Loki vanaf vandaag te zien op Disney Plus

Het is zover! Loki, de Marvel-serie met hoofdrol voor Tom Hiddleston, is eindelijk te streamen op Disney Plus. Hieronder leggen we je uit hoe laat de serie verschijnt en op welke data je de volgende afleveringen kunt bekijken.

Loki is in deze serie gearresteerd door de Time Variance Authority (TVA). De reden? Hij heeft de Tesseract gestolen (in Avengers: Endgame), waardoor een alternatieve tijdlijn is gecreëerd. Het belooft in elk geval weinig goeds voor het MCU. Het TVA vernietigd eenieder die problemen veroorzaakt met de hoofdtijdlijn.

Totdat Agent Mobius (Owen Wilson) tussenbeide komt, zit Loki in flinke problemen. Ze stemmen ermee in om de TVA te helpen met een ander groot probleem, waardoor Loki misschien toch wat langer mag leven.

Beleef elk glorieus moment opnieuw 💥 Volg Loki's reis met een nieuwe aflevering van Marvel Studios Legends voordat Marvel Studios' #Loki 9 juni op #DisneyPlus arriveert.

Loki releaseschema

De eerste aflevering van Loki is op woensdag 9 juni vanaf 09:00 uur te zien op Disney Plus. In totaal heeft dit seizoen van Loki zes afleveringen. Het is nog niet bekend of er ook een vervolgseizoen komt.

Elke woensdag is er een nieuwe aflevering te bekijken op Disney Plus. Je kunt natuurlijk ook wachten tot het 14 juli is: vanaf dan staan alle afleveringen op de streamingdienst.

Dit zijn de precieze data waarop de nieuwe afleveringen verschijnen: