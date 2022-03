Bekijk alle Batman-films in chronologische volgorde

The Batman is in maart 2022 verschenen en dat betekent misschien wel dat je de andere Batman-films (nog) eens wilt bekijken. We hebben daarom deze handige gids voor je opgesteld, zodat je weet hoe je de films in chronologische volgorde kunt bekijken.

Wie is Batman? De Caped Crusader is al zo vaak opnieuw uitgevonden dat hier lastig een duidelijk antwoord op te geven is. Het aanpassingsvermogen van Batman is enorm, waardoor het personage het al meer dan tachtig jaar volhoudt. Er zijn weinig andere superhelden die het ene moment bekendstaan als donkere, humeurige eenling en het andere moment een bijdehante teamspeler zijn. Tijdens zijn lange carrière als misdaadbestrijder heeft de Dark Knight het allemaal gedaan.

Het Batman-universum is door de jaren heen meerdere keren vernieuwd, van Christopher Nolans realistischere Dark Knight-trilogie tot Batman & Robin van Joel Schumacher. Recent heeft The Batman zich aan het rijtje toegevoegd, met Twilight-ster Robert Pattinson in de hoofdrol.

Redelijk wat Batman-films, waaronder Batman Begins, The Dark Knight en Batman v Superman, zijn te bekijken via HBO Max. De streamingdienst is sinds 8 maart 2022 beschikbaar in de Benelux.

Als je de straten van Gotham wil verkennen, waar moet je dan beginnen met kijken? Hieronder vind je hoe je de Batman-films in volgorde kunt kijken.

Batman-films in volgorde van release

Batman (1943)

Batman and Robin (1949)

Batman: The Movie (1966)

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman: Mask of the Phantasm (1993)

Batman Forever (1995)

Batman & Robin (1997)

Batman Begins (2005)

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight Rises (2012)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

The Lego Batman Movie (2017)

Justice League (2017)

Joker (2019)

The Batman (2022)

Hierboven vind je alle Batman-films in volgorde van release. Bruce Wayne en zijn misdaadbestrijdende alter-ego zijn verscheidene keren op het grote doek verschenen, waarvan voor het eerst in de jaren '40. Deze film verscheen na de populariteit van het stripboekpersonage die zijn comicdebuut maakte in 1939. In Batman uit 1943 speelde Lewis Wilson de titelrol, waarna Robert Lowery het overnam voor Batman and Robin uit 1949.

De volgende verschijning van de Caped Crusader was in 1966, met Adam West in de hoofdrol. De film zat vol met slechteriken en was ook het begin van de iconische Shark Repellent Batspray, een cruciaal onderdeel van het arsenaal van Batman dat pas weer in The Lego Batman Movie in 2017 terugkeerde.

De Caped Crusader doet het ook goed in de wereld van animatie. Batman heeft een aantal grote cartoons gekregen. Mask of the Phantasm bracht de lovende Batman: The Animated Series naar de bioscoop. Een kwarteeuw later maakte The Lego Batman Movie de stad Gotham een stuk vrolijker.

Batman speelde ook een ondersteunende rol in The Lego Movie en The Lego Movie 2. Daarnaast was hij even te zien in Joker (2019), al was het zonder cape, als Bruce Wayne. Er zijn daarnaast ook referenties naar Batman op andere plekken in de DC Extended Universe, zoals in Shazam!, Harley Quinn, Birds of Prey en Wonder Woman (hoewel hij daar niet in te zien is, is het Bruce Wayne die Diana de foto stuurt waarna ze terugkijkt naar de Eerste Wereldoorlog).

In andere woorden, Batman is overal.

Batman-films in chronologische volgorde

Als het aankomt op reboots, kan geen enkele superheld concurreren met Batman. Zelfs Superman en Spider-Man lopen op dit vlak achter. Robert Pattinsons debuut als de Caped Crusader is in 2022 van start gegaan.

Vanwege de aanhoudende populariteit van Batman is het opmerkelijk dat Hollywood voor 1989 niet vaker grote filmfranchises van het personage maakte. Bijvoorbeeld toen Michael Keaton als Bruce Wayne tegen de Joker van Jack Nicholson werd geplaatst door regisseur Tim Burton. De film had de op twee na beste opbrengst van dat jaar. Een opvolger was onvermijdelijk, maar niemand verwachtte wat Burton - met diens uitzinnige creativiteit - ermee zou doen.

De donkerdere, vreemdere Batman Returns is een van de meest wonderbaarlijke en bizarre superheldenfilms ooit gemaakt. Dat betekent echter ook dat het minder geld opleverde dan zijn voorganger. Warner Bros werd daardoor gedwongen om erna weer meer mainstream films te maken.

Bij Batman Forever nam Joel Schumacher het regisseursstokje over, met hoofdrol voor Val Kilmer. Ondanks dat het een commercieel succes was, waren critici niet erg te spreken. Toch moest het ergste nog komen.

Twee jaar later verscheen Batman & Robin, die op menig 'slechtste allertijden'-lijstjes te vinden is. Het zorgde ervoor dat George Clooney een ongunstige start van zijn carrière had, al is dat ongetwijfeld weer goedgekomen voor de acteur.

