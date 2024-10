Apple har en vision för ditt smarta hem – men kommer de att upprepa tidigare misstag?

Efter en lång tids tystnad verkar det som om Apple äntligen är redo att återvända till smarthemsmarknaden – men har de lärt sig av sina tidigare misstag?

Företaget har varit borta från smarthemskategorin under en längre tid (det har varit tyst på fronten sedan lanseringen av HomePod 2 i januari förra året), men enligt Bloombergs Apple-expert Mark Gurman är Apple redo att dyka tillbaka in med en rad nya enheter och ett nytt operativsystem. Gurman (som är en pålitlig källa för insiderinformation) antyder att homeOS kommer att fungera som den sammanlänkande vävnaden för ett nätverk av smartskärmar i ditt hem, plus extra enheter som en bordsmonterad robotarm.

Vi fick höra de första ryktena om homeOS i januari i år, när namnet upptäcktes i en betaversion av Apples TV-operativsystem, men nu föreslår Gurman att det troligtvis kommer att lanseras inom de närmaste två åren.

Det är en intressant strategi. Som Gurman påpekar har Apples tidigare försök att ta sig in i våra vardagsrum, kök och sovrum fallerat på grund av dess fokus på "premiumprodukter som fungerar i ett slutet ekosystem". Så varför utveckla ytterligare ett proprietärt operativsystem – särskilt när Apple har bidragit till Matter, smarthemsstandarden som syftar till att lösa problemet med kompatibilitet mellan olika varumärkens enheter? Många som överväger att använda Apples smartskärmar i sina hem har troligen redan investerat i ett annat system. Varför skulle de överge sina billiga Amazon Echo-högtalare till förmån för något som troligen blir mycket dyrare?

Kommer Apple Intelligence övertyga dig att överge dina nuvarande smarta högtalare? (Image credit: Shutterstock)

Varför ett nytt OS?

Gurman föreslår att Apples nya skärmar kommer att vara prisvärda, men det är knappast troligt att de blir billigare än Amazons – ett företag som påstås ha förlorat 25 miljarder dollar på Echo-högtalare mellan 2017 och 2021. Istället kommer skillnaden sannolikt vara Apple Intelligence.

Vissa funktioner i Apples nya smarthemteknik kommer troligen bara vara tillgängliga för dem som har fullt investerat i Apples ekosystem, precis som personer med en Windows-laptop och en iPhone inte får samma funktionalitet som om de bytte till en MacBook, och Android-användare får en begränsad upplevelse om de försöker använda AirPods Pro.

Apples nya smartskärmar kommer sannolikt att använda Apple Intelligence för att sudda ut gränserna mellan din telefon och ditt hem, vilket låter en smartare version av Siri följa dig var du än går. Siri kan övergå till dina smartskärmar när du kommer hem från jobbet och ta med sig allt du gjorde under dagen. All din personliga information, preferenser, meddelanden och mer kommer att flöda mellan enheterna utan någon ansträngning från din sida – något som inte sker lika smidigt om ditt hem är fullt av olika enheter från olika märken.

Det har föreslagits att Amazon kan försöka kompensera sina förluster på högtalarbaserade enheter genom att introducera en premium, AI-driven Alexa-prenumeration. Dock har Apple inga planer på att börja ta betalt för Apple Intelligence förrän åtminstone 2027, vilket kan ge dem ett försprång.

iPhone-användare kommer att få sin första smak av Apple Intelligence när iOS 18.1 lanseras senare denna månad och TechRadars AI-kanal är det bästa stället att hitta alla de senaste nyheterna och förhandsvisningar av de nya funktionerna som snart kommer att finnas tillgängliga.