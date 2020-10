Så kollar du på X-Men-filmerna i ordning

Du vet hur Kevin Feige får varje superhjältefilm att kännas som att den är en del av en stor plan? X-Men-sagan är inte riktigt så.

Sedan den första X-Men-filmen introducerade Marvels mutanter till bioskärmarna 2000 har det förekommit uppföljare, prequels, reinventioner och spin-offs. Och ändå har det aldrig funnits en plan för att sammanföra dem till en sammanhängande historia - det finns faktiskt många motsägelser och plothål som inte ens en organiserad tidslinje kan förklara bort.

Men med två inkarnationer av den största X-Men-franchisen och flera spin-offs - Wolverine-filmerna, Deadpool och den kommande The New Mutants - kunde åtminstone ingen anklaga franchisen för brist på variation. Och det finns gott om saker som förenar de olika delarna, som bland annat: hjältar och skurkar med mutanta krafter; Professor Xavier och Magnetos ideologiska kamp för själar av mutant-slag; och Hugh Jackman, som sedan den första X-Men gjorde honom till en Hollywood-stjärna och som har dykt upp i 9 av de 12 filmerna hittills.

Så i väntan på The New Mutants, låt oss ta en tur genom den krångliga labyrinten som är X-Men-filmfranchisen ...

X-Men-filmerna i utgivningsordning

(Image credit: Disney/20th Century Fox)

Med tanke på att Marvel Comics idag är en av de franchises som drar in mest pengar i Hollywood, känns det nästan otroligt att det ansågs vara ett riskabelt förslag i början av 2000-talet. Men tillsammans med Blade (släppt 1998) var den första X-Men-filmen i spetsen för utgivarens framgångsrika resa till bioskärmarna - om den inte hade varit en hit, hade MCU troligtvis inte varit så stort som det är idag.

Under de två decennierna som följt sedan dess, har ytterligare 11 filmer i X-Men-universumet släppts. En till, The New Mutants, är för närvarande i limbo efter att dess planerade släppdatum i april 2020 försenades på grund av coronaviruset.

Den kommande filmen är den slutgiltiga i den nuvarande inkarnationen av X-franchisen, eftersom Disneys förvärv av 20th Century Fox (innehavare av mutanternas skärmrättigheter sedan 1993) placerar dem tillbaka i den Disney-ägda kategorin. Det innebär att nästa gång du ser professor Xavier, Magneto och resten av gänget, kan de mycket väl hända att de slåss tillsammans med Thor och Guardians of the Galaxy.

Här är alla X-Men-filmer i utgivningsordning hittills:

X-Men (2000)

X-Men 2/X2: X-Men United (2003)

X-Men: The Last Stand (2006)

X-Men Origins: Wolverine (2009)

X-Men: First Class (2011)

The Wolverine (2013)

X-Men: Days of Future Past (2014)

Deadpool (2016)

X-Men: Apocalypse (2016)

Logan (2017)

Deadpool 2 (2018)

X-Men: Dark Phoenix (2019)

The New Mutants (2020, TBC)

Under de senaste åren har det även gått ett par TV-serier baserade på X-Men-comics:

Legion (2017-2019)

The Gifted (2017-2019)

X-Men-filmserier

X-Men-filmerna hänger inte ihop som en kontinuerlig saga. Istället har det skapats flera mini-franchises inom Fox' större X-franchise. Av den anledningen är det lättare att se på dem separat, snarare än att hänga upp sig på hur de passar ihop som en stor enhetlighet.

Saker och ting var simpla i början, då X-Men, X-Men 2 och X-Men: The Last Stand bildade början, mitten och slutet av en fristående trilogi. Fox skulle aldrig låta en lukrativ franchise dö ut efter bara tre filmer, så tre år efter The Last Stand återvände Hugh Jackman i en ursprungshistoria för seriens mest populära karaktär, Wolverine.

Även om planerna på att göra en ny X-Men Origins-film med fokus på Magneto slutligen lades åt sidan, återvände Wolverine för att göra ytterligare två fristående filmer. The Wolverine fortsatte efter The Last Stand och utgick från Chris Claremonts och Frank Millers klassiska serietidningsmaterial från 1980-talet. Den lite mer eftertänksamma Logan visade däremot en äldre Wolverine i en post-X-Men-värld, som kämpade för att acceptera det faktum att hans helande krafter övergivit honom. Det blev den första superhjältefilmen som fick en Oscar-nominering för sitt manus.

Vid sidan av Wolverine-filmerna och beslutade Fox att göra något av en reboot av huvudfranchisen. X-Men: First Class introducerade en ny rollbesättning i välbekanta roller, där 60-talsfilmen förklarade hur den unga Charles Xavier och Magneto (då allierade) skapade X-Men. First Class fick sedan ytterligare tre uppföljare (Days of Future Past, Apocalypse och Dark Phoenix), där Days of Future Past med sina tidsresor (där medvetandet från Wolverine 2023 skickas tillbaka till 1973) såg till att få med sig stjärnorna från originalfilmerna. Det är en uppföljare och en prequel i en och samma film.

