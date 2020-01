The Mandalorian seizoen 2: releasedatum en meer over Baby Yoda

In een tijd waar Star Wars fans verdeeld zijn over The Rise of Skywalker net als bij The Last Jedi, moet iedereen nu toch wel toegeven dat The Mandalorian op Disney Plus een groot succes was. En dat is niet alleen vanwege die schattige kleine Force alien die we Baby Yoda noemen.

We zijn heel enthousiast over seizoen 2 van The Mandalorian en de terugkeer naar de western-achtige wereld die we in de eerste afleveringen kregen te zien. Deze keer ligt de focus van het verhaal op de oorsprong van Baby Yoda, of 'The Child' zoals hij officieel heet.

Dit zijn de grote vragen die beantwoordt moeten worden in The Mandalorian seizoen 2. Hoe zal de gelijknamige bounty hunter, Din Djaren, zijn missie uitvoeren om Baby Yoda's thuisbasis te vinden? Wat is de mysterieuze "Darksaber" die werd voorgesteld door Imperial officier Moff Gideon in de laatste aflevering van seizoen 1? En de geruchten over de komst van Skywalker Saga personages in seizoen 2, wie van de personages zal The Mandalorian tegenkomen?

Hier lees je alles wat wij weten over seizoen 2 van The Mandalorian; de releasedatum, het verhaal, de plek waar Baby Yoda vandaan komt en meer.

The Mandalorian seizoen 2 release datum: herfst 2020

Seizoen 2 van The Mandalorian werd in dezelfde week aangekondigd als de lancering van de serie op Disney Plus. Jon Favreau kondigde aan dat de productie was begonnen, nadat een aflevering van seizoen 1 was uitgezonden.

Favreau onthulde wat meer op 27 december 2019, via een tweet waarin hij bevestigde dat het nieuwe seizoen in de herfst van 2020 te zien zal zijn. Seizoen 1 verscheen op 12 november 2020, dus de kans is groot dat er een vergelijkbare datum zal zijn voor seizoen 2 van The Mandalorian.

Seizoen 2 van The Mandalorian gaat over de zoektocht naar Baby Yoda's thuis

Een van George Lucas' belangrijkste regels in het verhaal van Star Wars, is dat de identiteit van veteraan Jedi meester Yoda's soort en thuis geheim worden gehouden. Het lijkt erop dat die specifieke hoofdrichtlijn door Disney van tafel is geschoven, nu het bedrijf eigenaar is van het Lucas filmimperium. Echter wijst alles erop dat de focus van seizoen 2 van The Mandalorian ligt op de zoektocht voor "The Child" oftewel Baby Yoda's thuis.

Tijdens de finale van seizoen 1 vertelt the Mandalorian Armorer op Nevarro de Mandalorian (wiens echte naam Din Djaren is) dat. En omdat Baby Yoda een vondeling is, "Door het geloof is het uw zorg", daarna voegt ze toe, "Je hebt geen keuze, je moet het met zijn eigen soort herenigen".

Helaas voor Mando, echter, had de Armorer geen informatie over waar hij ze kan vinden: "Dit moet je zelf bepalen".

Maar zoals altijd in Star Wars, is er een zekere mate van dubbelzinnigheid, en de identiteit van degenen waar de Mandalorian eigenlijk naar op zoek is, komt waarschijnlijk neer op hoe je het zelf bekijkt.

Wellicht zoekt Mando, zoals het lijkt op het eerste gezicht, naar de thuisbasis van Yoda's soort. Of misschien zoekt hij gewoon naar Jedi, die de Emperor's Order 66 purge in Revenge of the Sith heeft overleefd, ongeveer drie decennia eerder.

Vanwaar de verwarring? In de Outer Rim-werelden, die zorgen voor de setting van The Mandalorian, zijn heldendaden van de Force gewoon een mythe - precies, de Mandalorian zegt over Baby Yoda's Force vaardigheden dat "het objecten kan verplaatsen met zijn gedachten".

"Ik weet van zulke dingen", onthult de Armorer. "De liederen van aeons geleden vertellen over de strijd tussen Mandalore the Great en een orde van magiërs genaamd Jedi die met zulke krachten hebben gevochten". Cruciaal is dat als Mando vraagt of Baby Yoda een vijand is, de Armorer het volgende stelt: "Zijn soort waren vijanden, maar deze individu is dat niet".

Dus aangezien Mandalore's gevechten met de Jedi waren, en niet met Yoda's soort impliceert dit dat Mando's nieuwe bounty misschien wel de Jedi is...

Of misschien neemt de Mandalorian genoegen met het vinden van Baby Yoda's naam. Blijkbaar heeft hij er een, en Bob Iger, de CEO van Disney, vertelde aan The Star Wars Show dat hij weet welke het is. Maar denk maar niet dat hij daar iets over zal zeggen.

Het mysterie rondom Baby Yoda's naam verdiepte zich, toen werd onthuld dat de regisseur van Chapter 8 en IG-11 stem Taika Waititi ook de correcte titel weet van het schepsel. Waititi liet dit op Twitter blijken op een typische amusante manier:

The Mandalorian seizoen 2: de Darksaber

Wanneer Moff Gideon (Giancarlo Esposito) zichzelf uit zijn getroffen TIE Fighter snijdt aan het eind van seizoen 1 van The Mandalorian, gebruikt hij een mes dat klinkt als een lichtzwaard, maar het ziet er nogal anders uit dan de wapens die we eerder zagen in de handen van Jedi en Sith. Meer zwaard-achtig qua vorm, met een zwart zwaard met daaromheen een heldere glans, dat zou echter bekend moeten zijn bij kijkers van Star Wars: The Clone Wars en Star Wars Rebels. Want, tenzij we echt een fout maken, dit lijkt op de legendarische Darksaber.

