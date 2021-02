Så kollar du på Batman-filmerna i ordning

Vem är Batman? Superhjälten som även kallas för Caped Crusader (eller Läderlappen här i Sverige) har dykt upp i så många olika versioner under årens gång att ingen riktigt vet säkert.

Detta innebär nödvändigtvis inte dåliga nyheter för karaktären, då Batmans anpassningsförmåga är en av de främsta orsakerna till varför han lyckats hänga kvar i över åttio år. Det är få superhjältar som har en lika bred repertoar som Batman. Under sin långa karriär av brottsbekämpning, har Dark Knight hunnit med allt.

Batman-filmerna har varit lika varierande som karaktären själv, från Christopher Nolans realistiska Dark Knight-triologi till Joel Schumachers knasiga Batman & Robin. Batman-franchisen har också fått regelbundna nyversioner (karaktären är lika slitstark som James Bond), där varje ny tolkning av karaktären ger Gothams kändaste ansikte en total makeover. Det senaste tillskottet blir i form av The Batman, som kommer att släppas i mars 2022, där Robert Pattinson kommer att spela huvudrollen.

Men var ska du börja kolla? Gör dig redo för en tur genom Gothams gator och följ läderlappens imponerande karriär från början till slut - så här ser du Batman-filmerna i ordning.

Batman-filmerna enligt utgivningsdatum

Batman (1943)

Batman and Robin (1949)

Batman: The Movie (1966)

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman: Mask of the Phantasm (1993)

Batman Forever (1995)

Batman & Robin (1997)

Batman Begins (2005)

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight Rises (2012)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

The Lego Batman Movie (2017)

Justice League (2017)

Joker (2019)

The Batman (2022)

Här ovanför har du alla Batman-filmer som släppts under de årtionden som gått sedan karaktärens skapande.

Utöver de stora Bat-franchiserna, har Bruce Wayne och hans brottsbekämpande alter-ego gjort många andra stora framträdanden på skärmarna - med början redan på 1940-talet, när ett detektivdrama skapades för att tjäna pengar på den nyfunna populariteten hos en karaktär som hade gjort serietidningsdebut under 1939. Lewis Wilson spelade titelrollen i Batman från 1943, innan Robert Lowery tog över i Batman and Robin från 1949.

Under 1966 var det dags för nästa framträdande på den stora skärmen för Läderlappen, då Hollywood bestämde sig för att dra nytta av framgången med Adam West-tv-programmet. Det är en film med massor av skurkar, och även ursprunget till den ikoniska Shark Repellent Batspray - ett viktigt föremål i bat-arsenalen som skulle vara frånvarande från filmdukarna fram till The Lego Batman Movie från 2017.

Läderlappen har också varit ett stort namn inom den animerade världen och har hunnit varit med i ett par stora tecknade filmer. Den fantastiska Mörkrets härskare (Batman: Mask of the Phantasm) tog den kritikerrosade Batman: The Animated Series till biografen, medan Lego Batman Movie nästan ett kvarts sekel senare gjorde livet i Gotham roligare än vad det hade varit sedan 1960-talet.

Batman var också med i The Lego Movie och The Lego Movie 2, och gjorde dessutom ett kort framträdande i den kritikerrosade Joker - även om det enbart var Bruce Wayne innan sina Batman-dagar, när han förlorade sina föräldrar. Batmans refereras också på fler ställen i DC Extended Universe, bland annat i Shazam!, Harley Quinn, Birds of Prey, och - även om han inte ses på skärmen i Wonder Woman - är det Bruce Wayne som skickar Diana fotot som uppmanar henne att återgå till händelserna i World War I.

Läderlappen är med andra ord med lite överallt ...

Batman-filmerna i kronologisk ordning

(Image credit: Warner Bros/DC Entertainment)

När det gäller filmreboots kan ingen annan superhjälte tävla med Batman - med Robert Pattinsons debut 2022 som läderlappen och som markerar superhjältens fjärde framträdande på den stora skärmen, till och med stora hjältar som Superman och Spider-Man ligger snäppet bakom.

