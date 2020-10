Bästa programmen för videokonferens 2020: Betal- och gratislösningar för företag

Tekniska framsteg innebär att tillförlitliga videokonferenser har blivit tillgängliga och prisvärda och lätt kan hitta sin plats på den moderna arbetsplatsen.

Detta har blivit viktigt av flera skäl, inte minst för att ge anställda flexibilitet att arbeta på distans hemifrån, för företag med flera kontor, men också den ökande sannolikheten för att nyckelkunder och partners är mer benägna att finnas runt om i världen.

Videokonferenser innebär att ingen av dessa problem presenterar de komplikationer de brukade och nu kan möten äga rum online utan att man behöver oroa sig för tekniska problem, tillgänglighet eller kostnad.

Med ökande oro för miljön är det dessutom betydligt mer meningsfullt för företag att försöka kommunicera ansikte mot ansikte online snarare än att tvinga människor att resa för att mötas på en enda plats.

Normala konsumenterbjudanden som Facetime och Skype har gjort videokommunikation till en normaliserad del av samtalsprocessen, och förväntningarna är att företagen i allt högre grad kommer att omfamna denna teknik helt enkelt för att den erbjuder så många allsidiga fördelar, även om vissa större företag förblir långsamma på att digitalisera sin verksamhet.

Här är därför de bästa videokonferenslösningarna på marknaden.

(Image credit: ClickMeeting)

ClickMeeting är fullproppat med funktioner för värdar av videkonferenser. Till att börja med innehåller programvaran nästan alla verktyg du kan önska dig under en presentation. Du kan dela din skärm, presentera bildspel och videor och till och med låta deltagare ta över musen för att utforska en interaktiv skärm. Ännu bättre: ClickMeeting stödjer frågor och svar-sessioner och liveundersökningar, så att du kan få din publik att delta och samla värdefull information om deltagare.

Det som verkligen är spännande med ClickMeeting för datadrivna företag är hur programvaran integreras med analys- och marknadsföringsverktyg. Du kan bädda in en Facebook-pixel på webbsidans målsida eller ansluta sidan till Google Analytics. Din konferenssida är också helt anpassningsbar, så att du kan visa upp ditt varumärke.

ClickMeeting erbjuder även integrationer med ett antal populära näringslivsappar. Du kan länka din Dropbox så att dina inspelningar automatiskt sparas i molnet, eller använda Zapier för att integrera med en e-postmarknadsföringsplattform eller CRM-programvara.

Det finns mycket att gilla med ClickMeeting om ditt företag förlitar sig på webbseminarier för att samla in leads eller hålla kontakten med anställda. Den här videokonferensprogramvaran har ett antal verktyg för att hålla publiken engagerade under möten, plus automatiserade uppföljningar så att du kan dra nytta av ett framgångsrikt webbinarium. Integrationerna är också ett stort plus för produktivitet. För allt som denna mjukvara erbjuder är priset ganska rimligt också.

(Image credit: Microsoft Inc.)

2. Microsoft Teams Videkonferens med Microsoft 365-integration VISIT SITE Full integration med Microsoft 365 Upp till 10 000 deltagare Schemalagda inbjudningar Textning Suddig bakgrund

Inom ramen för en applikation möjliggör Microsoft Teams för användare att schemalägga video- eller ljudmöten med en enda person eller ett team. Administratörer kan också organisera webbinarier och stora möten med upp till 10 000 deltagare.

Full integration med Microsoft 365 innebär att samtal enkelt kan schemaläggas och inbjudningar delas inom organisationen, medan externa gäster kan gå med från sin webbläsare utan att ladda ner applikationen.

Microsoft Teams tillhandahåller också hela utbudet av funktioner som förväntas från en ledande leverantör av programvara för videokonferenser, inklusive skärmdelning och samtalinspelning, textning i realtid, möjlighet att sudda bakgrunden och chattfunktioner. Integration med Microsoft 365 gör plattformen till marknadsledande inom videokonferenser och integration av digital arbetsyta.

