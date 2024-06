Vad är Apple Intelligence? Allt om de nya AI-funktionerna som kommer till din iPhone, iPad och Mac

Apple Intelligence, som presenterades på WWDC 2024, markerar ett kliv från Cupertino-företaget in i AI-världen, speciellt generativ AI.

Precis som Google gjort tidigare, utforskar nu Apple hur AI kan hjälpa människor i deras vardag och i vanlig Apple-anda lägger företaget stort fokus på integritet. Läs vidare för en genomgång av Apple Intelligence.

Vad är Apple Intelligence?

Ett urval av saker som Apple Intelligence kan göra. (Image credit: Apple)

Apple Intelligence är Apples multimodala, plattformsoberoende lösning på marknadens nuvarande AI-trend. Det kommer till nästan alla Apple-plattformar och de flesta nyare Apple-enheter. Apple Intelligence inkluderar generativa AI-funktioner, som att skriva och skapa bilder, samt en förbättrad Siri-assistent och mycket mer.

Apple Intelligence har en typisk Apple-inställning till integritet, vilket innebär att minsta möjliga information delas, även Apple själva. De flesta Apple Intelligence-funktioner körs på din enhet. När Apple behöver komma åt molnet för mer kraft, har den en Power Cloud Compute-standard för att skydda din data och integritet; i ett nötskal betyder det molnstöd utan att data sprids mellan en mängd servrar och plattformar.

Vi nämner integritet först eftersom Apple nämnde integritet först, och inget annat AI-företag pratar om din datasekretess och hur din data skyddas.

Apple ger också Apple Intelligence oöverträffad tillgång till dina data, och det kommer att kunna läsa alla dina meddelanden, övervaka din kalender, följa dina kartor och plats, spela in dina telefonsamtal, titta på dina foton och förstå all annan personlig information. Apple Intelligence kommer att erbjuda en ny nivå av kontextuella funktioner, eftersom det kommer att ha tillgång till nästan all din personliga information.

Vad gör Apple Intelligence?

(Image credit: Apple)

Apple Intelligence inkluderar generativa AI-funktioner, men det är en mer robust plattform än bara en generativ AI-modell, som ChatGPT. Det kommer att erbjuda generativa AI-verktyg för att skriva och redigera, skapa bilder och organisera. Det kommer också att kunna erbjuda sammanfattningar, precis som nuvarande generativa AI-verktyg.

Varhelst du kan skriva eller mata in text kommer Apple Intelligence att erbjuda förslag för att förbättra ditt skrivande. Den kommer att skriva om, korrekturläsa och sammanfatta text åt dig.

Apple Intelligence kommer att hålla sig medveten om dina inkommande e-postmeddelanden och dina aviseringar och kommer att försöka prioritera vad som är viktigt för dig. Ett nytt fokusläge för minska avbrott använder Apple Intelligence för att bara erbjuda högprioriterade meddelanden som behöver din omedelbara uppmärksamhet.

Apple Intelligence kommer att sammanfatta konversationer och meddelanden åt dig, och det kan till och med sammanfatta ljudinspelningar. Du kommer att kunna spela in telefonsamtal och låta Apple Intelligence sammanfatta konversationen, eller så kan du spela in i Notes-appen och få en sammanfattning av ljudinspelningen där.

För bildskapande har Apple en ny Image Playground-app och ett nytt verktyg som är en del av Apple Intelligence. Det verkar som att Image Playground kommer att erbjuda förslag som du kan använda och kombinera för att skapa en bild i ett sammanhang.

Om du till exempel skapar en bild för att skicka ett födelsedagsmeddelande till din mamma, kan Apple Intelligence använda ett foto av din mamma med ett gäng andra typiska födelsedagsbilder, för att skapa en bild i en av några förinställda stilar som du kan välja.

Förutom Image Playground kommer Apple att ha en bildgenerator som också fokuserar på emoji. Den generativa emojin kommer att heta Genmoji. Du fyller i en beskrivning, så skapas en emoji.

