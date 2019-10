Bekijk alle Marvel films in chronologische volgorde

Nu Avengers: Endgame eindelijk beschikbaar is op Blu-ray en de volgende lading Marvel-films - wat wij Fase Vier noemen - eraan zit te komen, is dit het perfecte moment om terug naar de basis te keren en de films van het Marvel Cinematic Universe in chronologische volgorde te kijken.

De Marvel-berg is echter op meerdere manieren te beklimmen: je kunt de films in hun correcte chronologische volgorde bekijken, te beginnen met Captain America: The First Avenger. In deze film vecht Cap tegen de nazi's in de jaren '40. Daarnaast is het een optie om te beginnen bij de theaterfilms, waarvan Iron Man uit 2008 de eerste is. Zeer handig om te weten nu Disney Plus in Nederland al beschikbaar is, toch?

We publiceren beide lijsten hieronder, inclusief een nieuwe derde lijst waar de films op basis van hun score ingedeeld worden. Laatstgenoemde lijst is voor alle casual kijkers die enkel tijd hebben voor de beste Marvel-films, en dus geen tijd hebben voor Thor of The Incredible Hulk met Edward Norton.

Bekijk de films op de beste 4K tv's die er zijn

Blijf onder de radar tijdens het streamen met een VPN

Is Disney Plus de moeite waard?

(Image credit: Marvel Studios)

Marvel films in chronologische volgorde

De kans is groot dat onderstaande lijst dé lijst is waarvoor jij gekomen bent. Hieronder vind je alle Marvel-films in chronologische volgorde van The First Avenger tot Endgame. De voordelen van het bekijken in deze volgorde is dat je de gebeurtenissen chronologisch ziet plaatsvinden in het universum. Je kunt de Tesseract in de gaten houden, Thors reis van hero to zero en de Guardians of the Galaxy die stapje voor stapje dichter bij Thanos komen.

Hier is de correcte chronologische volgorde:

Captain America: The First Avenger (vindt plaats tijdens WO II)

Captain Marvel (vindt plaats in 1995)

Iron Man (vindt plaats in 2010)

Iron Man 2 (vindt plaats na Iron Man)

The Incredible Hulk (geen specifiek tijdsbestek, vóór Avengers)

Thor (geen specifiek tijdsbestek, vóór Avengers)

The Avengers (vindt plaats in 2012)

Iron Man 3 (vindt plaats 6 maanden na The Avengers)

Thor: Dark World (na Avengers, vóór Ultron)

Captain America: Winter Soldier (na-Avengers, vóór-Ultron)

Guardians of the Galaxy (ergens in 2014)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (na Guardians)

Avengers: Age of Ultron (vindt plaats in 2015)

Ant-Man (vindt plaats in 2015)

Captain America: Civil War (na Ultron, vóór Infinity War)

Spider-Man: Homecoming (na Civil War, vóór Infinity War)

Doctor Strange (vindt plaats in 2016)

Black Panther (vindt plaats in 2017)

Thor: Ragnarok (na Ultron, vóór Infinity War)

Avengers: Infinity War (vindt plaats in 2017)

Ant-Man and The Wasp (onduidelijk, maar past perfect tussen IW en Endgame)

Avengers: Endgame (begint in 2017, eindigt in 2022)

Spider-Man: Far From Home (na Endgame)

(Image credit: Marvel Studios)

Marvel films op volgorde van releasedatum

Wil je de films zien in de volgorde dat ze ook in de bioscoop zijn verschenen, dan moet je onderstaande lijst volgen. Deze begint met Iron Man uit 2008 en eindigt met Endgame en Spider-Man: Far From Home. Kijk je de films in deze volgorde? Dan zal je merken dat ze stroef starten, maar na verloop van tijd steeds beter eruit gaan zien. Dat is niet zo gek, aangezien er de laatste jaren pas écht met geld gestrooid wordt.

Fase Eén

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

Marvel’s The Avengers (2012)

Fase Twee

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Fase Drie

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Fase Vier (datums kunnen veranderen)

Black Widow (2020)

The Eternals (2020)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Dr. Strange in the Multiverse of Madness (2021)

Thor: Love and Thunder (2021)

De toekomst van het Marvel Cinematic Universe

Black Panther II (NNB)

Blade (NNB)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (NNB)

Untitled Captain Marvel film (NNB)

Untitled Fantastic Four film (NNB)

(Image credit: Marvel Studios)

Marvel films in volgorde van goed naar slecht

Finally, if you don’t have time to waste with the worst Marvel films (*cough*) Thor (*cough*), we’ve also put together a guide to the films ranked from best to worst with the most highly acclaimed films like Endgame and Guardians of the Galaxy right at the top. (Scores are based on their IMDB ranking.)

Beste

Slechtste