Plattformens kraftfulla videokonferensprogramvara kompletteras av hårdvarualternativ som gör det möjligt för användare att gå med i samtal från nästan var som helst. När du arbetar ensam eller när du är på språng kan mobila enheter, stationära datorer och Bluetooth-konferenshörlurar underlätta kommunikationen.

Totalt sett är Microsoft Team idealiskt för företag som redan använder Microsoft 365, eller som vill återuppfinna sin organisations digitala kommunikations- och samarbetsarbetsområden.

(Image credit: GoToMeeting)

3. GoToMeeting Mobilvänlig videokonferens Mobilvänlig Bra appar Uppgraderbar med VoIP

GoToMeeting är den fristående webbkonferenstjänsten som tillhandahålls av LogMeIn. Som förväntat får man ljud- och videokonferenser, såväl som skärmdelning.

En av funktionerna som särskiljer GoToMeeting är dess mobilvänlighet - du kan ställa in och starta en konferens från din smartphone, något som många större varumärkesprogramvaror kämpar med att få till. Det finns också inställningar för att maximera samtal och bildkvalitet, såväl som möjligheten att med en knapptryckning inbjuda till att delta i möten och chattar.

Mobilappar tillhandahålls separat för Android och iOS och båda har höga betyg, vilket återigen är en skillnad från vissa andra leverantörer som kämpar för att balansera kvalitet och användbarhet med mobilanvändning.

När det gäller prissättning finns nästan alla standardfunktioner tillgängliga på den mest grundläggande betalningsnivån, som kostar $ 14 per månad, eller $ 12 per månad med en årlig betalning. Även den övre gränsen på 150 deltagare är generös, och för de flesta företag är detta allt som krävs.

En nivå för större företag är tillgänglig för $ 19 per månad (eller $ 16 när den betalas årligen) vilket ökar antalet deltagare till 250 och innehåller några adminfunktioner plus ritverktyg och musdelning. Det finns också en företagsplan för upp till 3 000 deltagare.

Det finns många bra saker att säga om GoToMeetings, om du letar efter en affärs-VoIP-lösning erbjuder GoToConnect både molnbaserat telefonsystem som integrerar GoToMeetings som en del av paketet, och det kan vara mer kostnadseffektivt att registrera sig för det istället.

(Image credit: Google Hangouts Meet)

4. Google Meet För tillgänglig molnstyrd konferens Integration med G Suite Tillgänglig och enkel Konkurrenskraftig prissättning

Google Meet (tidigare Google Hangouts Meet) är en del av produktivitetsplattformen för G Suite-kontoret och syftar till att erbjuda en förstklassig konferensservice.

Den är utvecklad speciellt för affärsbehov och kan tillgodose ett stort antal användare samtidigt och använder också smart deltagande och ett snabbt gränssnitt för att minska behovet av att vänta.

Som en förbättrad version av Google Hangouts standard syftar den till att göra det lättare att arbeta med externa klienter. Det gör detta först genom att tillhandahålla en webbapp-upplevelse, vilket innebär att det inte finns någon programvara att ladda ner. För det andra tillhandahåller det också ett dedikerat uppringningsnummer, vilket inte bara innebär att anställda på resande fot kan vara med, utan detta säkerställer också att linjekvaliteten upprätthålls och att det inte finns några bortfall.

Förutom att ha dedikerade appar tillgängliga för mobilanvändare i Apple AppStore och Google Play-butiken för Android, kan Google Hangouts Meet också fungera med befintlig konferenshårdvara. Allt som krävs är att det följer SIP- och H.323-standarder för Skype for Business-användare. Detta gäller också Cisco, Lifesize och Polycomm i synnerhet, och genom att använda Pexip kan Infinity delta i Hangouts-möten.

En annan viktig fördel är att genom att vara inom G Suite-plattformen är det enkelt att använda data från andra applikationer, inte minst Google Kalender, för att inte bara planera möten utan också ställa in händelsesinformation efter behov när användare loggar in.

Ett andra stort plus är att Hangouts själv inte har de stora månatliga kostnader som andra leverantörer kan ta ut.

