Disney bevestigt seizoen 2 van The Mandalorian en startdata Marvel series

Seizoen 2 van The Mandalorian verschijnt in oktober 2020. Dat maakte Disney vandaag bekend in een gesprek over zijn inkomsten. De Star Wars serie werd eerst verwacht in de herfst van 2020 en nu is het daadwerkelijk bevestigd wanneer we Baby Yoda opnieuw zullen zien.

Daarnaast heeft Disney's Bob Iger cryptisch teasers laten vallen over spin-offs van de show. Volgens THR heeft hij dit aangekondigd als "inclusief de mogelijkheid om meer karakters te introduceren en die karakters hun eigen richtig te laten uitgaan wat betreft series".

Disney's CEO bevestigde niet alleen deze nieuwe series rond The Mandalorian, maar ook dat de serie over Obi Wan en het prequel van Rogue One momenteel in de maak zijn. Een releasedatum voor die twee shows is er momenteel nog niet.

Meer Marvel op komst

We hadden al eerder gehoord dat Marvel's Disney Plus serie The Falcon and The Winter Soldier in augustus zou verschijnen. De CEO van Disney heeft nu ook deze lancering bevestigd.

Het was al bekend dat WandaVision in de loop van 2020 op Disney Plus zou komen. Die datum is nu concreter geworden. De serie over Vision en Scarlet Witch (Wanda Maximoff) zal namelijk verschijnen in december van dit jaar. Als je Tom Hiddleston wil zien tijdreizen in zijn rol als de Noorse god Loki, dan moet je helaas nog iets langer wachten, aangezien de gelijknamige serie pas op de planning staat voor 2021.

We hopen dat je geen last hebt van superheldenmoeheid, want volgens Iger zijn er nog zeven andere Marvel-reeksen in ontwikkeling of pre-productie, waaronder She-Hulk, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight en de geanimeerde anthologiereeks What If?