Na acht jaar afwezigheid van het grote scherm, kwam Batman terug. De jonge regisseur Christopher Nolan, had een realistisch beeld van de Caped Crusader. Batman Begins was het begin van de Dark Knight-trilogie met Christian Bale, wat nog altijd een van de hoogtepunten is in de geschiedenis van superheldenfilms, met geweldige actiescènes en echte morele complexiteit.

Het verhaal van Nolan was echter maar een deal voor drie films, waardoor Batman een nieuwe reboot nodig zou hebben na The Dark Knight Rises uit 2012. Dit kwam in de vorm van DC's versie van de alles overwinnende Marvel Cinematic Universe, alleen zou Batman daarbij niet de enige hoofdattractie zijn.

Batman v Superman: Dawn of Justice was de sequel van de Superman-reboot Man of Steel (2013). Het was een kickstart voor een MCU-achtig gedeeld universum. De Zack Snyder-film met Ben Affleck in de hoofdrol was echter niet wat velen ervan verwacht hadden. Batman was later ook te zien in Suicide Squad en Justice League, maar ook die films waren vreselijk.

In The Batman zou het personage eindelijk weer centraal staan, waarbij Ben Affleck de film zou schrijven en regisseren. Toch besloot hij het project te verlaten. Matt Reeves, de regisseur van Cloverfield en Dawn of/War for the Planet of the Apes, nam het stokje over en castte Robert Pattinson als Bruce Wayne/Batman. De Caped Crusader mag het in deze film opnemen tegen schurken als Catwoman (Zoë Kravitz), Riddler (Paul Dano) en Penguin (Colin Farrell).

Er is absoluut geen continuïteit tussen de verschillende Batman-franchises. Daarom hebben we ze hieronder onderverdeeld in tijdperken.

Het Tim Burton/Joel Schumacher-tijdperk

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman Forever (1995)

Batman & Robin (1997)

The Dark Knight-trilogie

Batman Begins (2005)

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight Rises (2012)

DC Extended Universe

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Justice League (2017)

Batman-reboot (Robert Pattinson)

The Batman (2022)

Beste Batman-films

Aangezien de Batman-films verspreid zijn over bijna tachtig jaar, komt het niet als een verrassing dat ze verschillen op het gebied van stijl en toon. Er zijn weinig franchises in de geschiedenis die zo'n grote variatie in kwaliteit kennen.

Als we de Batman-releases ranken op basis van de IMDb-rating, staat Christopher Nolans geweldige The Dark Knight met stip bovenaan, gevolgd door de nieuwe The Batman van dit jaar en de door critici gewaardeerde Joker. Hoewel dit technisch gezien geen Batman-film is, speelt het zich wel af in de met misdaad geteisterde wereld van Bruce Wayne. Bij zowel The Dark Knight als Joker hebben de acteurs die Joker speelde een Oscar gewonnen. Heath Ledger in The Dark Knight en Joaquin Phoenix in Joker.

Geanimeerde Batman-films

Batman is naast het grote doek ook te zien in verscheidene geanimeerde films. Dit zijn met name spin-offs van populaire cartoonseries op tv. Zo waren Mask of the Phantasm, Batman and Mr Freeze: SubZero en Batman: Mystery of the Batwoman spin-offs van Batman: The Original Series/The New Batman Adventures. Return of the Joker was gebaseerd op het universum van Batman Beyond, en The Batman vs Dracula was onderdeel van The Batman-serie van de jaren '00.

Het is pas echt in het laatste decennium dat Batman aan populariteit wint op het gebied van geanimeerde films. Warner Bros heeft een succesvolle reeks DC Universe Animated Original Movies uitgebracht. Veel van deze films zijn gebaseerd op originele verhalen of vinden plaats in DC's Animated Movie Universe, maar het brengt vooral klassieke standalone verhalen van de Batman-comics (zoals Batman: Year One, The Dark Knight Returns en The Killing Joke) naar het grote doek.

Batman: The Animated Series/The New Batman Adventures

Batman and Mr Freeze: SubZero (1998)

Batman: Mystery of the Batwoman (2003)

Batman Beyond

Batman Beyond: Return of the Joker (2000)

The Batman

The Batman vs Dracula (2005)

DC Universe Animated Original Movies

Justice League: The New Frontier (2008)

Batman: Gotham Knight (2008)

Superman/Batman: Public Enemies (2009)

Justice League: Crisis on Two Earths (2010)

Batman: Under the Red Hood (2010)

Superman/Batman: Apocalypse (2010)

Batman: Year One (2011)

Justice League: Doom (2012)

Batman: The Dark Knight Returns Part 1 (2012)

Batman: The Dark Knight Returns Part 2 (2013)

Justice League: Paradox (2013)

Justice League: War (2014)

Son of Batman (2014)

Batman: Assault on Arkham (2014)

Justice League: Throne of Atlantis (2015)

Batman vs Robin (2015)

Justice League: Gods and Monsters (2015)

Batman: Bad Blood (2016)

Batman: The Killing Joke (2016)

Batman and Harley Quinn (2017)

Batman: Gotham by Gaslight (2018)

Justice League vs the Fatal Five (2019)

Batman: Hush (2019)

Batman 66

Batman: Return of the Caped Crusaders (2016)

Batman vs Two-Face (2017)

Japanse films

Batman Ninja (2018)

Cartoon spin-offs