Bäst billig TV - De 5 bästa billiga TV-apparaterna 2022

En TV behöver inte kosta en hel månadslön för att du ska vara nöjd med hur den fungerar och vara glad över ditt köp. Trots ett lite lägre pris kan den ha utmärkt bildkvalité, hög upplösning och andra viktiga egenskaper som du värdesätter. Det handlar främst om att du får prioritera vilka funktioner och egenskaper som är viktiga för just dig.

Om du söker efter en TV-apparat som inte kostar skjortan är denna guide till för dig. Vi har testat fem olika TV-apparater och granskat delar såsom funktioner, ljud- och bildkvalité, installation och mer därtill. Alla TV-apparaterna i detta test är klassade som billiga, det innebär att varje testad TV kostar under 10 000 kronor.

Bästa Billiga TV:n - Vår topplista just nu

1. Samsung The Frame 2021 - Bäst i Test 2. Hisense U8G - Bästa Billiga TV 3. Sony X90J - Bästa billiga TV för gaming 4. Philips Oled 805 - Bästa billiga Oled 5. Panasonic HX800

Samsung The Frame 2021 - Bäst i Test Vacker som en tavla Upplösning: 4K | HDR: HDR10, HLG | Paneltyp: Quantum LED | Skärmstorlekar: 32, 43, 50, 55, 65, 75 och 85 tum | Smart TV: Android TV Snygg design och smälter in bra i hemmet Djupa färger & utmärkt färgrikedom

Dåligt ljud Ingen Dolby Vision

Att din TV-apparat smälter in i hemmet kan göra underverk för den övergripande känslan i rummet. Med Samsungs The Frame-TV kan du modifiera ramen runtom TV:n så att den passar din inredningsstil. Detta gör att den är perfekt för att hänga upp på väggen, då den stilfullt smälter in i omgivningen. På standby-läget kan du även välja att visa upp konst och annat fint.

The Frame TV-apparaten får även plus i testet eftersom den har mycket bra bildkvalité och Samsungs populära QLED-teknik. Genom att använda sig utav två olika färgtemperaturer får du en fantastisk bildkvalitet med vackra och naturliga färger. Med hjälp av bakgrundsbelysning får The Frame även riktigt djup svärta, utan att ljusa toner försvinner. Tyvärr har TV-apparaten inte den bästa ljudkvalitén. Men någonstans måste Samsung spara in pengar, och det verkar man ha gjort på den punkten. I övrigt är detta en riktigt bra budget-TV.

(Image credit: Hisense)

Hisense U8GQ Mycket TV för pengarna Upplösning: 4K | HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision | Paneltyp: Quantum LED | Skärmstorlekar: 50, 55, 65 och 75 tum | Smart TV: Android TV Bra bildkvalité och starka färger Har både Dolby Atmos och Dolby Vision HDR Android TV-gränssnittet är rätt långsamt Designen är aningen tråkig

TV-apparaten Hisense U8GQ är ett perfekt exempel på en billig TV som på flera punkter presterar lika bra som många dyrare TV-apparater. Det är en smart Android-TV med klar och färgstark bildkvalité. Den har hög upplösning på 4K, samt både Dolby Atmos och Dolby Vision HDR, vilket är två stora plus. Google

Assistant-stödet är smidigt implementerat och apparna är väldigt enkla - både att lokalisera och att använda.

En sak som är mindre bra med Hisense U8GQ är att TV-apparaten kan ses som aningen tråkig och ointressant när det kommer till dess design. En annan är att TV-apparater med Android ibland tenderar att vara långsamma i gränssnittet, och så är även fallet med denna. Men värderar du bildkvalité och ett lågt pris är denna TV:s väldigt få negativa aspekter rätt enkla att bortse från.

(Image credit: Sony)

Sony X90J - Bästa billiga Gaming TV Billig TV för spel Upplösning: 3840 x 2160 | HDR: HDR, HLG, Dolby Vision | Skärmstorlekar: 50, 55, 65 och 75 tum | Smart TV: Google TV Fantastisk bildkvalité Enkel installation Skärmen reflekterar mycket solljus Problem med HDMI

En prisvärd TV-apparat - med ett flertal TV-spelsfunktioner - är något som många nog kan uppskatta. Sony X90J TV-apparat kommer med nästa generations spelfunktioner och är tveklöst en av de bästa TV-apparaterna för spelintresserade. Detta är en smart Google TV med 4K-upplösning och fantastisk bildkvalité, framför allt har Sony arbetat mycket på att förbättra kontrasten. TV:n har även stöd för Dolby Vision HDR samt Dolby Atmos-ljud.

