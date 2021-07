Så ser du James Bond-filmerna i rätt ordning

«The name’s Bond. James Bond.»

Det har nästan gått sex årtionden sen Sean Connery först uttalade dessa odödliga ord i Dr. No. Sex skådespelare senare väntar nästa officiella film i den framgångsrika serien.

Med alla dessa agentuppdrag att välja mellan så är det inte helt enkelt att lista ut hur man ser James Bond-filmerna i rätt ordning. Du kan naturligtvis se dem i den ordning de släpptes, men du kanske föredrar Roger Moores spydiga charm före Sean Connerys mer barska rolltolkning? Eller så kanske den nuvarande Bond-skådespelaren, Daniel Craig, är rätt 007 för dig? Eller så kanske du vill hoppa över några av de största besvikelserna i serien – som A View to Kille eller Die Another Day?

Den 25e officiella filmen i serien No Time To Die har blivit kraftigt försenad och kommer på bio i oktober. För att förbereda dig för den så har vi tagit en resa genom den nästan 60 år av glamorösa städer, femmes fatales och vodka martinis (shaken, not stirred såklart) för att ge dig en överblick om hur du ser James Bond-filmerna i ordning.

Vi har inkluderat hur du ser dem efter utgivningsdatum så klart, men vi har också rankar filmerna efter deras IMDb-betyg, sorterat dem efter huvudroll och även placerat filmerna i (något som liknar) en kronologisk ordning.

James Bond-filmerna efter utgivningsdatum

Dr No (1962)

From Russia with Love (1963)

Goldfinger (1964)

Thunderball (1965)

Casino Royale (1967) INOFFICIELL

You Only Live Twice (1967)

On Her Majesty’s Secret Service (1969)

Diamonds Are Forever (1971)

Live and Let Die (1973)

The Man with the Golden Gun (1974)

The Spy Who Loved Me (1977)

Moonraker (1979)

For Your Eyes Only (1981)

Octopussy (1983)

Never Say Never Again (1983) INOFFICIELL

A View to a Kill (1985)

The Living Daylights (1987)

Licence to Kill (1989)

GoldenEye (1995)

Tomorrow Never Dies (1997)

The World is Not Enough (1999)

Die Another Day (2002)

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Spectre (2015)

No Time to Die (2021)

Andra filmserier kan inte mäta sig med 007 när det gäller till hur långlivade de är. No Time To Die (2021) kommer bli den 25e officiella James Bond-filmen. Officiell innebär i Bondsammanhang att filmen är producerad av Eon Produktion. Det finns även två andra Bond-filmer, nämligen Casino Royale från 1967 och Sean Connerys återkomst i Never Say Never Again från 1983 (samma år som Octopussy). Never Say Never Again är på många sätt en nytolkning av Thunderball.

De bästa James Bond-filmerna – IMDb-betyg för samtliga titlar

Med tanke på att Bond-serien har pågått i nästan 60 år så har 007 innehavt huvudrollen i överraskande få riktiga klassiker. Vid en ranking av de 26 existerande filmerna baserat på IMDb-användarnas betyg så är det ingen överraskning att se att Casino Royale, Daniel Craigs strålande debut i rollen, toppar listan. Den efterföljs av Goldfinger, som troligtvis var den filmen som etablerade den gadgetbesatta och överdrivna skurkrollen som skulle följa Bond i många år framöver.

Den översta delen av listan domineras av Sean Connery, där hans fem första smokingklädda filmer alla ligger på topp 10. Richard Moore ligger rätt mycket i mitten av listan medan Pierce Brosnan har tre av sina fyra filmer bland de nedersta 10, med undantag av Goldeneye som sitt undantag. Det är också intressant att notera att båda filmerna vid namn Casino Royale ligger i varsin ände av lista, men så är titeln egentligen det enda som de två Bond-äventyren har gemensamt.

James Bond-filmer efter skådespelare

Daniel Craigs 007 med sin klassiska Aston Martin DB5 i Skyfall. (Image credit: Eon Productions)

Precis som med Doctor Who så är James Bond-epokerna definierade av den skådespelaren som spelar agenten. Den här listan hade varit identisk med James Bond-filmerna efter utgivningsdatum om det inte vore så att Sean Connery återvände till rollen.

Då Connery lämnade uppdraget efter sin femte bond-film, You Only Live Twice, så övertog George Lazenby rollen kortvarigt i filmen On Her Majesty's Secret Service. Connery blev därefter frestad att återvända till rollen som 007 igen i Diamonds Are Forever två år senare. Därefter så iklädde han rollen som Bond en sista gång i den inofficiella filmen Never Say Never Again – regisserad av Ivan Kershner från The Empire Strikes Back.

Medan Connery höll smokingen varm så spelade David Niven Sir James Bond, en pensionerad version av 007, i den inofficiella parodin Casino Royal. Ha var inte den enda James Bond i filmen, då handlingen kretsade kring idén att det var flera agenter – spelade av Peter Sellers och Ursula Andress – som använde det berömda namnet som ett alias.

Även om han var äldre än Connery så tog Roger Moore över den berömda rollen i Live and Let Die från 1973. Moore skulle komma att spela 007 i hela sju orginalfilmer. När A View to a Kill hade premiär 1985 så visade det sig dock att åldern och antalet filmer tog ut sin rätt på Moore och Eon valde en yngre skådespelare framåt.

