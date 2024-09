Alla Apple Intelligence-funktioner som kommer till iPhone 16 – och när du kan förvänta dig dem

Nu är det snart dags för lanseringen av iPhone 16 och iPhone 16 Pro, då Apples nya iPhones som kommer att presenteras vid företagets "Glowtime"-event den 9 september.

Årets iPhones förväntas introducera större skärmar, snabbare chip, bättre kameror, nya färger och fler interna uppgraderingar. Men utöver dessa specifikationsförbättringar är det troligt att iPhone 16-serien blir Apples första stora iPhone-lansering med fokus på AI, med ryktade RAM-ökningar för att driva alla de nya Apple Intelligence-funktioner som vi först såg vid WWDC i juni.

iOS 18 förväntas lanseras tillsammans med iPhone 16 och även om Apple Intelligence inte kommer att vara tillgängligt förrän iOS 18.1, finns det många AI-funktioner att se fram emot på din nästa iPhone. Här är alla Apple Intelligence-funktioner som kommer till nästa generations iPhone och när du kan förvänta dig att använda dem på din nya enhet.

Apple Intelligence kommer att anlända till iPhone 16 som en del av iOS 18.1-uppdateringen som förväntas bli tillgänglig senare i år. iOS 18.1 är för närvarande i beta, vilket har gett oss möjlighet att testa några av de nya Apple Intelligence-funktionerna i förväg.

Uppdateringen kommer att introducera grundläggande Apple Intelligence-funktioner, såsom möjligheten att korrekturläsa text, sammanfatta webbsidor, använda Clean Up för att ta bort objekt från foton, hantera dina aviseringar med sammanfattningar och till och med spela in ljud från telefonsamtal.

Du kommer också snabbt att kunna svara på meddelanden med AI-svar, och apparna Anteckningar och Kalkylator har nu en riktigt häftig Math Notes-funktion som låter dig handskriva ekvationer och få svar tillbaka som om du skrev dem själv.

Mail-appen kommer också att få en översyn i iOS 18.1 med nya funktioner inklusive smarta svar, sammanfattningar, och Apples AI kommer också att prioritera dina e-postmeddelanden för att göra livet enklare.

Slutligen kommer Siri att få ett nytt stilrent utseende som lyser upp skärmens kanter, och röstassistenten kommer att kunna minnas sammanhang genom flera förfrågningar. Det är inte riktigt den Apple Intelligence-drivna Siri som vi alla hoppades på, men det är definitivt bättre än det vi haft tidigare.

Tänk på den första vågen av Apple Intelligence som trevliga AI-funktioner som vi redan har sett på många andra telefoner, som Google Pixel 9 och Samsung S24 Ultra, men med Apples förfining och tillvägagångssätt. Apple Intelligence kommer att ta tid att nå sin fulla potential, men stegvisa uppdateringar bör lägga till nya funktioner under hela livstiden för iPhone 16.

Efter lanseringen av iOS 18.1 kommer iPhone 16 att få tillgång till fler Apple Intelligence-funktioner i senare uppdateringar, inklusive några av de mer spännande tilläggen, som en "faktiskt" smart Siri.

Siri 2.0 förväntas anlända 2025 med iOS 18.4 enligt den ledande marknadsinsidern Mark Gurman på Bloomberg och med den kommer stora förbättringar inom Apple Intelligence som personlig kontext. Denna nya Siri-uppgradering bör förvandla röstassistenten till framtidens personliga assistent, som hjälper dig att få bättre koll på alla aspekter av ditt liv.

Siri kommer också att få integration med ChatGPT, vilket gör det möjligt för dig att ställa mer komplexa frågor till OpenAi-chattbotten som inte kan besvaras direkt på enheten.

AI-bildgenerering kommer också att anlända vid ett senare tillfälle. Apple kallar appen Image Playground, men vi har ännu inte sett något tecken på funktionen i betaversioner. Tillsammans med Image Playground förväntas även Genmoji komma efter iOS 18.1. Denna emoji-generator låter dig kombinera flera emojis eller skapa egna med kommandon som den dinosaurie på en skateboard som Apple visade upp i juni.

Vi förväntar oss också att se en designöversyn av Mail-appen med Inkorgskategorier i en framtida uppdatering, men det finns ännu ingen tidsram för när detta kommer att dyka upp.

Det är i princip allt. Om Apple fortsätter trenden med att släppa nya iPhones i september, kommer Apple Intelligence inte att vara tillgängligt på de nya enheterna vid lanseringen. Rykten räknar med att iOS 18.1 med Apple Intelligence kommer i oktober, och vi vet fortfarande inte det exakta lanseringsdatumet för de nya iPhone-modellerna, så det finns en liten chans att de sammanfaller. Vi vet inte heller säkert vilka nya iPhones som kommer att vara kompatibla med Apples AI. Kan det hända att Apple Intelligence endast kommer till Pro-modellerna? Eller är ryktena om RAM-uppgraderingar över hela serien korrekta och vi kommer att se Apple Intelligence på alla de nya iPhone-modellerna som presenteras?

Även om Apple avslöjade Apple Intelligence i juni finns det fortfarande en möjlighet att fler AI-funktioner kan vara exklusiva för deras nya iPhones, men vi måste vänta till Apples event den 9 september för att veta säkert. Som det ser ut nu bör iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max kunna hantera allt som Apple Intelligence har att erbjuda på iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro och iPhone 16 Pro Max.

