Bästa Netflix-filmer: Titlarna du måste se under februari 2020

Här har vi samlat de bästa Netflix-filmerna du kan se just nu.

Eftersom det finns en så pass enorm katalog av filmer att välja mellan, är det enkelt att slösa bort timmar bara på att försöka hitta något att titta på. Istället för att ge dig ett dussintal rekommendationer som täcker många olika genrer, har vi därför plockat ut en lista på 20 filmer som har något för alla.

Du hittar en blandning av Netflix' egna originalfilmer som är exklusiva för streamingtjänsten och mer tidsbegränsade studiofilmer som tenderar att förändras beroende på månad. Vi kommer att hålla den här listan uppdaterad med de allra bästa filmerna på Netflix under hela 2020, så du alltid har de allra senaste titlarna att välja mellan.

Du hittar allt från drama och dokumentärer, till thrillers och animerade filmer - här är de 20 bästa filmerna på Netflix just nu.

The Irishman

Genre: Brottsdrama

Vem är den för? Scorsese-fans

Denna långa Scorses-film väckte uppmärksamhet för de omfattande specialeffekter som använts för att göra filmens stjärnor yngre - ett kreativt beslut som stundvis är distraherande. Det går inte förneka att det är trevligt att se De Niro, Pesci och Pacino i samma film tillsammans för troligen den sista gången och denna episka film som täcker hela karaktärernas livstid är en passande hyllning till deras samlade talanger.

The Irishman handlar om Frank Sheeran (De Niro), som berättar om sitt långa samarbete med den kriminella familjen Bufalino. Det är utan tvekan ett av de mest ambitiösa projekt någonsin från Netflix.

Inception

Genre: Science fiction/rånarfilm

Vem är den för? Fans av Heat som också tycker om högkoncept-sci-fi.

Detta är fortfarande en av de bästa Christopher Nolan-filmerna som någonsin gjorts. Leonardo DiCaprio (en av de mest hyllade skådespelarna i sin generation), spelar i denna film med episk Hans Zimmer-musik och en konceptvinnande idé, där det är möjligt att gå in i folks drömmar för att manipulera dem och stjäla deras idéer. I takt med att filmen gräver djupare till drömmar inuti drömmar, målas en allt mer bisarr värld upp. Rollistan är dessutom riktigt imponerande med Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Cillian Murphy och Mario Cotillard. Nolans kommande film, Tenet, ser ut att bjuda på ett liknande tema.

Marriage Story

Genre: Karaktärsdrama

Who's it for? För de känslomässigt tuffa.

Se till att du är i rätt sinnesstämning om du ska kolla på Marriage Story (skippa den exempelvis om du är mitt i en tuff breakup), då den här sympatiska filmen handlar om ett äktenskap som håller på att falla isär. Filmen är stundvis riktigt tuff att kolla på. Det är den senaste filmen från regissören Noah Baumbach och huvudrollerna spelas av Adam Driver och Scarlett Johansson, som bjuder på fantastiska och känslofyllda framträdande. Försök att undvika memes och gif:s av filmen innan du ser den, annars finns risken att du bara ser det som filmen där Kylo Ren gråter hela tiden.

The Ballad of Buster Scruggs

Genre: Western/mörk komedi

Vem är den för? Fans av antologi-shower.

Coen Brothers första Netflix-projekt är en tolkning av ett gäng noveller (vissa skrivna av Coens och vissa inspirerade av annat material), som alla uspelar sig i gamla västern. Det är en antologi-film som började som ett TV-projekt, men som fungerar minst lika bra som en enda film. I de korta berättelserna får vi se skådespelare som Tim Blake Nelson, Liam Neeson, Brendan Gleeson och James Franco.

Raiders of the Lost Ark

Genre: Äventyr

Vem är den för? Om du inte tycker om den här filmen kan vi inte vara vänner.