Med tanke på Batmans varaktiga popularitet är det anmärkningsvärt att Hollywood inte gav honom en stor filmfranchise före 1989, då regissören Tim Burton ställde Michael Keatons Bruce Wayne mot Jack Nicholsons Joker. Det blev filmen som tjänade in näst mest pengar under det året, så en uppföljare var oundviklig - men ingen kunde förvänta sig vad Burton, med tanke på hans anmärkningsvärda nivåer av kreativ frihet, skulle leverera.

Den mörkare och lite annorlunda Batman Returns är en av de mest medvetet, underbart bisarra superhjältefilmer som någonsin gjorts. Tyvärr innebar det att den tjänade in betydligt mindre pengar än sin föregångare och uppmanade Warner Bros att gå över till den gamla vanliga stilen för Gotham.

I Batman Forever fick Joel Schumacher ta över bakom kameran, med Val Kilmer i dräkten. Trots att filmen var en kommersiell framgång var denna neondränkta uppföljare mycket mindre populär bland kritikerna - men värre saker var på väg ...

Två år senare tog Batman & Robin i princip kål på franchisen med en film som regelbundet är med i "värsta någonsin"-listor och såg till att George Clooney (den dåvarande ER-stjärnan som fick i uppgift att ta över från Kilmer i Batsuit) fick en tuff start på sin karriär som A-listare.

Åtta års frånvaro från den stora skärmen följde, trots ett gäng misslyckade ansträngningar att få till en Bat-reboot - Darren Aronofsky arbetade tillsammans med Frank Miller för en anpassning av Year One-serietiden, medan Das Boot/Air Force One-regissören Wolfgang Petersen höll på med ett Batman v Superman-projekt.

Gotham Citys frälsare kom i den osannolika formen av Christopher Nolan, en ung regissör som hade blivit känd med den spännande thrillern Memento, och som hade en modig, men realistisk vision för Läderlappen. Med Batman Begins först ut, förblir Dark Knight-trilogin med Christian Bale en av höjdpunkterna i superhjältefilmernas historia, med helt suveräna actionsekvenser och äkta moralisk komplexitet.

Tråkigt nog för rättighetsinnehavarna Warner Bros, var Nolans del i historien enbart ett avtal på tre filmer, något som innebär att Batman återigen skulle behöva en ny omstart efter The Dark Knigh Rises från 2012. Det kom till slut som en del av DC:s ansträngningar att utöka det all-erövrande Marvel Cinematic Universe - men den här gången skulle inte Batman vara den enda stjärnan.

(Image credit: Warner Bros)

Som en uppföljare till Superman-rebooten Man of Steel från 2013, kickstartade Batman v Superman: Dawn of Justice på ett spontant sätt ett delat universum i MCU-stil. Zack Snyders film blev dock något av en miss, där Ben Affleck spelade som en äldre, grymmare Batman orädd att bryta karaktärens regel om att döda. Denna tolkning var svår att tycka om, så det var något av en lättnad när han mjuknade upp något för sina framträdanden i Suicide Squad och Justice League. Tråkigt nog var båda dessa filmer riktigt kassa.

Denna version av Batman var tänkt att få sin egen film, där Affleck skulle stå för manus och regi, men efter att stjärnan bestämde sig för att lämna projektet befann sig Gothams mest kända namn återigen i limbo. Nu har Matt Reeves, regissör av Cloverfield och War for the Planet of the Apes, tagit sig an Batman-franchisen i form av filmen The Batman, där Robert Pattison kommer att spela rollen som Bruce Wayne/Batman. I The Batman ställs Batman emot ett gäng klassiska fiender, inklusive Catwoman (Zoë Kravitz), Riddler (Paul Dano) och Penguin (Colin Farrell) i en film som är planerat att göra debut i mars 2022.

Och innan du frågar - nej, det finns frustrerande nog ingen kontinuitet mellan dessa olika Batman-franchises. Vi har istället delat in dem i olika eror, för att göra det översiktligt för dig.