Den nya Genmoji-funktionen använder Apple Intelligence på iOS 18. (Image credit: Future)

Apple tillämpar sina generativa AI-verktyg på foton också, men inte lika starkt som de flesta konkurrenter. Det finns ett verktyg i Magic Eraser-stil som tar bort oönskade objekt i foton och ersätter dem med en naturlig bakgrund.

För övrigt använder Apple Apple Intelligence för att hjälpa till att söka efter foton och videor. Du kommer till exempel att kunna söka efter en specifik scen i en video. Du kan också söka efter en kategori av bilder och Apple Intelligence kommer att sätta ihop en videopresentation som passar din sökning. Den kommer att innehålla foton och videor, samt bakgrundsmusik som den väljer.

När får jag Apple Intelligence?

Image Playground med iPadOS 18 och Apple Intelligence. (Image credit: Future)

Apple Intelligence är för tillfället endast tillgängligt för utvecklare. Om du är en Apple-utvecklare kommer de senaste macOS 15 Sequoia-, iPadOS 18- och iOS 18-utvecklarbetorna att ha några Apple Intelligence-funktioner.

Om du är registrerad för Apples offentliga betaprogram, säger Apple att Apple Intelligence kommer att vara tillgänglig i den offentliga betaversionen för dessa plattformar också, även om det är osannolikt att betan kommer att ha alla funktioner, eller att varje funktion kommer att fungera helt.

Den officiella versionen av Apple Intelligence kommer att finnas tillgänglig för allmänheten under senare hälften av året. Apple släpper traditionellt iOS 18 precis innan de lanserar nya iPhone-modeller, så om iPhone 16 tillkännages i september, kan du räkna med att iOS 18 kommer att finnas tillgänglig en vecka innan de nya iPhones. Vi förväntar oss också att iPadOS 18 lanseras ungefär samtidigt.

För macOS Sequoia kommer vi att följa utvecklingen av betaprogramvaran och det är troligt att den slutliga versionen av plattformen kommer att finnas tillgänglig ungefär samtidigt som iOS 18 och iPadOS 18, i september 2024.

Kommer Siri att få Apple Intelligence?

Siri på iOS 18 kommer att använda Apple Intelligence för att bli smartare. (Image credit: Future)

Naturligtvis får Siri en massiv uppgradering tack vare Apple Intelligence. Siri är inte längre bara en virtuell ikon längst ner på din telefonskärm. När du aktiverar Siri nu, kommer hela din hemskärm att lysa upp, för att visa att Siri har aktiverats.

Siri blir bättre överallt. Den kommer att ha bättre språkförståelse, enligt Apple. Den blir mer naturligt och mer kontextuellt relevant. När du startar en konversation med Siri kommer den att komma ihåg vad du pratade om när du gör din nästa förfrågan, så att du inte behöver börja om varje gång.

Dessutom kommer Siri äntligen att acceptera att skriva istället för bara tal. Om du aldrig använder Siri kan det förvåna dig att du inte kunde skriva på Siri, men det är sant. Nu kan du använda tangentbordet för att ge Siri-kommandon och frågor.

Siri kommer att göra ett bättre jobb med att förklara hur du använder din enhet. Oavsett om du använder en iPhone, iPad eller en Mac-dator kommer Siri att kunna svara på tusentals fler frågor om hur du gör saker med din Apple-produkt. Siri kommer också att veta vad som händer på skärmen, och den kommer att ge förslag baserat på vad den ser.

Apple Intelligence låter Siri hitta dina favoritögonblick i Foton. (Image credit: Future)

Apple Intelligence är en stor uppgradering för Siri som kommer att möjliggöra många fler åtgärder från tredjeparter. Med hjälp av Apples nya App Intent API kommer apputvecklare att kunna programmera kommandon som du kan använda med Siri.