I slutändan är Hangout Meets en seriös konferensplattform för företagskvalitet som inte kräver stora kostnader för hårdvara, vilket gör den särskilt tillgänglig för företag i alla storlekar.

(Image credit: Cyberlink)

5. CyberLink U Meeting Webbläsarbaserad videokonferens idealisk för mindre företag Gratis-version Ingen nedladdning krävs Funktionsrik

CyberLink är ett taiwanesiskt multimedieprogramvaruföretag. Det grundades 1996. U Meeting är företagets videokonferenslösning.

CyberLink U Meeting har fyra prisnivåer.

Planen "Basic" är gratis. Den innehåller upp till 25 deltagare och 30 minuter per möte.

"Pro 50" kostar $ 29,99 per användare och månad. Det innehåller upp till 50 deltagare, 24 timmar per möte, adminverktyg och PerfectCam.

"Pro 100" börjar på $ 49,99 per användare och månad. Detta inkluderar allt "Pro 50" har att erbjuda plus upp till 100 deltagare.

Planen för "Enterprise Features" innehåller allt du får på de andra nivåerna plus mötesanalys, premiumkundsupport och en-till-en-kryptering. Intresserade måste kontakta försäljningen för en offert.

"PerfectCam" är en mycket slumpmässig funktion. Användare kan lägga till datorgenererad makeup i sina ansikten som företaget lovar ska "skapa en verkligt professionell look".

U Meeting är helt webbaserat. Detta kan avskräcka vissa användare men det kan vara en fördel eftersom du inte kommer att behöva ladda ner någon extra programvara för att använda U Meeting. Det erbjuder inte heller videoinspelning eller möjlighet att ringa in i möten med VoIP-system.

(Image credit: BigBlueButton )

6. BigBlueButton Bästa videokonferensen för utbildning online VISIT WEBSITE

BigBlueButton är fullmatad med funktioner som är perfekta för webbinars för utbildning online. Under sessioner kan du dela ljud, video, presentationer och skrivbordet samtidigt som du samarbetar med studenter med hjälp av en whiteboard, delade anteckningar, enkäter och chatt.

Där BigBlueButton går längre än traditionella videokonferensprogram är i dess funktioner användbara för ett virtuellt klassrum. Till exempel har du en whiteboard med flera användare och kan placera studenter i gruppavdelningsrum för att arbeta med problem tillsammans.

BigBlueButton är utan tvekan den bästa programvarulösningen med öppen källkod för videokonferenser för onlineinlärning. Jämfört med de flesta videokonferenslösningar är det svårt att installera, men det är gratis och har alla funktioner i dyra kommersiella program för lärande videokonferenser online, och prestandan är bra.

(Image credit: BlueJeans)

7. BlueJeans Meetings Tänk utanför denna boxen med detta futuristiska videokonferensverktyg 30-dagars prov-version Dolby Voice-support Analysfunktioner

BlueJeans grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Kalifornien. Företaget tillhandahåller en interoperabel molnbaserad videokonferensplattform.

Det finns tre prisnivåer. BlueJeans har inte en gratis nivå men den erbjuder en 30-dagars gratis provperiod.

"Me"-nivån kostar $ 14,99 per månad och användare när den betalas årligen. Användare kan ha upp till 50 deltagare, ansluta från valfri dator, iOS eller Android-enhet och alla möten inkluderar uppringningsnummer.

Planen "My Team" kostar $ 19,99 per månad och användare (när den betalas årligen) och inkluderar allt du får av "Me"-nivån plus 10 timmars inspelningar av molnmöten, kommandocentrets instrumentbräda och upp till 75 deltagare.

Paketet "My Company" innehåller alla funktioner i de andra planerna tillsammans med anslutning H.323//SIP-rumsystem, rumssystemkalenderstöd och upp till 150 deltagare. Användare måste kontakta BlueJeans direkt för att få en offert.

