Wanneer verschijnt She-Hulk: Attorney at Law aflevering 1 op Disney Plus?

De superhelden-lineup van de Marvel Cinematic Universe (MCU) staat op het punt om op groene wijze uitgebreid te worden.

She-Hulk: Attorney at Law (opens in new tab), de volgende tv-serie van de Marvel Studios productielijn, komt deze week op Disney Plus. Echter, terwijl de meerderheid van Marvel tv-shows op woensdagen worden gelanceerd, doet de serie van She-Hulk dat niet. Dus vraag je je misschien af wanneer She-Hulk aflevering 1 op Disney Plus te kijken is.

Gelukkig voor jou hebben wij het antwoord. Hieronder leggen we uit wanneer je de openingsaflevering van She-Hulk: Attorney at Law kunt bekijken op Disney Plus. Bovendien geven we je een compleet overzicht van wanneer elk deel van het Marvel Phase 4-project (opens in new tab) ook op de streamingdienst gaat uitkomen. Zo aardig zijn we dan ook wel weer.

Dus, zonder verder oponthoud, lees je hier wanneer de volgende Marvel Disney Plus-serie (opens in new tab) te zien is.

Wanneer komt She-Hulk: Attorney at Law naar Disney Plus?

She-Hulk maakt haar MCU-debuut op 18 augustus. (Image credit: Marvel Studios)

She-Hulk: Attorney at Law aflevering 1 lanceert donderdag 18 augustus om 9:00 op Disney Plus.

Oorspronkelijk zou de TV show van She-Hulk starten op woensdag 17 augustus, net zoals Loki seizoen 1, Hawkeye (opens in new tab), Moon Knight (opens in new tab), en Ms Marvel (opens in new tab) deden. Echter, nieuwe afleveringen van de MCU's nieuwste Hulk-tv-serie gaan in plaats daarvan een dag later landen.

Wat zit er achter de verandering? Disney heeft niet bevestigd waarom, maar we vermoeden dat het te maken heeft met de volgende Star Wars tv-serie, genaamd Andor.

De Rogue One prequel serie komt op Disney Plus op woensdag 21 september. Als She-Hulk ook wekelijks op woensdag zou verschijnen, zouden de twee halverwege september onvermijdelijk met elkaar concurreren om de aandacht van de kijkers. Dat was een situatie waar Ms Marvel en Obi-Wan Kenobi in juni mee te kampen hadden, waarbij de laatste dat gevecht won. Het is duidelijk dat Disney, Marvel en Lucasfilm niet willen dat een vergelijkbare situatie zich hier voordoet, vandaar dat de releasedatum van She-Hulk is verschoven.

Moet je een rekening houden met een lange première-aflevering? Het antwoord is nee. Aflevering 1 heeft een speelduur van 35 minuten en 22 seconden, maar een klein deel daarvan is gereserveerd voor de aftiteling. In werkelijkheid duurt de aflevering iets langer dan 30 minuten, dus kun je die mooi kijken tijdens je pauze of terwijl je de trein naar huis pakt.

She-Hulk: Attorney at Law op Disney Plus: volledig releaseschema

She-Hulk: Attorney at Law draait negen weken. (Image credit: © Marvel Studios)

She-Hulk: Attorney at Law volgt in de voetsporen van WandaVision met een eerste seizoen van negen afleveringen. Wij hebben hieronder het releaseschema voor je op een rijtje gezet, zodat je weet wanneer je verder kan bingen:

She-Hulk: Attorney at Law aflevering 1 - donderdag 18 augustus

- donderdag 18 augustus She-Hulk: Attorney at Law aflevering 2 - donderdag 25 augustus

- donderdag 25 augustus She-Hulk: Attorney at Law aflevering 3 - donderdag 1 september

- donderdag 1 september She-Hulk: Attorney at Law aflevering 4 - donderdag 8 september

- donderdag 8 september She-Hulk: Attorney at Law aflevering 5 - donderdag 15 september

- donderdag 15 september She-Hulk: Attorney at Law aflevering 6 - donderdag 22 september

- donderdag 22 september She-Hulk: Attorney at Law aflevering 7 - donderdag 29 september

- donderdag 29 september She-Hulk: Attorney at Law aflevering 8 - donderdag 6 oktober

- donderdag 6 oktober She-Hulk: Attorney at Law aflevering 9 - donderdag 13 oktober

Lees in de tussentijd hoe je alle Marvel-films op chronologische volgorde kijkt of lees hier hoe je alle Star Wars-films in de juiste volgorde binget.