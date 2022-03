Marvel-reeksen van Netflix verhuizen naar Disney+

De Marvel-reeksen op Netflix hebben een nieuwe thuis gevonden, zijnde Disney+. De zes tv-reeksen, waaronder Daredevil en Jessica Jones, zullen de andere superhelden van Marvel vergezellen op de streamingdienst van Disney, en dat op 16 maart. Dit nieuws volgt op dezelfde dat de reeksen Netflix verlieten nadat de rechten terug naar Marvel gingen.

In een persbericht bevestigde Disney dat Daredevil en co later deze maand mee in de Disney+-catalogus van Marvel-reeksen, waaronder Loki en WandaVision, zouden verschijnen. Naast Daredevil en Jessica Jones zullen ook Luke Cage, Iron Fist, The Defenders en The Punisher op de dienst verschijnen. De andere niet-MCU-reeks Agents of SHIELD is reeds op Disney+ te bekijken.

The countdown is on. Marvel's Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher, and Agents of S.H.I.E.L.D. start streaming March 16 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/U80cfZCPa8March 1, 2022 See more

Interessant genoeg zullen de zes reeksen op Disney+ enkel beschikbaar zijn in bepaalde regio's. Vanaf 16 maart zullen de Marvel-reeksen van Netflix enkel in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nieuw-Zeeland en Australië te bekijken zijn. Disney liet reeds weten dat de reeksen later in 2022 op de andere markten waar Disney+ beschikbaar is, toegankelijk worden.

Omdat de Marvel-reeksen van Netflix doorgaans iets meer volwassen inhoud bevatten dan andere MCU-films en series is het nog niet duidelijk of ze onder dezelfde Disney+ Star-categorie zullen eindigen in landen buiten de VS. Volgens The Hollywood Reporter zal Disney nieuwe opties voor ouderlijk toezicht implementeren om ervoor te zorgen dat kijkers onder de 17 jaar geen toegang hebben tot reeksen met expliciete inhoud.

Analyse: maken de Marvel-reeksen van Netflix nu deel uit van het MCU-canon?

Kingpin wordt onder schot gehouden in de finale van Hawkeye. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Spoilers voor Hawkeye en Spider-Man: No Way Home.

Dat is nog niet duidelijk. Langs een kant lijkt Marvel Studios reeds te hebben bevestigd dat de Marvel-reeksen inderdaad canon zijn in het MCU. Door Charlie Cox als Matt Murdock/Daredevil te zien verschijnen in Spider-Man: No Way Home, en Vincent D'Onofrio als Wilson Fisk/Kingpin in Hawkeye, gaan veel fans ervan uit dat de televisiereeksen van Netflix wel degelijk in het MCU bestaan. Daar komen dan nog eens geruchten bij dat een van deze personages (en meer) in andere Marvel Fase 4-projecten zullen opduiken, wat de vermoedens enkel versterkt.

Het probleem is dat Marvel dit nog niet officieel heeft bevestigd of ontkend. Het feit dat Daredevil en Kingpin in andere reeksen opdraven suggereert dat dit het geval is, maar het is ook geen volledige bevestiging.

In het eerste seizoen van Loki zagen we al dat er varianten bestaan van bekende en geliefde MCU-personages, en No Way Home bracht ook de Spider-Man-versies van Tobey Maguire en Andrew Garfield naar de MCU als multiverse-varianten.

Het ziet ernaar uit dat Doctor Strange in the Multiverse of Madness dit nog verder zal uitbreiden. Marvel zou simpelweg kunnen stellen dat de MCU-versies van Daredevil en Kingpin hun eigen personages zijn, en dat die in Marvel-reeksen van Netflix de multiverse-varianten zijn. Zo hoeft Marvel niet toe te geven dat hun Netflix-reeksen officieel canon zijn. De multiverse-uitleg voorziet hen van een loophole.

Zijn de Marvel-series van Netflix nu canon in het MCU? Dat weten we dus niet. We zullen dus even moeten wachten tot we een officiële bevestiging krijgen.