Den första Indiana Jones-filmen förblir den bästa. Det är ett välgjort, roligt och spännande äventyr och nu finns hela trilogin på Netflix. Försök att inte tänka allt för mycket på Indys livsuppfattning om att antika artefakter hör hemma i ett museum, eller det faktum att han dejtade sin tidigare student, eller alla de andra underliga saker som sker i Temple of Doom och fokusera istället på alla de vackra platserna vi får besöka i dessa tre klassiker, innan de oundvikligen kommer att flytta till Disney Plus någon dag.

Roma

Genre: Period drama/utländsk film

Who's it for? Filmälskare

Roma är den mest personliga filmen hittills från regissören Alfonso Cuarón. På papper är Roma inte den enklaste filmen att sälja - en svartvit film som handlar om en hushållerska och som talas nästan uteslutande på spanska och det inhemska Mixtec-språket. Roma är dock en häpnadsväckande och vackert gjord film som låter dig följa livet för en familj i Mexico City under tidigt 1970-tal under en tid med stor social omvälvning.

Den beskrivs av Cuarón som 90% självbiografisk och ger en insikt i den kända regissörens tidiga liv, även om den berättas främst genom ögonen på hans hushållerska, Cleo (Yalitza Aparicio), som skulle komma att bli en älskad familjemedlem. Detta är en av de vackraste filmerna vi sett på flera år nu och Roma förtjänar att visas på de allra största skärmarna. Du kommer inte att bli besviken av Romas fantastiska 4K Ultra HD-presentation på Netflix - se bara till att ha näsdukar nära till hands, då du nästan säkert kommer att fälla några tårar under filmen.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Genre: Animerad superhjältefilm

Vem är den för? Fans av Spiderman och superhjältar

Det råder liten tvekan om att Spider-Man Into the Spider-Verse är den bästa animerade Spider-Man-filmen som någonsin gjorts, men helt ärligt, den kan till och med stjäla titeln som den bästa Spider-Man-filmen någonsin. Den här filmen tar dig på en resa som sträcker sig över olika universum och tidslinjer, där den ursprungliga Spider-Man Peter Parker måste lära en ny Spider-Man hur man räddar världen. I takt med att allt fler Spider-Men (och Spider-Women!) blir involverade i träningen, inser alla inblandade snart att det inte är masken som gör superhjälten, utan superhjälten som gör masken. Det är en inspirerande, hjärtvärmande och extremt välskriven film som definitivt är värd att titta på.

Zodiac

Genre: Brottsdrama/thriller

Who's it for? True crime-fans

Detta är en av de mest underskattade filmerna från regissören David Fincher. Zodiac handlar om seriemördaren som förvirrade polisen och satte skräck i San Franciscos- invånare under sent 60-tal och tidigt 70-tal. Jake Gyllenhaal spelar som journalisten Robert Graysmith, som samlar kodade meddelanden och följer spåret tills han slutligen kommer fram till någon slags slutsats (även om fallet aldrig löstet). Denna kusliga thriller är kanske mest minnesvärd för sina riktigt otäcka mordscener av den oidentifierade mördaren. Den här filmen lade grunden för Finchers Mindhunter-serie som släpptes senare på Netflix. En liten intressant notering: I Zodiac får du se Mark Ruffalo och Robert Downey Jr. innan de gjorde entré i MCU.

The Matrix

Genre: Science fiction

Vem är den för? Fans av martial arts-filmer och alla som bar läder under 90-talet.

Kan du förstå att The Matrix är över två årtionden gammal nu? Det hade man knappast trott om man tittar på stjärnan Keanu Reeves. Wachowskis vision av en värld där större delar av mänskligheten är ansluten till en stor dator och lever falska liv, är fortfarande en av de bästa idéerna någonsin för en sci-film-film. Reglerna rullas ut på ett smart sätt av regissörerna och skapar en fascinerande ram för fantastiska martial arts- och skjutscener. De två uppföljarna bjöd inte på samma enkelhet och nådde inte samma höjder, men trots det är tydligen Matrix 4 på väg.

