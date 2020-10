Star Wars nieuws geteased door Rogue One schrijver – is het een nieuwe serie?

Is er een nieuwe Star Wars-film of -serie onderweg? Die kans is aanwezig, nu co-schrijver van Rogue One, Gary Whitta, een aankondiging teaset die gerelateerd is aan de blockbusterfranchise.

"Nieuws vanuit een melkwegstelsel ver, ver weg van hier arriveert volgende week... blijf kijken", zei Whitta in een tweet op 30 september.

Some news coming from a galaxy far, far away next week… stay tuned.September 30, 2020

Wat zou het kunnen zijn?

Terwijl de Star Wars-franchise een groot aantal verschillende media omvat, suggereert Whitta's betrokkenheid dat het gaat om iets in de richting van een serie of film. We gaan er in ieder geval niet vanuit dat hij een nieuwe reeks knuffels van Kylo Ren gaat aankondigen.

Aangezien er al een vervolg op de prequel Rogue One uit 2016 op de planning staat, in de vorm van een nog titelloze tv-serie over het leven van Cassian Andor (vertolkt door Diego Luna), verwachten wij niet dat Whitta een andere prequel teaset. Hij lijkt ook niet direct betrokken te zijn als schrijver bij die serie.

Whitta wordt ook genoemd als schrijver voor de geanimeerde Star Wars Rebels-serie, waarvan het vierde seizoen in 2018 tot een einde kwam. Het is mogelijk dat de teaser gaat over een nieuwe spin-off of een voortzetting van de populaire serie.

Het zou ook kunnen gaan om een boekproject. De Star Wars-boeken zullen namelijk aanwezig zijn bij de digitale versie van de New York Comic Con volgende week.

Het wordt een beetje vermoeiend met zoveel Star Wars-series in de maak, waaronder The Mandalorian, een mini-serie over Obi-Wan Kenobi en de eerder genoemde serie over Cassian Andor.

Of we nu iets compleet nieuws of slechts nieuwe details over iets dat al in de pijplijn zit te horen krijgen, we zijn er zeker van dat het internet zal exploderen.