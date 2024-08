Vad är rumsligt ljud? 3D-ljudeffekter förklarade – och varför du vill ha dem

Om du letar efter nya hörlurar, en sprillans ny TV-apparat, ett par högtalare, en telefon eller en annan typ av ljudpryl, måste du förmodligen förstå en lång lista av krångliga marknadsföringsord och ett av de mest populära just nu är rumsligt ljud. Vilket förmodligen får dig att undra: "vad är egentligen rumsligt ljud?"

Rumsligt ljud är en mycket eftertraktad funktion som erbjuds inom ett brett utbud av produkter, från ljudalternativ som några av de bästa Dolby Atmos-soundbars och bästa öronsnäckorna och bästa VR-headseten, till standardprylar som en telefon, surfplatta eller TV.

Syftet med rumsligt ljud är att skapa en surround-ljudeffekt för att göra musik, filmer och spel mer uppslukande, som om de äger rum runt omkring dig – inklusive ovanför – snarare än på en plats. Ljudet från din TV kommer inte längre att låta som om det kommer från en avlägsen punkt i ditt vardagsrum: det kommer att ske runt omkring dig.

Men det finns mycket mer att veta om rumsligt ljud än så, så här är allt du behöver veta om teknologin.

Rumsligt ljud: vad är det?

Kort förklarat är rumsligt ljud – ibland kallat 3D-ljudeffekter, eller i sina olika former inklusive (men inte begränsat till) DTS:X, Dolby Atmos, 360 Reality Audio, THX Spatial Audio och Dirac Virtuo – en bearbetningsteknik som manipulerar ljudet som kommer från drivrutinerna i dina högtalare, hörlurar, soundbar, surfplatta, laptop eller telefon, för att få musik och filmer att låta som om de äger rum i rummet runt omkring dig.

Rumsligt ljud arbetar för att artificiellt få det att kännas som om ljudet omger dig, snarare än att bara komma från en riktning där den nämnda ljudkällan finns.

Tack vare de slutna hörlurarnas natur kan rumsligt ljud manipuleras ytterligare här. Här kan "huvudspårat rumsligt ljud" faktiskt få det att kännas som om du är omgiven av musik och rör dig genom den, som du kanske skulle göra om du kunde gå genom en orkester, vända ditt huvud mot stråkinstrumenten, bleckblåsinstrumenten, slagverk och mer. Detta använder din källenhet som en fokuspunkt, men tillämpar fortfarande de riktade filtren för att skapa en tredimensionell ljudbild. Ja, det är riktigt coolt när det görs bra.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

(Image credit: Dolby)

Rumsligt ljud, som ofta också kallas virtuellt surround-ljud, är ett nära ersättningsalternativ för dyra hemmabiosystem eller musik-hi-fi-system som kräver färre fysiska komponenter som tar upp plats i ditt vardagsrum eller arbetsrum, och med en mycket mindre ekonomisk investering som resultat. Det förbättrar din musiklyssnings- eller filmupplevelse på många sätt, och det är faktiskt bättre än surround-ljud på ett sätt: det kan få ljud att låta som om det har en vertikal komponent också, inte bara en horisontell.

Du kan ha använt rumsligt ljud utan att veta det: Dolby Atmos är en speciell typ av rumsligt ljud skapad av Dolby; 360 Reality Audio är Sonys egen version, och många andra företag kallar det för något lite annorlunda i sina egna marknadsföringsmaterial och appar. Dessa varierar något i hur de skapar sina effekter, men slutresultatet för dig är i stort sett detsamma.

Som nämnts ovan tar vissa bärbara enheter som stöder rumsligt ljud (främst trådlösa öronsnäckor och några av de bästa over-ear-hörlurarna) det ett steg längre genom att använda huvudspårning för att räkna ut var ett ljud ska vara i förhållande till dig. Så om en dinosaurie ryter vid din vänstra sidan, men du vänder dig för att möta den, borde ryten komma framför dig.

Rumsligt ljud: varför skulle du vilja ha det?