Det var efter det som det blev riktigt konstigt, då X-Men-serien tog en väg som ingen annan superhjältefranchise i historien hade gjort tidigare. Wade Wilson/Deadpool hade medverkat på ett hörn i X-Men Origins: Wolverine, men den oerhört älskade karaktären var så oigenkännlig att fansen gjorde uppror. Stjärnan Ryan Reynolds inledde därefter en lång kampanj för att få den så kallade 'Merc with a Mouth' sin egen film, och hans önskan beviljades till slut och resultatet blev Deadpool-filmen från 2016.

Efter det slog rekord för en R-klassad film släpptes den oundvikliga uppföljaren 2018. Det kommer troligen även att släppas en tredje, då Deadpool kan vara en av få medlemmar i Fox' X-universum som faktiskt överlever i MCU. "Marvel har lovat att fortsätta låta oss leka runt i det R-rankade Deadpool-universumet", berättade Deadpools medförfattare Paul Wernick för Entertainment Weekly. ”Förhoppningen är att de även kommer att låta oss kliva in i MCU och leka lite i den sandlådan också".

Det är fortfarande oklart hur The New Mutants kommer att passa in med de befintliga subfranchisesna. Allt vi vet egentligen är att det är en haunted house-film med tonåringar med mutanta förmågor.

Original X-Men-trilogin

X-Men

X-Men 2/X2: X-Men United

X-Men: The Last Stand

Prequel-serier

X-Men: First Class

X-Men: Days of Future Past

X-Men: Apocalypse

X-Men: Dark Phoenix

Wolverine-serier

X-Men Origins: Wolverine

The Wolverine

Logan

Deadpool-serier

Deadpool

Deadpool 2

The New Mutants

The New Mutants

X-Men-filmerna i kronologisk ordning

Det är här saker och ting blir riktigt invecklade. Till och med superdatorn Cerebro hade fått det svårt att reda ut den korrekta tidslinjen för X-Men-filmerna.

Till att börja med är kronologin ganska enkel. Om du bortser från alla flashbacks till 1800-talet (X-Men Origins: Wolverine) och andra världskriget (X-Men, X-Men: First Class, X-Men Origins: Wolverine, The Wolverine), börjar mutanternas filmhistoria med X-Men: First Class som utspelar sig 1962 och fortsätter med X-Men: Days of Future Past som utspelar sig 1973.

Sedan (även om några viktiga scener i X-Men Origins: Wolverine äger rum 1973) utspelar sig majoriteten av filmen (bland annat scenerna där Logan får sitt adamantiumskelett) under 1979. En förstärkt Wolvie med problem att hantera ilska dyker sedan upp i X-Men: Apocalypse som utspelar sig 1983. Prequel-sagan avslutas sedan med X-Men: Dark Phoenix som utspelar sig 1992.

Sedan går kronologin vidare till den ursprungliga X-Men, som utspelade sig in i en odefinierad "nära framtid" när filmen släpptes 2000. Sedan fortsätter X-Men 2 och X-Men: The Last Stand historian linjärt därifrån.

Vi vet också att The Wolverine äger rum efter X-Men: The Last Stand, eftersom Logan hanterar efterdyningarna av att döda sitt livs kärlek, Jean Gray. Slutet av The Wolverine äger sedan rum två år efter de övriga händelserna i filmen, då Professor Xavier och Magneto återvänder för att varna Logan om "mörka krafter som bygger ett vapen som kan leda till slutet av vårt slag".

Med tanke på de tunga referenserna till Trask Industries, företaget bakom de mutantjagande Sentinels, är detta tydligt en förberedelse för den apokalyptiska framtid vi får se i X-Men: Days of Future Past som utspelar sig under 2023.

Logan äger rum 2029, en tidsperiod då X-Men hör till det förflutna. TV-serien The Gifted utspelar sig också in i en post-X-Men-värld, men det bekräftas aldrig exakt när det är - och det är definitivt inte framtiden vi får se i Logan. Legion är emellertid omöjlig att fastställa, på grund av dess retrostil och avsiktligt opålitliga berättare - ett medium vid namn David Haller som bara råkar vara professor Xaviers son.

Tack vare hans lite lösare koppling till handlingen, kan Deadpool passa in i tidslinjen var han vill. Vi vet ännu inte hur The New Mutants kommer att passa in i den kronologiska ordningen.

Så här kollar du alltså på X-Men-filmerna i en ungefärlig kronologisk ordning:

X-Men: First Class (utspelar sig 1962)

X-Men: Days of Future Past (tidigare sekvenser utspelar sig 1973)

X-Men Origins: Wolverine (utspelar sig 1979)

X-Men: Apocalypse (utspelar sig 1983)

X-Men: Dark Phoenix (utspelar sig 1992)

X-Men (utspelar sig i en nära framtid från 2000)

X-Men 2/X2: X-Men United (utspelar sig efter X-Men)

X-Men: The Last Stand (utspelar sig efter X-Men 2)

The Wolverine (utspelar sig efter X-Men: The Last Stand)

X-Men: Days Of Future Past (framtida sekvenser utspelar sig 2023)

Logan (utspelar sig 2029)

Men det är inte riktigt så enkelt, för trots att datumen (mestadels) passar ihop finns det många motsägelser i denna tidslinje.

