Wat is Baby Yoda?

De fans van Star Wars konden niet wachten op The Mandalorian. Niet alleen is het de eerste live action tv-serie ooit van Star Wars, maar de serie behoort eveneens tot een van de lanceringstitels van de nieuwe streamingdienst Disney Plus. Het hoofdpersonage kleedt zich ook als de legendarische premiejager Boba Fett, en het verhaal speelt zich af in eenzelfde setting als het decor van de eerste film uit 1977. Er is echter iets anders aan deze wereld vergeleken met ruim veertig jaar geleden, en iedereen heeft het erover; Baby Yoda.

Sinds Baby Yoda zijn debuut heeft gemaakt in The Mandalorian in november, geniet het kleine personage van enorm veel fans. Een kleinere, jongere en vooral schattigere uitvoering van de in andere films zo oude Jedi master, daar lijkt hij op. Baby Yoda is al een tijdje razend populair op het internet, en de memes blijven maar komen.

Wat is echter Baby Yoda? Hoe past het personage in het Star Wars universum? En waarom is het zo'n big deal? Wij zochten het voor je uit.

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

Wat weten we over Baby Yoda?

De creatie bekend als Baby Yoda is de niet te stoppen rijzende ster van The Mandalorian. Het beestje is wijselijk verstopt in alle trailers en marketingmaterialen die voor de officiële release naar buiten zijn gekomen. Toen Baby Yoda eenmaal verscheen in beeld bij de nieuwe, exclusieve serie van Disney Plus was er dan ook sprake van een verrassingseffect.

Tegen het einde van de eerste episode maakten we er kennis mee. De premiejager The Mandalorian maakt kennis met wie hij voor zijn cliënt moet meebrengen. Het beestje ziet er verdomd veel uit als de Jedi master die we kennen uit voorgaande Star Wars-films. In de serie houden ze het echter op 'The Child', maar het internet geeft er met 'Baby Yoda' al snel een eigen draai aan.

Baby Yoda is zeker niet zomaar een personage. De mysterieuze Client (of cliënt), gespeeld door Werner Herzog, heeft al tal van premiejagers gevraagd of ze 'The Child' terug willen brengen. Voor elk van deze jagers lag er een flinke geldsom in het verschiet, maar het mocht allemaal niet baten.

Aan het uiterlijk te zien is de Client op de een of andere manier verbonden aan The Empire. Dat valt te zien aan zijn keuze voor Stormtrooper bodyguards en het Imperial Insignia-teken om zijn nek. De antagonist lijkt iets te willen hebben van Baby Yoda, maar het is niet helemaal duidelijk wat het is.

We vermoeden echter dat het iets te maken heeft met The Force, en het herbouwen van het Galactisch Keizerrijk wat uiteindelijk in de Eerste Orde moet uitmonden. Wellicht dat ze van plan zijn om de Midi-chlorians (deeltjes die de Force bevatten) uit zijn bloed willen halen, wat ook meteen zou verklaren waarom ze Baby Yoda levend willen vangen.

Is Baby Yoda een kloon?

Is Dr. Pershing a Kaminoan cloning scientist? His badge says it all to me.What do you think? #themandalorian #babyoda pic.twitter.com/YQgnHn6vJ0December 8, 2019

De Baby Yoda kloontheorie vermoedt dat Dr Pershing eigenlijk een kloonwetenschapper is, gebaseerd op de symbolen op zijn uniform. Dat hint erop dat de kleine alien gecreëerd is op Kamino in dezelfde fabriek waar de Clone Troopers gemaakt zijn, en dat er een sterke connectie is tussen de roots van Baby Yoda en dat gedeelte van het Star Wars universum.

Klonen is een belangrijk element in de wereld van Star Wars. Klonen hebben zelfs een complete oorlog gevochten, waardoor Baby Yoda een jonge kopie kan zijn van het originele model. Dit is tot dusver de beste verklaring van wat Baby Yoda exact is, alhoewel dit niet meteen betekent dat Baby Yoda een kind van Yoda zelf is. Is Baby Yoda echt 50 jaar oud, zoals de show ons vertelt, dateert het beestje van twee decennia voor Attack of the Clones. Er zijn dan ook een hoop onbeantwoorde vragen die door het hoofd van menig fan ronddwalen. Is Baby Yoda een overblijfsel van de kloonexperimenten die hebben geleid tot de Clone Wars?

