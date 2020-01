Zo bekijk je alle Star Wars films in chronologische volgorde

Star Wars is een groot onderdeel van het aanbod van Disney Plus, alle films zullen eind 2020 te bekijken zijn op de streamingsdienst. Veel van deze films worden ook voor het eerst in 4K getoond, inclusief de originele trilogie van episodes IV-VI. Ook de recent onthulde Episode IX: The Rise of Skywalker zal dit jaar nog aan de collectie worden toegevoegd.

Als je graag een marathon wilt houden met de Star Wars films nu The Rise of Skywalker in de bioscopen draait, hebben we hieronder een lijst samengesteld van Star Wars films in verschillende volgordes voor een complete kijkervaring. Je kunt ze bekijken in chronologische volgorde, zoals de meeste fans doen, of je bekijkt ze in de volgorde van releasedatum. We hebben ook de Machete volgorde toegevoegd, die voorstelt om Episode I eruit te gooien vanwege de verhaallijn, en uiteindelijk een ultieme volgorde die rekening houdt met de TV shows. We hebben eveneens de Star Wars films beoordeeld gebaseerd op gebruikersscore, mocht je behoefte hebben aan meer meningen over deze films.

We leggen uit hoe de verschillende spin-offs in de tijdlijn passen, zoals The Mandalorian, The Clone Wars, en zelfs de aankomende Disney Plus Star Wars shows. We proberen dit zo eenvoudig mogelijk te houden, zodat je alleen maar hoeft te kijken en te genieten van de films.

Van racen in capsules naar het einde van de Skywalkers, hier is de chronologische volgorde van de Star Wars films:

Star Wars films in chronologische volgorde

Dit is de chronologische volgorde van de Star Wars films, met de Phantom Menace als begin van de serie tot aan de net onthulde The Rise of Skywalker, wat de Skywalker Saga compleet maakt. Het is vrij eenvoudig.

Onthoud wel dat we het alleen bij de live-action films hebben gehouden, maar ter referentie, The Clone Wars (de geanimeerde serie en de film) zijn geplaatst tussen Episodes II en III. Star Wars: Rebels is voornamelijk tussen Episodes III en IV gezet. The Mandalorian is tussen Episodes VI en VII geplaatst. De aankomende Obi-Wan serie wordt tussen Episodes III en IV geplaatst. En de aankomende Rogue One spin-off over Cassian Andor wordt voor die film gezet, en waarschijnlijk na de prequels. The Resistance, de geanimeerde serie, is in de sequel trilogie tijdsperiode geplaatst. Scrol naar beneden en je zult een kijkvolgorde vinden waar deze in staan.

De officiële Star Wars tijdlijn gebruikt The Battle of Yavin als centraal punt van gebeurtenissen in dat universum. Om het makkelijk te maken, gebruiken wij A New Hope in het contextualiseren van de chronologische volgorde van deze films.

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (is 32 jaar eerder dan A New Hope)

(is 32 jaar eerder dan A New Hope) Star Wars Episode II: Attack of the Clones (is 22 jaar eerder dan A New Hope)

(is 22 jaar eerder dan A New Hope) Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (is 19 jaar eerder dan A New Hope)

(is 19 jaar eerder dan A New Hope) Solo: A Star Wars Story (is ongeveer 10 jaar voor A New Hope)

(is ongeveer 10 jaar voor A New Hope) Rogue One: A Star Wars Story (eindigt net voor A New Hope)

(eindigt net voor A New Hope) Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (kwam drie jaar na A New Hope)

(kwam drie jaar na A New Hope) Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (kwam vier jaar na A New Hope)

(kwam vier jaar na A New Hope) Star Wars Episode VII: The Force Awakens (kwam 34 jaar na A New Hope)

(kwam 34 jaar na A New Hope) Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (kwam 34 jaar na A New Hope)

(kwam 34 jaar na A New Hope) Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (kwam 35 jaar na A New Hope)

Star Wars films op volgorde van releasedatum

Het zal minder snel voorkomen dat je alle Star Wars films wil zien in de volgorde van de releasedatum, aangezien de prequels tussen Episodes VI en VII zijn gestopt, maar hier is alsnog de volgorde ter referentie mocht je dit toch willen doen. Het is ook schokkend dat A New Hope al 42 jaar oud is. En: er is evenveel tijd verstreken tussen de release van de The Phantom Menace en de huidige release als de release van A New Hope en de Special Edition releases in 1997.

Star Wars Episode IV: A New Hope (1977)

(1977) Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

(1980) Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983)

(1983) Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999)

(1999) Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002)

(2002) Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005)

(2005) Star Wars Episode VII: The Force Awakens (2015)

(2015) Rogue One: A Star Wars Story (2016)

(2016) Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (2017)

(2017) Solo: A Star Wars Story (2018)

(2018) Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (2019)

Star Wars: The Machete volgorde uitgelegd

The Machete Order, geïntroduceerd door Rod Hilton in 2011, is een volgorde zonder Episode I, en houdt de focus op het verhaal van Luke. Het idee is om niet te rommelen met de grote twist in The Empire Strikes Back door te beginnen met de prequels. In plaats daarvan, begin je met A New Hope, opgevolgd door Empire, dan kijk je twee of drie prequels als een soort terugblik naar Anakin's verhaal, voor de uiteindelijke confrontatie in Return of the Jedi.