Siri kommer också att känna dig. Den kommer att känna till mycket mer av informationen du har på din enhet. Du kommer att kunna be Siri att "spela den där låten Edgar nämnde" och den kommer att veta eftersom den läste din iMessage-konversation med Edgar. Om du frågar "när landar pappa på Laguardia" kommer den att leta upp hans flyginformation från meddelandet han skickade och ge dig spårningsinformation i realtid. Det är häftigt, men det är mycket mer än vad vi är vana vid att en dator vet om oss.

Hur skyddar Apple Intelligence min integritet?

Apple Intelligence känner till siffrorna på ditt körkort. (Image credit: Future)

Apple började sin presentation om Apple Intelligence med att prata om integritet och det var tydligt under hela WWDC 2024 keynote att integritet är ett stort problem. Sekretess kommer att vara en nyckelfunktion som skiljer Apples AI från konkurrenterna, åtminstone för nu.

Även om Siri kanske vet allt du sa i dina textmeddelanden, kommer den inte att dela den informationen med någon, inte med Apple eller någon annan. Åtminstone enligt Apple.

Apple Intelligence kommer att kunna följa instruktioner för att göra en video från ditt fotogalleri. (Image credit: Apple)

När du skapar en bild i Image Playground vet inte Apple vilken bild du har skapat. Även om din iPhone 15 Pro behöver lite hjälp från molnet när den sammanfattar det senaste telefonsamtalet du ringde, kommer den inte att rapportera något till Apple.

Apple håller mer komplexa molnförfrågningar låsta i en Private Cloud Compute-miljö, som "kryptografiskt säkerställer att iPhone, iPad och Mac inte pratar med en server såvida inte dess mjukvara har loggats offentligt för inspektion", enligt Apple Intelligence pressmeddelande.

Kommer Apple Intelligence att använda ChatGPT?

Apple Intelligence kommer att erbjuda fri tillgång till ChatGPT, på något sätt. Vi vet att det kommer att finnas en direktlänk till ChatGPT så att Apple-ägare kan använda ChatGPT för dokument och bilder. Vi vet också att Siri kommer att kunna dirigera en förfrågan via ChatGPT, om du ger om det.

Apple lägger till en nivå av integritet till dessa ChatGPT-förfrågningar. Enligt Apple, när du kommer åt ChatGPT via Apple Intelligence, är din IP-adress skymd, och OpenAi kommer inte att lagra din förfrågan. Annars gäller ChatGPT:s policy för dataanvändning.

ChatGPT kommer till alla tre stora plattformarna – macOS Sequoia, iPadOS 18 och iOS 18 – senare i år, driven av GPT-4. Apple har dock också sagt att andra AI-modeller kommer att bli partners även i framtiden.

Vilka Apple-enheter kommer att få Apple Intelligence?

(Image credit: Apple)

Apple Intelligence inkluderar funktioner på nästan alla Apple-plattformar, inklusive macOS 15 Sequoia, iOS 18 och iPadOS 18. Tyvärr kommer inte alla enheter som kan köra dessa operativsystem att kunna använda Apple Intelligence-funktioner.

Apple säger att Apple Intelligence kommer till enheter som använder Apple M1-, M2-, M3- och M4-chips, såväl som A17 Pro-chipset. Det betyder att även enheter du kan köpa helt nya idag inte kommer att få funktionerna senare i år.

De nuvarande iPad Pro- och iPad Air-enheterna, såväl som tidigare iPad-enheter som använde M1- och M2-chippen, kommer alla att stödjas. Basmodellen iPad 10.9 och iPad mini kommer inte att stödjas, eftersom de använder äldre Apple Bionic-chips.

De enda iPhone-modeller som kommer att fungera med Apple Intelligence är iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 och iPhone 15 Plus använder A16 Bionic-chipset och inte A17 Pro-chips.

Om du har en Macbook Air, Macbook Pro, iMac, Mac Studio eller Mac mini med ett M1-chip eller nyare inuti borde det gå bra. Apple-datorer med en Intel-processor ombord kommer sannolikt inte att stödjas.