Always Be My Maybe

Genre: Romantik

Vem är den för? Alla som gillar romantiska filmer.

Du kanske känner igen den kvinnliga stjärnan Ali Wong i Always Be My Maybe från hennes stand-ups på Netflix, men det är som en framgångsrik kändiskock som hon verkligen träffar rätt. Efter en misslyckad förlovning beger sig Wongs karaktär Sasha Tran till sin hemstad San Francisco för att starta en ny restaurang, där hon stöter på sin gamla BFF som spelas av Randall Park. Trots relationens turbulens, en kort fling med skådespelaren Keanu Reeves och skillnaderna i karriärer, försöker de två få det att fungera och resan från gamla vänner till älskare är fantastisk att följa.

The Hateful Eight

Genre: Drama/Mystery

Vem är den för? Desperadoes i jakt på ett modernt mästerverk.

Det finns få regissörer som har filmografier så firade som Quentin Tarantino och med The Hateful Eight lägger han bara till ytterligare en juvel till sin redan glimrande karriär. Den drar igång några år efter inbördeskriget i en liten stuga i Wyoming under en kylig vinter, där ett gäng misstänkta individer samlas i ett och samma rum och det är oklart om någon kommer att lämna stugan levande eller inte. Den här filmen bjuder på Tarantinos mästerliga användning av dialoger och filmkonst för att verkligen få dig att känna dig som en del av all action och du kommer att finna att du misstänkt följer alla i rummet och försöker ta reda på vem som går att lita på.

Bird Box

Genre: Thriller

Vem är den för? Alla som älskar spänning.

Det är hårda tider för skräckfilmer. Ja, vi sa det. Det senaste årtiondet har de förlitat sig på jumpscares och överdriven gore för att vinna över ny publik och det är sällan en skräckfilm är så välgjord och genomtänkt som Bird Box är. Även om filmen har några tydliga likheter med The Quiet Place från 2018, ställer Bird Box överlevare inför postapokalyptiska hot som orsakar människor att begå självmord vid ögonkontakt. Ögonbindlar håller monstren borta, men det innebär en svår uppgift för en mamma som måste förflytta två barn till säkerhet.

Beasts of No Nation

Genre: Krigsdrama

Vem är den för? Joseph Conrad-entusiaster.

I Beasts of No Nation får vi se Idris Elba som en krigsherre och får följa Agus berättelse som tvingas bli en barnsoldat under inbördeskriget i ett icke namngivet afrikanskt land. Vad som följer är en mardröm: pojkar kidnappas från sina familjer och tvingas döda för att utöva en blodig hämnd på världen. Det är en krigsfilm med ett djupt budskap och är förmodligen den närmaste motsvarigheten till Apocalypse Now som vi kommer att få se på ett bra tag.

The Incredibles 2

Genre: Animerad action

Vem är den för? Barnen och de med barnasinnet kvar i hemmet.

Det finns ingen brist på animerade filmer på Netflix (exempelvis Coco, Moana, Spider-Man och så vidare), men The Incredibles gör något som ingen annan lyckats med, genom att bjuda på en framgångsrik uppföljare till en omtyckt originalfilm. Den andra Incredibles-filmen kanske inte når riktigt samma stjärnstatus som originalet, men det är lika bedårande att följa familjens nya liv som superhjältar som det var innan. Om du behöver en rolig titel till barnen och inte vill sitta och kolla på samma film en gång till, bjuder The Incredibles 2 på något bekant men ändå nytt.

Her

Genre: Drama/romantik

Vem är den för? Den som söker efter kärlek på alla fel ställen.