Het werkt het beste als je Star Wars nog nooit eerder gezien hebt, en we zullen geen tijdlijn tegenhouden zonder The Phantom Menace.

Episode IV: A New Hope

Episode V: The Empire Strikes Back

Episode II: Attack of the Clones

Episode III: Revenge of the Sith

Episode VI: Return of the Jedi

En als je het verhaal vanaf daar wilt vervolgen, kijk dan de sequel saga, die nu in zijn geheel uit is:

Episode VII: The Force Awakens

Episode VIII: The Last Jedi

Episode IX: The Rise of Skywalker

De ultieme Star Wars kijkvolgorde, inclusief de tv shows

Toen Disney Lucasfilm kocht en de rechten van Star Wars, heeft het de Expanded Universe continuïteit gereset die zich had verzameld tot dat punt. Dat betekende dat alleen de Prequel Trilogy, de Original Trilogy en The Clone Wars CG geanimeerde series die toen werden uitgezonden, canoniek blijven. Sindsdien heeft Disney heel wat toegevoegd aan de canon, met boeken, games, stripboeken en meer. Om het makkelijk te maken, hebben we een kijkgids gecreëerd, waar ook de films en de tv shows in staan, maar het duurt wel even voordat je dit allemaal gezien hebt. We voegen de nieuwere Disney Plus Star Wars shows hieraan toe, zodra we precies weten wanneer ze klaar zijn.

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (is 32 jaar eerder dan A New Hope)

(is 32 jaar eerder dan A New Hope) Star Wars Episode II: Attack of the Clones (is 22 jaar eerder dan A New Hope)

(is 22 jaar eerder dan A New Hope) The Clone Wars animated series (begint 22 jaar voor A New Hope, en eindigt 19 jaar ervoor)

(begint 22 jaar voor A New Hope, en eindigt 19 jaar ervoor) Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (is 19 jaar voor A New Hope)

(is 19 jaar voor A New Hope) Solo: A Star Wars Story (is ongeveer tien jaar voor A New Hope)

(is ongeveer tien jaar voor A New Hope) Star Wars: Rebels animated series (is vijf jaar voor A New Hope, met een epiloog set dat veel later kwam)

(is vijf jaar voor A New Hope, met een epiloog set dat veel later kwam) Rogue One: A Star Wars Story (eindigt momenten voor A New Hope)

(eindigt momenten voor A New Hope) Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (is drie jaar na A New Hope)

(is drie jaar na A New Hope) Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (is vier jaar na A New Hope)

(is vier jaar na A New Hope) The Mandalorian (is ongeveer negen jaar na A New Hope)

(is ongeveer negen jaar na A New Hope) Star Wars: Resistance animated series (is 34 jaar na A New Hope verder)

(is 34 jaar na A New Hope verder) Star Wars Episode VII: The Force Awakens (is 34 jaar na A New Hope)

(is 34 jaar na A New Hope) Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (is 34 jaar na A New Hope)

(is 34 jaar na A New Hope) Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (is 35 jaar na A New Hope)

Star Wars films die je nu kunt streamen

Niet elke Star Wars film is nu te zien op Disney Plus, dat heeft deels te maken met de rechten rondom de bestaande films, maar de meeste staan er wel op. Aan het eind van 2020 zullen ze er allemaal beschikbaar moeten zijn. Dit is wat je nu kunt bekijken in Nederland, en wat later zal worden toegevoegd.

Star Wars Episode I: The Phantom Menace

Star Wars Episode II: Attack of the Clones

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith

Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi

Star Wars Episode VII: The Force Awakens

Rogue One: A Star Wars Story

Star Wars Episode VIII: The Last Jedi

Solo: A Star Wars Story

Star Wars Episode IX: Rise of Skywalker (verschijnt waarschijnlijk in 2020)

De Star Wars films, gerangschikt op IMDB scores

De meeste Star Wars fans hebben normaliter een stevige mening over welke films goed zijn en welke niet, maar mocht er enige onduidelijkheid over bestaan hebben wij een handleiding samengesteld waarin we de Star Wars films hebben gerangschikt op basis van IMDB gebruikersscores. De meningen kunnen verschillen en geen enkele film met het woord 'Younglings' is beter dan The Last Jedi of Solo.

We zullen de score van de The Rise of Skywalker blijven updaten als een consensus die rond de film stolt.

Zo kijk je de Star Wars films waar je ook bent

Anders dan Blu-Rays en DVD's, is Disney Plus de plek om Star Wars films te streamen in Nederland.

Je kunt de Star Wars films ook kopen om te downloaden, maar dit jaar zullen we erachter komen hoeveel films Disney Plus daadwerkelijk in zijn bezit heeft gekregen.