Användare behöver inte registrera sig för en årlig prenumeration hos BlueJeans. Den grundläggande nivån stöder gratis telefonljud i över 40 länder. BlueJeans stöder också Dolby Voice. Detta kan passa användare som är mer bekymrade över videokvalitet snarare än antalet funktioner som ingår i plattformen.

BlueJeans verkar ha mindre funktioner än några av sina närmaste konkurrenter, men detta förbises på grund av kvaliteten på deras system tillsammans med det faktum att användare kan använda 30-dagars gratisversion för att se om det passar behoven.

(Image credit: Lifesize)

8. Lifesize Ge dina distansmöten liv med detta praktiska verktyg Hårdvara inkluderas Gratis-version Stödjer video i 4K

Lifesize grundades 2003. Företagets huvudkontor finns i Austin, Texas och München, Tyskland. Lifesize tillhandahåller högupplösta videokonferens-endpoints, konferensrumstelefoner med pekskärm och en molnbaserad videosamarbetsplattform.

Lifesize har tre prissättningsnivåer. Det fanns ingen gratis nivå, men det har ändrats med Lifesize Go, en helt gratis webbläsarbaserad version av tjänsten som gör att användare kan vara värd för ett obegränsat antal videosamtal (plus skärmdelning på skrivbordet) med upp till 8 deltagare, inga begränsningar i möteslängd och inga appnedladdningar.

Lifesize Standard är designad för små team och kostar $ 16,95 per användare och månad och erbjuder obegränsade möten för upp till 100 deltagare, tillsammans med Single Sign On (SSO) -stöd, personlig mötesstöd, samt ensam chatt och support.

Lifesize Plus riktar sig till små och medelstora företag och erbjuder fler funktioner men minst 15 värdar och kostar $ 14,95 per användare och månad. Detta möjliggör för upp till 300 deltagare, inkluderar Microsoft-integrationer, erbjuder realtidsmöteinsikter, telefon- och e-poststöd samt 1 timmars molninspelning per användare.

Lifesize Enterprise kostar $ 12,95 per månad med minst 50 användare. Denna plan möjliggör liveströmning av upp till 1 000 tittarevenemang, obegränsade amerikanska ljudsamtal, varumärkes-branding och anpassning, premiumstöd samt obegränsad videoinspelning.

Utanför den kostnadsfria versionen kan priserna verka lite branta jämfört med andra videokonferenslösningar. Detta är mer än kompenserat för att inkludera egen hårdvara i mixen. Användare får många enheter i varje plan, vilket frigör dem från att inte behöva lita på sina egna integrerade kamerasystem. Lifesize stöder också 4K videokonferenser.

(Image credit: RingCentral )

9. RingCentral Video

Var och en av RingCentrals planer innehåller hela utbudet av industristandardfunktioner. Dessa inkluderar, bland många andra, schemaläggning och inspelning av videosamtal, skärmdelning och kommentarer och inbyggda chattfunktioner.

Utan tvekan är dock RingCentrals största funktion dess integration av Slack, G Suite och Microsoft 365. Detta innebär att användare kan schemalägga och börja samtal direkt från dessa tredjeparts plattformar. Användare kan också integrera sin kalender med RingCentral-plattformen och enkelt visualisera sitt schema för dagen. Denna plattformsintegration gör RingCentral idealisk för företag som redan använder Slack, G Suite eller Microsoft 365 för digitalt samarbete.

RingCentrals analyspanel är en annan kraftfull funktion som gör det möjligt för administratörer att övervaka användningen av tjänsten och identifiera prestandaproblem ner till exakt plats, ISP, nätverk och slutpunkt. En sådan djupgående analysanalys är ovanlig och gör RingCentral särskilt tilltalande för organisationer där videokvalitet och prestanda är en prioritering.

Sammantaget är RingCentral Video ett gediget program som erbjuder högkvalitativ videokonferens för företag. Det är laddat med funktioner, erbjuder en hög grad av administratörskontroll och är optimerad för att fungera i en webbläsare, vilket minimerar behovet av ytterligare applikationer och programvara.