Även om det är en film som nästan säkert hånar teknik-nördar som oss, är Her en vacker berättelse om en ensam man som räddas av en futuristisk och fiktiv smartassistent. Ibland är den lite övertydlig med sitt budskap, men Her ger en solid grund till varför mänsklig kontakt är intimare än maskiner, även om den senare innebär att vi slipper den besvärliga och ibland pinsamma tidiga dejting-fasen med hjälp av en personligt anpassad algoritm.

Avengers: Infinity War

Genre: Superhjältefilm/sci-fi

Vem är den för? Alla Marvel-fans.

Infinity War är en fantastisk prestation inom filmskapande. Russo Brothers (filmens regissörer) fick uppgiften att skapa en enhetlig Marvel-crossover med alla karaktärer från de senaste 10 åren. Det är en stor, djärv vision för ett universum som så försiktigt började med Iron Man för bara ett kort årtionde sedan. De lyckas dock på ett sömlöst sätt sy ihop gänget med superhjältar som tillsammans kämpar med en skurk som har kraften att utplåna hälften av allt liv i universum. Den kan vara något tung på actionsekvenser, däremellan får vi en faktiskt berättelse direkt från världen av Marvels comics.

Jiro Dreams of Sushi

Genre: Dokumentär

Vem är den för? Alla som strävar efter att bli bättre och specialister på skaldjur.

Jiro Dreams of Sushi är den upplyftande dokumentären av en man som aldrig gav upp på sina drömmar. Jiro blev den första trestjärniga Michelin-sushikocken i Japan och har kallats för en nationell skatt. Det är Jiros engagemang för hans hantverk som bär filmen framåt, men det är hans två söner, som båda är kända sushikockar som deras far, som gör filmen till en av de bästa dokumentärer som någonsin gjorts. Om du är i behov av lite inspiration, är detta ett måste att se.

Fyre: The Festival That Never Happened

Genre: Dokumentär

Vem är den för? Alla som vill ha en rejäl dos av skadeglädje.

Det hajpades upp som en lyxig musikfestival på en privat ö och ett gäng stora influencers på sociala medier hjälpte till att promota evenemanget, men det slutade som ett fullständigt fiasko och många av de som hjälpt till att promota festivalen stod nu inför ett gäng stämningsansökningar. Den här dokumentären undersöker vad som gick fel, med några extremt personliga inslag från människorna som hjälpte till att skapa den. Det här är verkligen ett måste att se.

The Theory of Everything

Genre: Romantik/drama

Vem är den för? Empatiska forskare och romantik-fans.

The Theory of Everything är berättelsen om Stephen Hawkings liv med ett fokus på romantik. Stjärnorna Eddie Redmaybe i rollen som Hawking, som trots den enorma utmaningen av att spela en karaktär med ALS, bjuder på en Oscar-värdig prestation som mannen som löste några av de största mysterierna kring svarta hål. Även om filmen överblickar större delar av vetenskapen bakom Hawkings största upptäckter, gör den ett exceptionellt jobb med att visa upp utmaningen med att ge vård till en person vars hälsa gradvis försämras. Den är baserad på källmaterial från Hawkings första fru, författaren Jane Hawking och hennes bok Traveling to Infinity.

Solo: A Star Wars Movie

Genre: Sci-fi/rymdopera

Vem är den för? Star Wars-fans med en hög tolerans för nonsens.

Nej, världen behövde inte en Star Wars-film om Han Solos ursprung. Allt du behöver veta om honom finns med i filmen från 1977, utan tvekan. Trots det har denna spin-off, som är den minst framgångsrika av alla moderna Star Wars-filmer, några riktigt bra delar. Donald Glovers Lando Calrissian är en fantastisk skapelse och Alden Ehrenreichs version av Han är inte alls dålig. Bortsett från några klumpiga missar, är den här filmen faktiskt en godbit. Det är en av de konstigaste och mest innovativa tillskotten vi sett i Star Wars-universumet, men den är bättre än vad folk ger den credit för. Den släpptes bara vid fel tidpunkt.