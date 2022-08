Wanneer verschijnt Thor: Love and Thunder op Disney Plus?

Thor: Love and Thunder is nu al een tijdje te zien in de bioscoop, en we kunnen dan ook niet wachten om hem thuis te bekijken.

De nieuwste Marvel-film had binnen een paar weken al 302 miljoen dollar opgebracht (volgens Deadline (opens in new tab)). De cijfers zullen nog wel even stijgen, want de film draait nog steeds in de bioscopen.

Of je Thor: Love and Thunder nu wel of niet gaat bekijken in een bioscoop bij jou in de buurt, lees in elk geval onze spoilervrije review (opens in new tab). We kunnen ons voorstellen dat je wilt weten wanneer Thor 4 uitkomt op Disney Plus. Elke andere Marvel-film verscheen uiteindelijk online, dus wanneer zal Thor: Love and Thunder dit voorbeeld volgen?

Hieronder vertellen we je wanneer de vierde solofilm van Thor op Disney Plus zal verschijnen. Je vindt er ook wat meer informatie over de Marvel Phase 4 film, zoals de speelduur, hoeveel post-credits scènes er zijn, en meer.

Dus pak Stormbreaker of Mjölnir, roep de Bifrost op en ontdek wanneer Thor: Love and Thunder te zien zal zijn op Disney Plus.

Wanneer komt Thor: Love and Thunder uit op Disney Plus?

Gorr is er klaar voor (Image credit: Marvel Studios)

Jammer genoeg is er nog geen bevestiging voor een Disney Plus releasedatum voor Thor: Love and Thunder.

Gebaseerd op het moment dat andere Marvel Cinematic Universe (MCU) Phase 4 films op Disney Plus arriveerden, kunnen we ook over de releasedatum van Thor 4 speculeren. De enige Marvel superheldenfilms die niet zullen helpen in deze situatie zijn Black Widow, die tegelijkertijd op Disney Plus en in de bioscoop verscheen in juli 2021, en Spider-Man: No Way Home. De nieuwste Spider-Man-film is nog niet uitgebracht op een streamingplatform, maar zal naar verwachting ergens in 2022 als eerste landen op de Amerikaanse dienst Starz (opens in new tab). Er is nog niets bekend over of de film ook naar Disney Plus komt.

Shang-Chi, de MCU-film met Simu Liu in de hoofdrol, kwam op 12 november uit op Disney Plus, ruim twee maanden (70 dagen om precies te zijn) na de bioscooprelease. Eternals arriveerde op 12 januari op Disney Plus, ruim 68 dagen nadat de film in de bioscopen te zien was.

No Way Home verscheen in de bioscoop na Eternals, maar zoals hierboven vermeld, valt deze film buiten de boot. Tot slot vond Doctor Strange 2 (opens in new tab) zijn weg naar Disney Plus op 22 juni, slechts 45 dagen nadat de film in de bioscoop in première ging.

(Image credit: Marvel Studios)

Wat betekent dit voor Thor? Thor: Love and Thunder komt waarschijnlijk op Disney Plus binnen 40 tot 70 dagen na de release in de bioscoop. Met deze berekeningen als leidraad, zou Thor 4 ten vroegste op 17 augustus op Disney Plus kunnen verschijnen. Dat is ook een woensdag, de dag waarop Disney vaak nieuwe content op zijn streamingplatform uitbrengt.

Op zijn laatst arriveert de film (gebaseerd op Shang-Chi's Disney Plus lancering) ergens rond vrijdag 16 september op Disney Plus. Zoals gezegd, is het echter waarschijnlijker dat Disney Thor: Love and Thunder op een woensdag uitbrengt, dus hij zou twee dagen eerder beschikbaar kunnen zijn, op 14 september.

Onze gok? Thor: Love and Thunder verschijnt op woensdag 31 augustus. Tuurlijk, het is een beetje later dan Doctor Strange 2's Disney Plus lancering. Maar de volgende Marvel film, Black Panther: Wakanda Forever, verschijnt pas op 12 november in de bioscoop. Daarom kan Marvel Studios besluiten om de lancering van Thor 4 uit te stellen om de content een beetje te spreiden.

De volgende MCU Disney Plus show, She-Hulk: Attorney at Law , komt uit op 17 augustus. Marvel is niet zo dom om Thor 4 en She-Hulk op dezelfde dag uit te brengen. Thor's nieuwste solo avontuur zou ongetwijfeld meer kijkers trekken dan She-Hulk: Attorney at Law. Marvel en Disney zouden She-Hulk de ruimte moeten geven om te ademen en de show de kans moeten geven om zich in zijn plot te nestelen voordat ze Thor: Love and Thunder uitbrengen.

Hoe lang duurt Thor: Love and Thunder?

Jane Foster is weer van de partij! (Image credit: Marvel Studios)

Thor: Love and Thunder is niet het type film waarbij je meerdere toiletpauzes moet inplannen als je hem op Disney Plus wil kijken.

Het nieuwste filmuitstapje van Thor Odinson duurt net geen twee uur (1 uur en 58 minuten om precies te zijn) en is daarmee de kortste MCU Phase 4-film tot nu toe. Het is ook de zevende kortste Marvel film aller tijden.

Grappig genoeg zijn drie van de zeven Marvel-films die de twee uur niet halen Thor-films. Thor: The Dark World duurde 1 uur en 52 minuten, en de eerste Thor-film duurde 1 uur en 55 minuten. Thor: Ragnarok is de enige solofilm van de Noorse god die langer duurt dan 2 uur; de superheldenfilm heeft een speelduur van 2 uur en 10 minuten.

Heeft Thor: Love and Thunder post-credits scènes?

(Image credit: Marvel Studios)

Ja, Thor: Love and Thunder heeft twee post-credits scènes. Nou, technisch gezien is er een mid-credits en post-credits scène.

Wat het einde van Thor: Love and Thunder's en de post-credits scènes betekenen voor de toekomst van het personage in de film en de MCU in het algemeen hebben we al eerder besproken. Kijk uit, dat artikel zit wel vol met spoilers.