(Image credit: Zoom)

1. Zoom Meetings Funktionsrik gratis videokonferens med säker kryptering Gratis-version Användarvänlig Kunde haft fler säkerhetsfunktioner

Zoom Meetings erbjuder en videokonferens- och meddelandelösning för stationära och mobila enheter, som syftar till att vara mycket snabb och enkel att installera och erbjuda ett brett utbud av skalbara funktioner.

Den ger inte bara HD-video och ljud, utan kan stödja upp till 1 000 deltagare samtidigt och upp till 49 videor på en enda skärm, även om sådana stora sammankomster förmodligen är bäst lämpade för storskärm.

Möten kan sparas lokalt eller i molnet, tillsammans med avskrifter som har sökbar text att arbeta med. Dessutom är samarbete inbyggt med deltagarnas möjlighet att dela sina skärmar och arbeta tillsammans för att dela med sig av sina egna anteckningar efter behov.

Dessutom möjliggör en gruppchattfunktion fildelning, en sökbar historik och ett tioårigt arkiv. Möten kan också brytas ut till en-till-en-samtal.

Säkerhet är inbyggd med 256-bitars TLS-kryptering för både möten och delade filer, och automatiserad schemaläggning kan göras från Gmail, Outlook och iCal.

Ännu bättre är att en funktionsrik gratis-version är tillgänglig vilken kan rymma upp till 100 personer i upp till 40 minuter, men att inkludera ytterligare verktyg för teamadministration och förvaltningsprissättning börjar på $ 14,99 per månad och stiger till $ 19,99 per månad och användare för mer dedikerade affärs- och företagspaket.

(Image credit: Microsoft)

2. Skype Microsofts videokonferensapp har en generös gratis-version Support för flera plattformar Kan användas i webbläsaren Undertexter i realtid Begränsning om 50 deltagare

Skype är i hög grad ett känt namn, vilket kommer att vara tilltalande för många. Medan Microsofts videochattverktyg ofta anses vara inte mycket mer än att hålla kontakten med vänner och familj, stöder appen flera plattformar och dessutom gruppvideo upp till 50 personer.

Skype kan också användas i en webbläsare, vilket är bra för att chatta med människor utan att appen är installerad - du kan helt enkelt bjuda in dem att gå med via deras e-postadress.

Som du hoppas finns det ett skärmdelningsalternativ, och för att göra det lättare att fokusera på vem du pratar med finns det möjligheten att automatiskt sudda ut bakgrunden. Andra praktiska funktioner inkluderar live-textning av konversationer och möjligheten att spela in chattar.

Om du behöver ha videomöten som involverar fler människor är Skype for Business en betalningsuppgradering. För en låg månadsavgift per användare får du stöd för chattar med upp till 250 deltagare, Office-integration och starkare säkerhetsalternativ.

(Image credit: 8x8 )

3. 8x8 Video Meetings Videokonferens till konkurrenskraftiga priser Omfattande funktioner Anpassade webbläsartillägg Skärmdelning Kraftfull fri version

För en gratis programvara har 8x8 Video Meetings en imponerande mängd funktioner. Den som de flesta användare omedelbart vänder sig till är integration av kalenderprogram. 8x8 har anpassade webbläsartillägg för Chrome och Firefox och plugins för Google Kalender och Office 365, som du kan använda för att snabbt schemalägga möten och bjuda in deltagare.

Inom möten kan du enkelt dela din skärm, chatta med andra deltagare eller höja handen för att signalera att du har en fråga eller vill ha en chans att säga något. Du kan också spela in alla möten eller skapa en live-stream, även utan en betald prenumeration. Den enda avancerade funktionen som 8x8 Video Meetings saknar är en undersökningsfunktion under mötet, även om vi inte har sett den här funktionen gratis i någon videokonferensprogramvara.

Det som är särskilt bra med 8x8 Video Meetings är att du inte missar nyckelfunktioner med en gratis plan, eftersom uppgradering till största delen tjänar till att låsa upp tal-till-text för transkription. Det enda mindre klagomålet är bristen på detaljer om plattformens säkerhet.