Timothy Dalton mäktade bara med två filmer i rollen som en mer politisk korrekt åttiotalsversion av agenten, innan serien gick in i pausläge efter License to Kill 1989. Pierce Brosnan var den som iklädde sig rollen som Bond när GoldenEye hade premiär 1995. Han hade tidigare missat rollen på grund av sina förpliktelser till 80-talets TV-serie Remington Steele.

Brosnans sista Bond-film utspelade sig med osynliga bilar och gigantiska ispalats i Die Another Day, vilket tog in serien i en värld av parodi. Som ett svar på de framgångsrika och lite tuffare Jason Bourne-filmerna så tog Eon tillbaka 007 till grunderna med Casino Royale – med Daniel Craig i huvudrollen.

Den väldigt efterlängtade No Time to Die blir Craigs femte och sista gestaltning som världens mest berömda spion. När han lägger sin Walther PPK på hyllan kommer han inte vara den äldsta som spelat bond, men den som innehavt rollen längst. Han spelade karaktären första gången 2006 – vilket innebär att det totalt blir 15 år i hennes majestäts hemliga tjänst.

Nu spekuleras det i vem som blir den sjunde skådespelaren att (officiellt) gestalta Storbritanniens mest ikoniska actionhjälte på bioduken.

Sean Connery

Dr No

From Russia with Love

Goldfinger

Thunderball

You Only Live Twice

Diamonds Are Forever

Never Say Never Again

David Niven

Casino Royale (1967)

George Lazenby

On Her Majesty’s Secret Service

Roger Moore

Live and Let Die

The Man with the Golden Gun

The Spy Who Loved Me

Moonraker

For Your Eyes Only

Octopussy

A View to a Kill

Timothy Dalton

The Living Daylights

Licence to Kill

Pierce Brosnan

GoldenEye

Tomorrow Never Dies

The World is Not Enough

Die Another Day

Daniel Craig

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

No Time to Die

James Bond-filmene i kronologisk ordning

Pierce Brosnans Bond (Image credit: Eon Productions/007.com)

Det är nu det blir väldigt komplicerat och förvirrande. Det finns nämligen ingen egentlig Bond-tidslinje som det gör för till exempel Star Wars, istället är det flera element av den långa följden av 007-filmer som är självmotsägande.

Bond existerar normalt i ett Simpsons-liknande tillstånd, där huvudrollsinnehavaren mer eller mindre har samma ålder, medan världen runt honom ständigt utvecklas. En gammal fan-teori försöker förklara detta – och den hemliga agentens evigt skiftande utseende – med tanken om att James Bond inte enbart är en man, utan ett alias av en räcka spioner med kodnamnet 007. Vi menar att detta är osannolikt, eftersom olika element som Bonds personliga berättelse fortsätter mellan agenterna - och i Skyfall får vi faktiskt se Bondfamiljens hem.

Det är nog bättre att betrakta Bond-serien som två olika kontinuiteter. Den ursprungliga sagan började med Dr. No och fortsätter hela vägen till Die Another Day, som kom 40 år senare. Även om det aldrig uttryckligen nämns, kan det antas att dessa filmer följer en kronologisk ordning. Det finns också flera kontinuitetselement som bekräftar just detta.

Det mest överväldigande beviset är det faktum att Bond i flera av filmerna som kom efter On Her Majesty's Secret Service hänvisar till det faktum att han har varit gift en gång. Hans bröllop förvandlades till en begravning när Bonds fru dödades av Blofeld i den filmen. Detta uttrycks tydligast i For Your Eyes Only. Där ser vi att Bond besöker graven till sin fru Tracy innan han inleder en hämndkampanj mot Blofeld. Blofeld återkom aldrig i den ursprungliga kontinuiteten, så det finns anledning att tro att han faktiskt dödas genom att kastas i en skorsten.

Vi vet också att The Man with the Golden Gun äger rum efter Live and Let Die, för då möter 007 Sheriff JW Pepper för andra gången.

Den andra kontinuiteten började med "omstarten" av Casino Royale (2006) och fortsätter ända fram till den kommande No Time to Die. Detta är början på James Bonds dubbel-0-berättelse, baserad på Ian Flemings första Bond-roman, där vi ser honom kvalificera sig som en anställd mördare och påbörja sitt första uppdrag. De efterföljande filmerna har alla inkluderats i samma kronologi och har mycket mer av en seriekänsla än vi såg i den ursprungliga Bond-serien. Detta är särskilt framträdande med Quantum of Solace och Spectre, genom vilka en gemensam linje går.

Det kan diskuteras om händelserna i de fem Daniel Craig-filmerna äger rum före Dr. No. På plussidan ser vi Bonds första möte med Ernst Stavro Blofeld i Spectre, och det är här skurken får sina berömda ärr. Å andra sidan kommer Craig i No Time to Die att vara nästan 20 år äldre än Sean Connery var i Dr. No. Det faktum att Bond hämtar sin klassiska Aston Martin DB5 i Skyfall antyder att Goldfinger är i det förflutna. Kanske finns Craigs filmer bara i en parallell tidslinje, precis som i J. J. Abrams Trek-filmer...

De inofficiella produktionerna Casino Royal från 1967 och Never Say Never Again existerar helt avskiljs från den officiella kontinuiteten.

Vi sa ju att det var förvirrande...

Daniel Craigs kontinuitet

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

No Time to Die

Ursprunglig kontinuitet