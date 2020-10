WandaVision releasedatum voor Disney Plus gelekt

De release van WandaVision vindt mogelijk op 27 november 2020 plaats. Deze datum staat vermeldt in de broncode van Disney Plus, zo ontdekte Murphy's Multiverse door op de landingspagina van WandaVision met de rechtermuisknop op 'inspecteren' te klikken en op het woord 'release' te zoeken.

Het betreffende stuk codering zegt "releaseDate":"2020-11-27", wat op een redelijk concrete datum lijkt. Er is nog geen officiële datum aangekondigd door Disney, maar het is wel bevestigd dat dit in 2020 zal zijn, in het tweede jaar van het bestaan van Disney Plus.

Dit betekent dat WandaVision rond dezelfde tijd uitkomt als seizoen 2 van The Mandalorian. Een goed timing gezien jaarabonnees dan waarschijnlijk hun abonnement zullen willen vernieuwen.

In WandaVision zullen Elizabeth Olsen en Paul Bettany terugkeren in hun MCU-rollen en zullen hun personages er in een idyllische buitenwijk achter komen dat niet alles is wat het lijkt.

WandaVision releaset als eerste

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat WandaVision als tweede MCU-serie naar Disney Plus zou komen, maar de serie is nu eerder klaar met filmen dan The Falcon and the Winter Soldier die initieel in augustus 2020 zou verschijnen. Vanwege de pandemie verschijnt de spin-offserie van Captain America pas in 2021.

WandaVision is de enige MCU-content die dit jaar nog uit zal komen, nu Black Widow is verplaatst naar volgend jaar.