Aangezien het hier om Star Wars gaat, vinden we op het internet nog tal van andere theorieën. Zo is er een theorie die zegt dat Baby Yoda een kind is van Yoda en Yaddle, en gezien de tijdlijn is dat zo gek nog niet. Als Baby Yoda 50 jaar oud is, dan zou het beestje 10 jaar voor de gebeurtenissen van The Phantom Menace geboren zijn, en zowel Yoda als Yaddle konden toen op de Jediraad hebben verbleven. De Jedi hebben echter strikte regels wanneer het aankomt op liefdesrelaties; die zijn verboden.

Baby Yoda kan ook een reïncarnatie zijn van de Jedi Meester. Dit zou nieuw terrein zijn voor Star Wars, maar het Star Wars universum van Disney is niet vies van het spelen met de regels van de wereld, waardoor deze optie niet uit te sluiten is. Dat gezegd hebbende: het feit dat Yoda slechts vijf jaar geleden stierf, maakt het beestje te laat om een herboren versie van Yoda te zijn wat nu 50 jaar oud is.

Interessant genoeg zit de datum van Baby Yoda erg dicht bij die van Anakin Skywalker. Binnen één jaar, om precies te zijn. The Phantom Menace hint er sterk op dat de toekomstige Darth Vader geen vader had en was verwerkt door de Midi-chlorians. Wellicht dat de ook al Force-gevoelige Baby Yoda tot stand kwam op hetzelfde tijdstip op dezelfde manier, als onderdeel van een poging van de Midi-chlorians om balans te brengen aan de Force.

Uiteindelijk komen we uit bij de theorie dat het hier gaat om 'gewoon' een willekeurig lid van de Yoda-soort, zonder ook maar enige connectie te hebben met een personage wat we al kennen. Dat zou echter, gezien de wereld van het Star Wars-universum, vrij ongebruikelijk zijn.

Wat is de naam van Yoda's soort?

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

Dat weet niemand - wat op zichzelf vrij gek is.

De Star Wars franchise kent een lange historie van namen bedenken voor vrijwel elk karakter, en elke soort of planeet die in het boek, de tv-serie of films tevoorschijn komen, zelfs al zien we ze maar een seconde of twee.

Yoda is echter een verhaal apart. Voordat George Lucas Lucasfilm verkocht aan Disney, hanteerde de Star Wars-bedenker strikte regels dat specifieke informatie over Yoda en zijn verleden verboden terrein was voor schrijvers. Dit houdt in dat we geen idee hebben waar Yoda zijn oorsprong kent of tot welke soort hij behoort. Lucas zelf heeft ooit verteld dat Yoda 'het onwettige kind van Kermit de Kikker en Miss Piggy is', alhoewel we dat niet echt tot Star Wars canon mogen rekenen waarschijnlijk.

Het is interessant om te zien of Disney vasthoudt aan de strikte regels van Lucas, of dat het bedrijf Baby Yoda gebruikt als een excuus om ons meer te vertellen over het verleden van Yoda senior. Wel weten we dat Yoda's soort erg sterk is met de Force. Zelfs als baby heeft Baby Yoda de kracht om een grote boze Mudhorn te laten zweven.

Waarom is Baby Yoda een big deal?

Begonnen, de verkoop is. (Image credit: Hasbro)

Het internet houdt van Baby Yoda. Vergeet Porgs, het kleine groene monstertje is het meest schattige personage ooit van het hele Star Wars universum tot nu toe. Baby Yoda werd vrijwel meteen na de eerste episode een populaire meme, en op sociale media kan men niet ophouden met praten over de groene alien. Alles wat Baby Yoda doet, wordt fantastisch en/of schattig gevonden door fans.

Is Baby Yoda gewoon een cynische cash-in?

(Image credit: Hasbro)

Geheel tegen de verwachtingen in (not) is er al wat merchandise van Baby Yoda online te vinden. Er worden meer gerelateerde producten verwacht in 2020. Het is niet vreemd om te denken dat de marketingafdeling een vinger in de pap heeft gehad bij de creatie van dit monsterlijk lieve beestje.

Toch hebben showrunners John Favreau en Chapter One-directeur Dave Filoni het personage tot aan de release van de betreffende episode Baby Yoda onder de pet weten te houden. Dit duidt erop dat de verhaallijn ondanks alles toch heilig is verklaard. Ga maar na: hoe enorm veel zou een Baby Yoda in marketingmateriaal geholpen hebben voor de release van Disney Plus?