I den ursprungliga X-Men-filmen avslöjar Xavier att han träffade Magneto när de var 17 år, men i Days of Future Past får vi veta att deras första möte ägde rum när båda var vuxna. En hårlös Xavier går runt och använder sina psykiska förmågor X-Men Origins: Wolverine 1979, men ändå ser vi honom förlamad i X-Men: First Class 1962, medan han tappar håret i X-Men: Apokalyps 1983. (Han kan gå i Days of Future Past 1973, men det är tack vare ett experimentellt läkemedel som undertrycker hans psykiska förmågor.)

Slutet av The Wolverine är särskilt förvirrande. Den gamla Xavier sågs senast vaporiseras i X-Men: The Last Stand, men han är tillbaka i ett stycke här, medan den äldre Magneto har återfått de mutanta förmågor han förlorade i samma film. Båda mysterierna förblir oförklarliga. Scenen visar också Wolverine som har benklor, efter att ha förlorat sina adamantium-skelett tidigare i filmen - men när Days of Future Past släpps är han tillbaka till adamantium. Det finns återigen ingen förklaring till varför.

Och sedan har vi det faktum att Jean Gray upplever Dark Phoenix-sagan två gånger..

Några av dessa motsägelser kan förklaras bort som kontinuitetsfel (det finns gott om dem i franchisen), men andra börjar ge mening när man ser på X-Men-universumet som distinkta tidslinjer. Tänk på det som J.J. Abrams' Star Trek-filmer, där ankomsten av ett Romulan-fartyg från framtiden skapade en helt ny tidslinje för Kirk, Spock och resten av Enterprise-besättningen - här är en förklaring till hur Star Trek-filmerna passar ihop. X-Men-versionen är lite mindre elegant men lyckas (nästan) med att få det hela att hänga ihop på ett vettigt sätt.

I X-Men-filmerna är startpunkten 1973-segmentet av X-Men: Days of Future Past. Så snart 70-talets X-Men förhindrar skapandet av Sentinels, förhindrar de framtiden som ledde till mutant striderna i Prime-tidslinjen, vilket skapar en alternativ sekvens av händelser som fortsätter vidare till X-Men: Apocalypse och X-Men: Dark Phoenix. Vi ser redan bevis på den "reparerade" tidslinjen i slutet av Days of Future Past, där Logan återvänder till en obekant framtid där Cyclops och Jean Gray (spelad av originalskådespelarna James Marsden och Famke Janssen) fortfarande lever. Vi ser också Kelsey Grammers version av Beast, senast sedd i The Last Stand, vars slutliga död Logan nämner i Days of Future Past.

De nya tidslinjerna ser ut ungefär så här.

Prime X-Men-tidslinjen

X-Men: First Class

X-Men Origins: Wolverine

X-Men

X-Men 2/X2: X-Men United

X-Men: The Last Stand

The Wolverine

X-Men: Days Of Future Past (post-apokalyptiska 2023-sekvenser)

Efter Days of Future Past-tidslinjen

X-Men: First Class

X-Men: Days of Future Past (1973 sekvenser)

X-Men: Apocalypse

X-Men: Dark Phoenix

X-Men: Days of Future Past (”reparerade” framtidssekvenser, med återupplivade Cyclops och Jean Gray)

Det är inte klart vilken gren av X-Men-tidslinjen som leder till post-X-Men 2029 i Logan-filmen. En borttagen scen hänvisar till Jean Greys död, vilket antyder att den ursprungliga planen var att den skulle vara en fortsättning på Prime X-Men-tidslinjen. Med detta sagt hänvisar Xavier till att Logan och Jean var gifta innan han ”dödade henne” - eftersom de aldrig officiellt var ett par i filmerna, kan Logan möjligen ha sin egen distinkta tidslinje.

Det är bäst att se på Deadpool, The New Mutants, Legion och The Gifted som sina egna separata delar, helt skilda från de övriga tidslinjerna.

X-Men-filmerna rankade

Om man tittar på användarnas betyg på IMDb är det ingen överraskning att se Logan toppa listorna. Med fenomenala prestationer från både Hugh Jackman och Patrick Stewart, pushade James Mangolds film gränserna för vad en superhjältefilm kunde vara - hur karaktärerna hanterar åldrandet är lika viktigt som all mutant-action. Det har delats ut liknande höga poäng till Days of Future Past - som utan tvekan är den mest ambitiösa av X-filmerna - och den första Deadpool, som utan tvekan är den roligaste.

Det är på samma sätt förutsägbart att X-Men: Dark Phoenix är den som finns längst ner på listan. Det blev en riktig flopp både vad gäller kritik och intjänade pengar och efter The Last Stand markerade det också andra gången en film hade misslyckats med den älskade Dark Phoenix-berättelsen från serietidningarna. Vi gissar att de inte kommer försöka sig på det igen ...