Dit unieke wapen is een belangrijk onderdeel van Star Wars, en met name Mandalorian - lore. Dat origineel gecreëerd is door Tarre Vizsla, de eerste Mandalorian krijger die zich aansluit bij de Jedi order, dat werd een symbool van kracht op de planeet van Mandalore. Aan het einde van Star Wars Rebels (twee jaar voor de gebeurtenissen van Star Wars: A New Hope) kwam het in handen van Bo-Katan Kryze, die als rechtmatige erfgenaam van de Mandaloriaanse leiding werd beschouwd.

Maar hoe zou zo'n belangrijk wapen eindigen in Moff Gideon's handen? We weten wel dat op een bepaald punt tussen het einde van Rebels en Return of the Jedi, de Empire de zogenoemde "Great Purge" heeft uitgevoerd, die de Mandolorians bijna helemaal heeft weggevaagd. We weten ook dat Gideon een officier was in de Imperial Security Bureau (ISB) tijdens de Purge, dus hij had op dat moment de Darksaber kunnen krijgen van Bo-Katan.

Als alternatief zou de Darksaber in het bezit kunnen zijn van de Mandalorian "Tribe" die ondergronds leeft op Nevarro gedurende seizoen 1 van The Mandalorian. Gideon heeft het misschien in handen gekregen, toen zijn Imperial restant de meeste Mandalorians die ondergedoken zaten, heeft weggevaagd. Al lijkt dat wat vergezocht, zou de overlevende Armorer zo'n belangrijk wapen wel met haar leven hebben bewaakt.

The Mandalorian seizoen 2: Jon Favreau regisseert een aflevering

Ondanks dat hij de maker en hoofdschrijver is van seizoen 1 van The Mandalorian, heeft Iron regisseur Jon Favreau geen enkele aflevering geregisseerd. Dat had verder geen effect op de serie, maar seizoen 2 zal wel voordeel halen uit zijn input. "Ik kreeg de laatste keer de kans niet, omdat ik bezig was met de Lion King", zo zei Favreau eerder tegen EW. "Dus ik zal me er nu mee gaan bemoeien".

The Mandalorian seizoen 2: Originele Trilogie personages die naar verluidt zullen verschijnen

Volgens Deadline hebben "Insiders gehint op de komst van verschillende personages van de Skywalker Saga in seizoen 2". In de tweet van Jon Favreau over de releasedatum zien we ook een afbeelding van een Gamorrean, een van de zogenoemde Pig Guards van Jabba's Palace in Return of the Jedi, maar we verwachten dat ze verwijzen naar iemand die een significant grotere rol speelt in de Saga.

Terwijl Jabba the Hutt, Darth Vader en de Emperor dood zijn en Luke Skywalker zeer onwaarschijnlijk uit de Saga wordt gehaald, zijn er genoeg grote namen in het Star Wars universum die een functie hadden tijdens The Mandalorian. Het is immers vijf jaar na de vernietiging van de tweede Death Star in Return of the Jedi. De overlevende van de originele trilogie, Han Solo, Princess Leia, Chewbacca, Lando Calrissian, C-3PO, R2-D2 en zelfs Rebel legenden Wedge Antilles, Admiral Ackbar en NIen Nunb kunnen we allemaal tegenkomen in seizoen 2 van The Mandalorian.

Maar we zijn veel meer geïnteresseerd in General Hux' vader Brendol, een voormalige Imperial officier die een rol heeft gespeeld bij de vorming van de First Order. Of zelfs (SPOILER) Reys ouders.

Maar misschien is wel het meest waarschijnlijke de terugkeer van verschillende bounty hunters die ingehuurd zijn door Darth Vader om de Millenium Falcon in The Empire Strikes Back vast te leggen. IG-88, Zuckuss, Dengar, Bossk en 4-LOM zijn in theorie nog steeds op zoek naar werk, rond de tijd van The Mandalorian seizoen 2. En ze werken zeker in dezelfde kringen als het uitschot en leveren dezelfde schurkenstreken als onze vriendelijke buur Mando.

Misschien zien we wel een terugkeer van de legendarische Boba Fett... Ja, hij werd voor het laatst gezien in Return of the Jedi toen hij werd doorgeslikt door de Sarlacc, maar het lukte de bounty hunter wel om te ontsnappen aan 1000 jaren van verwerking in de oude Expanded Universe "Legends" verhalen. En er is ook een hoop speculatie online over het mysterieuze figuur op Tatooine, dat het lichaam vindt van de overleden Fennec Shand in Chapter 5, "The Gunslinger".

En zelfs als de eigenaar niet Fett is, suggereert een interessante theorie in het bijzonder op Inverse, dat het een familielid kan zijn. Ailyn Vel, zijn dochter in de Legends verhalen. Kan dit de identiteit zijn van het mysterieuze Funko Pop! Vinyl figuur?

The Mandalorian is een van de beste Star Wars in jaren

We kunnen niet wachten op het volgende seizoen van The Mandalorian. Op een aantal minder spannende afleveringen middenin seizoen 1 na, geven de eenvoudige verhaallijnen en stijlvolle beelden van deze serie een bevredigende blik op de andere kant van het Star Wars universum. Maker Jon Favreau heeft genoeg materiaal om te gebruiken voor seizoen 2.