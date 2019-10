Så kollar du på Marvel-filmerna i ordning

Nu när Avengers: Endgame äntligen är ute på Blu-ray och nästa gäng Marvel-filmer (som vi kallar fas fyra) är precis runt hörnet, är det en perfekt tid att gå tillbaka och kolla på varenda MCU-film från början till slut.

Det finns dock mer en ett sätt att ta sig upp för berget av Marvel-filmer: Du kan kolla på filmerna i deras korrekta kronologiska ordning som börjar med Captain America: The First Avenger eller se filmerna i ordningen de släpptes till biografer med Iron Man-filmen från 2008 först ut. Oavsett är det ganska bra att ha koll på de olika ordningarna att se filmerna i, speciellt med tanke på att Disney Plus är precis runt hörnet.

Vi har listat båda ordningar nedan, tillsammans med en tredje lista med filmerna rankade enligt poäng, för alla som bara vill se det allra bästa Marvel-universumet har att bjuda på och som inte vill behöva sitta igenom filmer som Thor - eller ännu värre, The Incredible Hulk med Edward Norton.

Nåväl, nu ska vi sluta tjata. Poppa lite popcorn, på med myskläderna och gör dig redo för några av de bästa filmupplevelserna någonsin att komma från serietidningarnas blad.

Marvel-filmerna i kronologisk ordning

Det här är med största sannolikhet listan du var ute efter, när du klickade in på den här artikeln. Nedan följer alla Marvel-filmer i kronologisk ordning, från den första The First Avenger till Endgame. Fördelarna med att kolla på filmerna på det här sättet är att du får se alla händelserna i ordningen de ägde rum i universumet. Du kan hålla koll på Tesseract, följa Thors resa från hjälte till nolla och tillbaka till hjälte igen och följa resten av gänget mot deras mål att krossa Thanos.

Här är den korrekta kronologiska ordningen att titta i:

Captain America: The First Avenger (utspelar sig under Andra världskriget)

Captain Marvel (utspelar sig 1995)

Iron Man (utspelar sig 2010)

Iron Man 2 (utspelar sig efter Iron Man)

The Incredible Hulk (ingen exakt specificerad tid, men innan Avengers)

Thor (ingen exakt specificerad tid, men innan Avengers)

The Avengers (utspelar sig 2012)

Iron Man 3 (utspelar sig sex månader efter The Avengers)

Thor: Dark World (efter Avengers, före Ultron)

Captain America: Winter Soldier (efter Avengers, före Ultron)

Guardians of the Galaxy (någon gång under 2014)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (efter Guardians)

Avengers: Age of Ultron (utspelar sig 2015)

Ant-Man (utspelar sig 2015)

Captain America: Civil War (efter Ultron, före Infinity War)

Spider-Man: Homecoming (efter Civil War, före Infinity War)

Doctor Strange (utspelar sig 2016)

Black Panther (utspelar sig 2017)

Thor: Ragnarok (efter Ultron, före Infinity War)

Avengers: Infinity War (utspelar sig 2017)

Ant-Man and The Wasp (oklart, men passar in mellan IW och Endgame)

Avengers: Endgame (börjar 2017, slutar 2022)

Spider-Man: Far From Home (efter Endgame)

Marvel-filmerna i ordningen de släpptes

Om du däremot vill se filmerna i den ordningen de släpptes till biografer, bör du följa listan som börjar med den första Iron Man från 2008 och som fortsätter hela vägen fram till Endgame och Spider-Man: Far From Home. Om du väljer att kolla på filmerna på det här sättet, kommer de att börja ganska kasst och förbättras med tiden, allt eftersom studion fick in mer pengar och därmed större budgetar att röra sig med. Det är en trevlig tillbakablick, som låter dig se var hajpen kring Marvel-universumet fick sin början.

Fas ett:

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

Marvel’s The Avengers (2012)

Fas två:

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Fas tre:

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Fas fyra: (datum och årtal kan fortfarande komma att ändras)

Black Widow (2020)

The Eternals (2020)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Dr. Strange in the Multiverse of Madness (2021)

Thor: Love and Thunder (2021)

Framtiden för Marvel Cinematic Universe

Black Panther II (Ännu ej bestämt)

Blade (Ännu ej bestämt)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Ännu ej bestämt)

Ny Captain Marvel-film (Ännu ej bestämt)

Ny Fantastic Four-film (Ännu ej bestämt)