Tim Burton/Joel Schumacher-eran

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman Forever (1995)

Batman & Robin (1997)

Dark Knight-triologin

Batman Begins (2005)

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight Rises (2012)

DC Extended Universe

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Justice League (2017)

Ny version av Batman (Robert Pattinson)

The Batman (2022)

De bästa Batman-filmerna: titlarna rankade

Eftersom Batmans varit med i filmer i nästan 80 år nu, är det ingen överraskning att det har funnits ett stort utbud av olika stilar och toner. Men det finns få franchises i historien - även James Bond - som har haft en så stor variation i kvalitet.

Det är ingen överraskning att se Christopher Nolans majestätiska The Dark Knight högst upp i listorna, följt av den kritikerrosade Joker. Det kanske inte är en Batman-film, men det är definitivt en film hämtat från Bruce Waynes kriminella värld. Det är intressant att notera att båda filmerna har Oscar-vinnande framträdanden från skådespelarna som spelar Joker - Heath Ledger i The Dark Knight och Joaquin Phoenix i Joker.

Det var också oundvikligt att den riskabla Batman & Robin hamna längst ner i listan - som fick mycket mer uppmärksamhet under Razzies än vad den fick under Academy Awards.

Animerade Batman-filmer

Men Batman skulle aldrig nöja sig med att enbart erövra de stora skärmarna. Läderlappen har även hunnit vara med i några animerade filmer under sin händelserika livstid.

Hans tidigare animerade titlar var spin-offs från populära TV-serier - med exempelvis Mask of the Phantasm, som var en spin-off från den hyllade Batman: The Original Series/The New Batman Adventures. Return of the Joker var baserad i universumet för Batman Beyond och den genrebrytande The Batman vs Dracula var en del av The Batman TV-serien från 2000-talet.

Det är dock under det senaste decenniet som Batman har blivit särskilt aktiv på den animerade filmfronten, då Warner Bros har lanserat sin framgångsrika serie DC Universe Animated Original Movies. Faktum är att vissa har varit så stora att de även har visats på biografer i samband med sina debuter i formatet för hemunderhållning.

Även om många av dessa filmer är baserade på originalberättelser eller utspelar sig i DC:s animerade filmuniversum, har serien stuckit ut mest för att ha tagit klassiska fristående berättelser från Batmans serietidningar (som Batman: Year One, The Dark Knight Returns och The Killing Joke) till den stora skärmen.

Läderlappens framträdanden rundas av med ett par animerade berättelser som utspelar sig i universumet från 60-talets tv-serier (dessa inkluderar den avlidne Adam Wests sista verk i rollen och Batmans första möte med Two-Face); den japanska Batman Ninja; och osannolika team-ups med Scooby-Doo och Teenage Mutant Ninja Turtles.

Batman: The Animated Series/The New Batman Adventures

Batman and Mr Freeze: SubZero (1998)

Batman: Mystery of the Batwoman (2003)

Batman Beyond

Batman Beyond: Return of the Joker (2000)

The Batman

The Batman vs Dracula (2005)

DC Animated Universe - originalfilmer

Justice League: The New Frontier (2008)

Batman: Gotham Knight (2008)

Superman/Batman: Public Enemies (2009)

Justice League: Crisis on Two Earths (2010)

Batman: Under the Red Hood (2010)

Superman/Batman: Apocalypse (2010)

Batman: Year One (2011)

Justice League: Doom (2012)

Batman: The Dark Knight Returns Part 1 (2012)

Batman: The Dark Knight Returns Part 2 (2013)

Justice League: Paradox (2013)

Justice League: War (2014)

Son of Batman (2014)

Batman: Assault on Arkham (2014)

Justice League: Throne of Atlantis (2015)

Batman vs Robin (2015)

Justice League: Gods and Monsters (2015)

Batman: Bad Blood (2016)

Batman: The Killing Joke (2016)

Batman and Harley Quinn (2017)

Batman: Gotham by Gaslight (2018)

Justice League vs the Fatal Five (2019)

Batman: Hush (2019)

Batman 66

Batman: Return of the Caped Crusaders (2016)

Batman vs Two-Face (2017)

Japanska filmer

Batman Ninja (2018)

Serie-spin-offs