Trots fantastiska fördelar med Sony X90J tillkommer det även några få nackdelar, som bland annat tillkommande svårigheter att se bilden bra vid direkt solljus. Det kan även förkomma problem vid vissa vinklar. Utöver dessa nackdelar är Sony X90J välfungerande med bra bildkvalité och ett toppenval för spelintresserade gamers med begränsad budget.

(Image credit: Philips)

Philips Oled 805 - Bästa billiga Oled TV Riktigt bra Oled med Ambilight Upplösning: 4K | HDR: HDR10, HLG, HDR10+ | Paneltyp: Neo QLED | Skärmstorlekar: 55, 65 och 75 tum | Smart TV: Tizen Bra ljud Många bra funktioner Småkrånglig setup Android TV har inte det bästa smarta systemet

Många OLED TV-apparater påminner om varandra, men Philips OLED 805 TV lyckas att sticka ut från mängden. Tittaren erbjuds ett bredd utbud funktioner och en snygg ny design. Philips OLED 805 TV bygger på Androids senaste smart TV-system och har till och med en inbyggd Chromecast.

Ljudkvalitén och volymen har fått klara förbättringar från tidigare modeller av den här TV:n, bland annat genom större högtalare. Bildkvalitén hade också förbättrats och är nu riktigt ljusstark och skarp.

Android TV är fortfarande tyvärr inte det bästa smart TV-systemet på marknaden, det är än idag ganska långsamt - så även i denna TV:n. Vidare är installationen en svaghet, då den är krånglig och man måste vara väldigt noggrann för att det inte ska bli fel och för att få bästa möjliga tittarupplevelse. Men med det sagt så är det ett riktigt bra pris på en billig OLED-TV.

(Image credit: Panasonic)

Panasonic JX800 - Bra budget TV Bra TV men med lite tråkigt Smart TV-system Upplösning: 4K | HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ | Paneltyp: LCD | Skärmstorlekar: 40 tum, 50 tum, 58 tum och 65 tum | Smart TV: My Home Screen 5.0 Riktigt bra färgkvalité Snygg design Endast tre HDMI Inte så ljus bild

Panasonic JX800 TV är en TV-apparat som ger riktigt bra valuta för pengarna. Den har Dolby Vision, HDR10+ och HLG-stöd. Dessutom har den Dolby Atmos audio och Filmic HCX bildbehandling. Den är alltså ett riktigt bra val för att användas till både filmer och spel.

Färgerna är riktigt klara och gör tittarupplevelsen extra bra. Plattformen för de smarta funktionerna är rätt grundläggande, men fungerar bra, och den går även att anpassa efter behov. Både Google Assistant och Amazon Alexa finns inbyggt. Panasonic HX800 TV har även en riktigt snygg design, vilket alltid är ett plus.

Ljusstyrkan är inte den bästa, inte heller utbudet av portar, men överlag får du en bra TV när du köper Panasonic JX800 TV.

Köpa TV - Tänk på det här

Budget

Priset är ofta en av de mest avgörande faktorerna när du väljer en TV. Vanligen reflekterar priset kvalitén och prestationen hos TV-apparaten - men inte alltid. Du kan definitivt hitta TV-apparater som är snälla för plånboken men fortfarande presterar på topp med alla funktioner du värdesätter.

Storlek och placering

Självklart är det roligt att ha en riktigt stor TV, men det är inte alltid som det passar dig eller ditt hem bäst. Väljer du en för stor TV för rummet kan det leda till att du får ont i ögonen eller nacken när du tittar längre stunder. Det går att räkna ut vilken storlek som är optimal för dig och ditt rum, TV-apparaten bör då ta upp cirka 40 procent av ditt synfält. Multiplicerar du TV-apparatens storlek (i tum) med 1,2 och sedan multiplicerar igen med 2,54 får du avståndet från TV-apparaten till dig i centimeter.

Till exempel: En TV med storleken 46 tum à 46 x 1,2 x 2,54 = 140,2.

Den bör alltså placeras cirka 140 centimeter från stället du sitter.

Upplösning

Ju högre upplösning desto mer detaljer ser du i bilden. Idag används vanligen 1080p (full HD), 4K och 8K. Full HD är att betrakta som standard idag, medan 4K är på väg att bli det - nästan alla TV-apparater har numera 4K. Nästa steg är 8K, där finns inte jättemånga modeller i skrivande stund men utbudet växer. För att du ska kunna nyttja TV:ns höga upplösning måste du ha tillgång till källmaterial i samma upplösning eller bättre. Streamingtjänster idag erbjuder främst nyare filmer och serier med 4K-upplösning. Du brukar kunna söka efter 4K i tjänsten för att se det fulla utbudet. Många TV-apparater kan även skala upp och bildbehandla full HD-filmer till 4K-liknande upplösning.

