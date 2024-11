6 anledningar att skaffa en VPN-tjänst denna Black Friday

NordVPN: Upp till 73% rabatt + 3 månader gratis

Bästa VPN överlag

Under Black Friday kan du skaffa NordVPN från 29 kr per månad. Leverantören har dessutom kraftigt förbättrat sin tjänst under de senaste 12 månaderna – från fler samtidiga anslutningar till större säkerhetspaket – vilket innebär att du får ännu bättre valuta för pengarna. Våra senaste tester bekräftade också att deras snabba hastigheter och oklanderliga prestanda förblir oförändrade.