Fördelarna med rumsligt ljud varierar beroende på om du lyssnar på musik, tittar på en film eller serie eller spelar ett spel, men för att sammanfatta i ett ord: uppslukande.

När du lyssnar på musik skapar rumsligt ljud en känsla av att musiken är runt omkring dig, som om du är på en intim musikscen och lyssnar på låten som framförs live. Det tycker vi är en ganska stor fördel.

En reklambild för Sonys 360 Reality Audio. (Image credit: Sony)

Om du lyssnar på rock kan rytmgitarren märkbart vara på ena sidan medan sologitarren är på den andra. I jazz kommer du att kunna höra de olika instrumenten spridas ut som om du är på en rökig bar och lyssnar på en kvartett live. Sätt på lite klassisk musik och det blir som om du är i en konserthall: violiner på ena sidan, celli på den andra, bleckblås så långt borta som möjligt.

Allt detta hjälper dig att uppskatta en låts intrikata detaljer och nyanser, och gör också musiken allomfattande och uppslukande snarare än något som droppas in i ditt öra av några billiga öronsnäckor.

Så vad sägs om filmer och TV-serier? En av anledningarna till att en biograf är så uppslukande är att högtalarna är runt omkring dig, och det betyder att ljuden också är det: en ljussabel som svischar till vänster om skärmen kommer att låta som om den kommer från vänster, medan en romantisk replik som ekar i karaktärens högra öra kommer från höger om skärmen, och en heltäckande stridsscen kommer att låta som om den är runt omkring dig.

Rumsligt ljud är i huvudsak ett sätt för dina hörlurar, TV eller annan ljudgivande enhet att ge dig en liknande prestation men i mindre skala. Ljudet kommer att panorameras till olika områden runt omkring dig, så att du känner dig uppslukad i den audiovisuella upplevelsen när berättelsen utspelar sig runt dig.

När du spelar är rumsliga ljudalternativ som Razer THX eller JBL Quantum (se vår recension av JBL Quantum 910X för mer information) kanske ännu viktigare än någonsin. De låter dig fullständigt fördjupa dig i en värld du utforskar, upptäcka att ett samlarobjekt är i närheten, eller höra en fiende smyga runt bakom dig så att du noggrant kan bestämma var de är.

Rumsligt ljud: hur kan du få det?

Nuförtiden kan de flesta låtar och album på de bästa musikstreamingtjänsterna uppskalieras till rumsligt ljud av den proprietära tekniken som är inbyggd i hörlurar eller öronsnäckor som har den funktionen, helt enkelt genom att slå på den i den medföljande appen.

Men det finns några ekosystemrestriktioner: för att få huvudspårat rumsligt ljud (vilket är termen Apple använder) i dina AirPods Max, AirPods 3 eller AirPods Pro 2, till exempel, måste du streama innehåll från en iOS-enhet. Men så länge du slår på det från din iPhone (vilket görs genom att öppna Kontrollcenter, hålla ner volymkontrollen och sedan trycka på Spatial Audio längst ner till höger) får du vanligt rumsligt ljud på vilka hörlurar som helst – trådbundna eller trådlösa, från din iPhone.

Tänk också på de nyare Sonos Ace-hörlurarna. Dessa levererar rumsligt ljud och Sonos-ekosystemets magi om du har en Sonos soundbar. Para ihop Ace med din Sonos Arc (stöd för andra soundbars lovas via en uppdatering senare sommaren eller hösten 2024) för att ta ljudet från din soundbar och pumpa det till dina öron, med huvudspårat 3D-rumsligt ljud. I vår recension sjrev vi att det "fungerar perfekt och låter helt fantastiskt... de kan vara våra favorit-hörlurar för filmer hittills." Detta Dolby Atmos-rumsljudstöd sträcker sig också till Bluetooth-enheter, och detta är lätt den bästa funktionen som Ace-hörlurarnas bjuder på.

I princip, för att njuta av rumsligt ljud behöver du en enhet som stöder det, och (vanligtvis) måste du också hitta en video eller låt som har kodats i ett format som stöder rumsligt eller 3D-ljud.

