Black Friday-bedrägerier: 4 varningstecken att hålla utkik efter

Black Friday är inte bara efterlängtad av shoppare utan även av bedragare.

Ny forskning från marknadens bästa VPN-leverantör har faktiskt visat en 35 % ökning av konsumentförsök att besöka falska butiker i oktober jämfört med september. Experter förväntar sig att dessa siffror kommer att öka ytterligare i samband med Black Friday och Cyber Monday.

"Cyberbrottslingar använder AI-baserade verktyg för att snabbt, enkelt och effektivt skapa falska butiker och förbättra sina möjligheter att lura folk som letar efter de bästa erbjudandena", säger Adrianus Warmenhoven, cybersäkerhetsrådgivare på NordVPN. Förutom falska nätbutiker använder bedragare även phishing-meddelanden för att lura dig att klicka på farliga webbplatser.

Oavsett om du letar efter en ny TV, funderar på att teckna ett Black Friday-VPN-erbjudande eller vill dra nytta av andra rabatter, har vi i denna artikel listat några av de viktigaste varningstecknen att hålla utkik efter och några verktyg för att göra din onlineshopping säkrare.

En bra tumregel är att om ett erbjudande låter för bra för att vara sant, så är det nog så – detta gäller även för Black Friday och Cyber Monday-reor.

Var uppmärksam eftersom bedragare kan annonsera fantastiska (men falska) erbjudanden på olika plattformar, från sociala medier till oönskade e-postmeddelanden och SMS. Dessa händelser blir ofta vanligare under den intensiva shoppingperioden.

Enligt 2024 års F-Secure Living Secure-undersökning utförs 54 % av cyberbedrägerierna via e-post.

E-post och SMS är de vanligaste sätten för bedragare att sprida phishing-attacker. Black Friday ger dem ännu fler chanser att locka offer att klicka på skadliga länkar genom att uppmana dem att inte missa tidsbegränsade erbjudanden.

Vanliga taktiker är falska verifieringsmeddelanden, orderbekräftelser och leveransnotifikationer – var försiktig med dessa meddelanden, speciellt om du inte känner igen avsändaren. Om du är osäker, dubbelkolla direkt med företaget där du har gjort din beställning.

AI-drivna verktyg, som ChatGPT, har hjälpt cyberbrottslingar att skapa falska butiker eller phishing-e-postmeddelanden som ser ut som riktiga. Det finns dock vissa varningstecken som kan avslöja dessa skadliga webbplatser.

Kontrollera först att butikens domännamn är legitimt. Falska hemsidor går ofta att kännas igen av ett amatörmässigt utseende, grammatikfel och stavfel. Om du är osäker, kontrollera recensionerna och kontaktsektionen för att se om det faktiskt är på riktigt.

Om erbjudandet verkar äkta och även hemsidan du är inne och kollar på, finns det en sak till du kan göra innan du slutför ditt köp – nämligen att kontrollera betalningsmetoderna.

Undvik att överföra pengar via ovanliga metoder som kryptovaluta eller presentkort – särskilt om dessa är de enda tillgängliga alternativen. Kom ihåg att ditt bankkort eller tjänster som PayPal ofta täcker dig mot ekonomiska förluster vid bedrägerier.

Som vi nämnde tidigare hjälper AI brottslingar att skapa ännu mer övertygande onlinebedrägerier. Det är därför inte alltid lätt att upptäcka varningstecken under Black Friday. Lyckligtvis finns det verktyg du kan använda för att skilja mellan falska och legitima erbjudanden när du handlar online.

Virtuella privata nätverk (VPN) stärker din integritet online och vissa av dem kan också hjälpa till att skydda mot phishing och skadlig programvara.

Do you know?