cyber Monday. Dessa är några av världens allra största shoppingdagar och du har chans att hitta enorma rabatter och fina reapriser på produkter inom samtliga kategorier. Denna galna shoppingvecka äger dock inte rum förrän i november, så det är fortfarande några månaders väntan kvar! Kom dock gärna tillbaka till den här sidan när det närmar sig, så kommer vi att guida dig genom djungeln av erbjudanden. Under tiden kan du läsa lite om vad Black Friday är och vad du behöver tänka på under den stora shoppingfesten, skrolla bara vidare!

Black Friday är årets stora shoppingdag (eller shoppingvecka hos en del återförsäljare) och är tidpunkten du ofta hittar årets allra bästa erbjudanden på all möjlig slags elektronik.

Det finns inget tvivel om att folk passar på att shoppa när priserna är som lägst. Ifjol ökade antalet köp i svenska webbutiker med cirka tio procent, jämfört med siffrorna från tidigare år. Bland annat Elgiganten omsatte 617 miljoner kronor under shoppingdagen, något som är en ökning på 21 procent. I USA är det ännu större, där den stora shoppingdagen i snitt omsätter 425 miljarder kronor - enbart under Black Friday-dygnet.

De mest populära kategorierna under shoppingdagen är kläder, hemelektronik samt skönhets- och hälsoprodukter, men här kommer vi alltså att fokusera på allt inom elektronik,

Precis som ifjol, kommer vi under årets readag samla alla de bästa erbjudandena från olika nätbutiker på den här sidan och uppdatera den i takt med att nya dyker upp och gamla försvinner - så att du enkelt kan få en översikt på de allra bästa erbjudandena.

När är Black Friday 2019?

Black Friday infaller alltid dagen efter den amerikanska högtiden Thanksgivning, som i sin tur alltid firas den fjärde torsdagen i november. Årets datum för Black Friday är alltså den 29 november.

När är Cyber Monday 2019?

Cyber Monday infaller på måndagen som följer efter Black Friday, vilket innebär den 2 december i år.

Vad är egentligen skillnaden på Black Friday och Cyber Monday?

För att vara helt ärlig så är skillnaden inte jättestor. En stor del av erbjudandena gäller från Black Friday fram till Cyber Monday - och i vissa fall till och med längre än så.

Cyber Monday var från början inte kopplat till Black Friday - begreppet kom till för att markera datumet då det började gå upp för många att det nästan är jul och de inte ens börjat köpa julklappar än. Något som resulterade i att de följande måndag beställde massvis av prylar på nätet, när de egentligen skulle jobba.

Från början hade Black Friday ett fokus på elektronik i butiker i USA, medan Cyber Monday hade ett fokus på kläder och smycken, men dessa linjer går inte längre att urskilja.

Varför är Black Friday och Cyber Monday viktiga?

För de allra flesta är dessa dagar enorma shoppingfester, som i över en veckas tid bjuder på en enorm mängd fina erbjudanden. Om du är smart och hänger med här på TechRadar för att kunna ta del av de absolut bästa erbjudandena, kan du spara rejält med pengar.

Black Friday och Cyber Monday har förändrat sättet vi handlar inför jul och det har fått en enorm effekt på detaljhandeln (framför allt på nätet).

Både Black Friday och Cyber Monday är framför allt online-fenomen. Många förhandlare bjuder på Black Friday-erbjudanden även i sina fysiska butiker (Cyber Monday, som namnet antyder, har alltid varit en online-grej), men bortsett från några få undantag av horder som stormar in i butiker, så lockar dessa dagar inte några enorma mängder besökare till de fysiska butikerna.

Varför heter det Black Friday?

Begreppet Black Friday ska för första gången ha dykt upp i november 1951 och det var tidningen Factory Management och Maintenance som använde det för att beskriva problemet med folk som sjukanmälde sig efter Thanksgiving-festen, så de kunde få en extra ledig dag.

Samtidigt använde den amerikanska polisen begreppen Black Friday och Black Saturday för att beskriva de förfärliga trafikköerna som uppstod i samband med startskottet för julhandeln den helgen. Under 1961 provade vissa förhandlare att marknadsföra dagen som Big Friday, men det fick aldrig fäste.

Varför heter det Cyber Monday?

Namnet uppfanns 2005 av Ellen Davis och Scott Silverman som arbetade för den amerikanska branschorganisationen National Retail Federation, med avsikten att främja internethandel.

Målet var att skapa en egen försäljningsdag där mindre förhandlare kunde konkurrera med de större företagen som satsade stort på Black Friday, men de tog naturligtvis inte särskilt lång tid innan de stora företaget kastade sig över Cyber Monday också.

Är Black Friday- och Cyber Monday-erbjudandena på riktigt?

Det är den stora frågan och generellt kan vi säga att de är det. Samtidigt är det värt att notera att många av erbjudandena har förhandlats fram med leverantörerna i god tid innan shoppingdagen, så de är inte alltid så spontana som det kan se ut.

Precis som med alla stora shoppingdagar och reor, kommer du att få se en blandning av riktigt bra erbjudanden, nedsatta priser på produkter som är på väg ur ut lager och oväntade varor som hittats längst bak i något lager. Det finns dock några bluffar och fällor du bör se upp för under Black Friday, bland annat Konsument Europa Sverige har skrivit en lista på saker du bör se upp för under dagen.

Om du är noga med att undvika bluffarna under Black Friday, kan du däremot göra riktigt bra köp. Ifjol såg vi exempelvis stora rabatter på iMac-modeller som var på väg ut ur laget, trådlösa hörlurar och massvis av andra potentiella julklappar.

Hur visar TechRadar mig de bästa Black Friday- och Cyber Monday-erbjudandena?

Via våra Black Friday- och Cyber Monday-sidor fyllda med erbjudanden. Vi går igenom alla de stora återförsäljarna i jakt på de bästa erbjudandena åt dig (med hjälp av stora mängder kaffe) och samlar sedan det bästa här och talar om för dig vilka erbjudanden som är värda att slå till på. Oavsett om du är ute efter en 4K TV, PlayStation VR, Apple AirPods eller något helt annat, hittar du alltså de bästa erbjudandena här.