Apples AirPods är en av produkterna som stöder Apples huvudspårade Spatial Audio. (Image credit: Future)

Det finns några olika namn för rumsligt ljud som erbjuds av företag, så när du köper ett nytt par hörlurar, öronsnäckor, en soundbar eller liknande, kolla dess funktionslista för att se om det är kompatibelt.

Apple har en lista över sina kompatibla enheter, och du kan också kolla Sonys översikt över sitt 360 Reality Audio. Vill du ha Dolby Atmos? Se Dolbys lista över Dolby Atmos-kompatibla enheter här.

Eftersom rumsligt ljud, under sina olika namn, är en stor försäljningspunkt, kommer du sannolikt att se det nämnas i reklammaterial för alla nya produkter.

Nästa steg, innehåll. För filmer måste du titta på något som stöder rumsligt ljud och här kan det bli lite knepigt. Allt beror på vilken tjänst du får din underhållning från och vilken video eller låt du försöker spela.

Om du vill använda rumsligt ljud för att njuta av musik finns det utvalda streamingtjänster du kan använda fritt – de stora är Apple Music, Tidal och Amazon Music Unlimited. Vid tidpunkten för skrivandet erbjuder Spotify och Google Play Music inga rumsliga ljudkataloger, men patent antyder att åtminstone den förstnämnda undersöker möjligheten.

För filmer och TV-serier erbjuder de flesta streamingtjänster lite rumsligt ljudinnehåll, men det är nästan alltid låst bakom dyrare prenumerationsnivåer. På Netflix och Disney Plus måste du vara en Premium-prenumerant, Paramount Plus kräver att du är på dess Paramount Plus med Showtime-plan och Max behöver att du registrerar dig på dess Ultimate-nivå. Även då kommer inte allt innehåll att ha rumsligt ljud, men mycket mer har det, särskilt blockbuster-filmer.

Apple TV Plus stöder rumsligt ljud på sin enda plan medan Prime Video har det på vissa videor, och då behöver du inte betala något extra för det.

De flesta streamingtjänster har en tagg för rumsliga ljudfilmer och serier, men inte alla. En ganska väl gömd Netflix-tagg listar alla deras kompatibla titlar.

Det är värt att påpeka att några produkter erbjuder ett falskt rumsligt ljud som skapar en liknande effekt för filmer eller låtar som inte officiellt stöder funktionen i sig – se Bose QuietComfort Earbuds Ultra som exempel. Det är en trevlig lösning för dem som inte vill betala mycket för en premium streamingtjänst.

Rumsligt ljud: behöver du det?

En reklambild för DTS:X. (Image credit: DTS)

Som med de flesta saker i världen av ljudrelaterade trender behöver du inte rumsligt ljud; det är inte så att du absolut inte kommer att kunna njuta av din musik, ditt spel eller din film utan det. Istället är rumsligt ljud helt enkelt ett sätt att förbättra lyssningsupplevelsen; värt det om du har råd med tekniken och värdesätter uppslukande underhållning högt.

För att titta på filmer och TV-serier kommer rumsligt ljud att ta dig flera steg närmare att skapa ett heltäckande hemmabiosystem. Med fler och fler nya filmer som kommer till streamingtjänster istället för biografer, är det en värdefull investering.

När det gäller musik kan audiofiler njuta av de nyanser som rumsligt ljud ger till ljudet, men det är värt att påpeka att rumsligt ljud inte är samma sak som högupplöst musik, och om du bara måste välja en ny ljudteknik att engagera dig i, kan högupplöst ljud (tillsammans med en av de bästa högupplösta musikspelarna och en Qobuz-prenumeration) hjälpa dig att bättre njuta av detaljerna i din musik.

Det är inom spelområdet som rumsligt ljud kanske är mest viktigt; inte bara är ett uppslukande en viktigare faktor då, men att kunna höra ljud från alla riktningar kan vara avgörande användbart i tävlingsinriktade spel. Kom ihåg att rumsligt ljud kommer inbyggt och väl marknadsfört på många av de bästa trådlösa gaming-headseten, så det kommer att vara lätt att hitta.