Tijdelijke deal: eerste maand Disney Plus voor slechts 1,99 euro

Er gaan geen houten neuzen groeien hier, want nieuwe en terugkerende klanten kunnen zich nu aanmelden voor Disney Plus en krijgen hun eerste maand voor slechts 1,99 euro!

Disney Plus Day op 8 september is de reden voor deze deal en die speciale dag zag de introductie van veel nieuwe spannende titels aan de streaming service. Naast een aantal sneak peeks van wat er komen gaat in 2023, werd ook de kortingsprijs van Disney+ bekendgemaakt.

Je betaalt nu slechts 1,99 euro voor je eerste maand (opens in new tab) en dan krijg je een 9-minuten preview van de nieuwste Star Wars-serie, Andor, evenals de live action remake van Pinocchio, met in de hoofdrollen Tom Hanks en Joseph Gordon-Levitt.

Abonnees kunnen nu ook kijken naar Thor: Love and Thunder en natuurlijk elke andere tv-shows, films en behind the scenes documentaires. Deze Disney+ deal duurt weliswaar niet lang meer.

Tijdelijke Disney Plus deal uitgelegd:

Hoewel Disney Plus Day officieel voorbij is, kunnen enthousiaste kijkers nog steeds profiteren van deze uitstekende Disney Plus deal. Nieuwe klanten en terugkerende klanten die in aanmerking komen, kunnen zich aanmelden en hun eerste maand voor slechts 1,99 euro krijgen, en zowel nieuwe als oude titels bekijken. Deal eindigt op 19 september om 23.59 uur

Hou in de gaten dat de 1,99 euro alleen maar van toepassing is voor de eerste maand. Daarna wordt je Disney Plus-abonnement automatisch verlengd voor 8,99 euro per maand.

Wat kwam er op Disney Plus Day uit?

De magische line-up van Disney Plus Day werd aangevoerd door de langverwachte live-action remake van de tekenfilmklassieker Pinokkio (opens in new tab) uit 1940. Benjamin Evan Ainsworth, een relatieve nieuwkomer in Hollywood, speelt de rol van Pinokkio, en Tom Hanks speelt zijn maker, Geppetto. Joseph Gordon-Levitt is de grappenmaker Jiminy Cricket, terwijl Cynthia Erivo schittert als de Blauwe Fee.

Naast de komst van Thor: Love and Thunder is er een speciale Marvel Studios' Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder documentaire onthuld, evenals de eerder genoemde Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return docu.

Het jonge publiek kan ook genieten van Pixar’s ‘Cars on the Road’ net als de nieuwste She-Hulk afleveringen en de docuserie Growing Up, deels geproduceerd door Brie Larson, Captain Marvel zelf.