(Image credit: Cisco)

4. Cisco Webex Meetings Premium videokonferensfunktioner utan prislapp Inkluderar 1 GB molnlagring Upp till 100 deltagare Skärmdelning

Med ett namn som Cisco bakom sig är förväntningarna på WebEx-möten förståeligt nog höga - och man gör ingen besviken. Det finns olika planer för Webex-möten, men under de flesta omständigheter bör gratisversionen fungera bra. Detta gör att du kan hålla HD-videomöten med upp till 100 deltagare och dra fördel av alternativ som skärmdelning och privata chattrum.

När du registrerar dig för ett konto tilldelas du en personlig URL som kan användas för att hantera alla dina möten, schemalägga videokonferenser och få åtkomst till inspelningen du har gjort.

När det gäller att hålla ett videomöte har du valet mellan att använda Webex Meetings-appen eller bara hålla fast vid webbplatsen, även om det kan hävdas att skrivbordsapparna ger en smidigare upplevelse. Det finns också mobilappar tillgängliga.

Gratispaketet innehåller 1 GB molnlagring, obegränsade möten med obegränsad längd och möjligheten att göra MP4-inspelningar av dem. Säkerhet tillgodoses av TLS 1.2 och AES 256-bitars kryptering, och stöds av Ciscos nätverkskunskap, vilket betyder att prestanda är imponerande.

(Image credit: Google )

5. Google Hangouts Perfekt för mindre möten på alla stationära eller mobila enheter För datorer och mobiler Kan användas i webbläsaren Videochatt begränsat till 10 deltagare

Googles utbud av meddelandetjänster misslyckas aldrig, och till och med Hangouts är indelat i Meet and Chat-varianter. Eftersom Google Hangouts Meet endast är tillgängligt för G Suite-kunder är det faktiskt inte gratis, till skillnad från den grundläggande Google Hangouts-tjänsten - även om det är värt att notera att Google planerar att börja migrera användare till Google Hangouts Chat. Förvirrad?

Hangouts är ett mycket enkelt verktyg som stöder chatt med upp till 150 personer, men videosamtal med bara upp till tio deltagare. Det finns många andra alternativ, men här handlar det om snabbhet och bekvämlighet. Hangouts kan användas i din webbläsare, och det finns appar tillgängliga för Chrome OS, iOS och Android.

I kölvattnet av coronavirusutbrottet, vilket ledde till att ett stort antal människor antingen valde eller tvingades stanna hemma, svarade Google genom att göra det lättare för människor runt om i världen att lära sig på distans och erbjuder utökade Hangouts Meet-möjligheter till G Suite och G Suite for Education-användare gratis. Fram till 1 juli 2020 finns funktioner på Enterprise-nivå som möten på upp till 250 personer, inspelning på Google Drive och mer tillgängliga gratis.

(Image credit: iotum)

6. FreeConference Utmärkt gratis videokonferenser för små internationella möten Ingen datorprogramvara behövs Internationell uppringning tillgänglig Max fem deltagare

FreeConference håller saker enkelt för användare genom att inte kräva att någon programvara installeras. Det finns mobilappar tillgängliga, men det är möjligt att delta i en videokonferenssession från nästan alla enheter med en webbläsare installerad. Du kan delta i text- eller videochattar och använda funktioner som skärm- och fildelning - men FreeConference är inte utan begränsningar.

Det maximala antalet konferensdeltagare är fem, vilket utesluter detta som ett verktyg för många små företag som regelbundet vill stå värd för möten för fler människor.

Ett antal internationella uppringningsnummer är tillgängliga för konferenssamtal, och du har möjlighet att spela in samtal om du vill. Konfigurera, hantera och schemalägga möten är mycket enkelt med FreeConference - inklusive från Outlook - och det finns några fina grejer som att kunna ställa in återkommande möten. Det är synd att funktioner som avancerad säkerhet, videoinspelning och transkriptioner bara är en del av premiumpaket, men gratisversionen är fortfarande ganska kraftfull.

