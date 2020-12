Bekijk alle Harry Potter films in chronologische volgorde

Kijk jij uit naar een magische marathon van Harry Potter-films en wil je deze graag op chronologische volgorde kijken? Deze op boeken geïnspireerde iconische filmreeks wordt door velen gewaardeerd. Als je op zoek bent naar wat nostalgie of je jezelf voor het eerst wil banen in de wondere wereld van Hogwarts, leggen wij jou uit hoe je de films in chronologische volgorde kunt kijken.

Het verhaal van Harry Potter gaat over het ontdekken van zijn krachten en het studeren bij de beroemde school voor hekserij en tovenarij. Maar ook over het confronteren van de moordenaar van zijn ouders: Lord Voldermort. Het is een van de bekendste verhalen tot de dag van vandaag.

Nu er ook twee Fantastic Beasts-films zijn en een derde in de maak is, zijn er in totaal tien Harry Potter-films om van te genieten. Zo kijk je alle Harry Potter-films in chronologische volgorde:

Harry Potter-films in chronologische volgorde

(Image credit: Warner Bros)

Voordat je begint aan het bekijken van alle Harry Potter-films in chronologische volgorde, is het handig om te weten dat er nog drie Fantastic Beasts-prequels aankomen. We weten dat de reeks ten einde komt met een duel tussen Albus Dumbledore en Gellert Grindelwald in 1945, maar alles ertussenin is momenteel een mysterie. Daarom vind je hieronder alle Harry Potter-gerelateerde films die je op dit moment kunt kijken, met als toevoeging het toneelstuk The Cursed Child. Achter de titels vind je de jaartallen waarin de gebeurtenissen plaatsvonden.

Fantastic Beasts and Where to Find Them (1926)

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (1927)

Harry Potter and the Philosopher's Stone (1991-1992)

Harry Potter and the Chamber of Secrets (1992-1993)

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (1992-1994)

Harry Potter and the Goblet of Fire (1994-1995)

Harry Potter and the Order of the Phoenix (1995-1996)

Harry Potter and the Half-Blood Prince (1996-1997)

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (1997-1998)

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (1997-1998)

Harry Potter and the Cursed Child (2017-heden, toneelstuk)

Behalve enkele flashbacks, volgen de Harry Potter-films een vrij lineaire structuur. Dat komt vooral omdat schrijver J.K. Rowling de Britse schoolkalender heeft gehanteerd als raamwerk voor het verhaal. Dit betekent dat elk van de zeven boeken in de Harry Potter-reeks gedurende een ander schooljaar plaatsvinden vanaf 1991, wanneer Harry 11 jaar oud is. Voor het grootste deel volgen de films dezelfde tijdlijn als Rowlings boeken. Dat plaatst de Harry Potter-films zo'n zeventig jaar voor de gebeurtenissen van Fantastic Beasts.

Het verhaal van Potter gaat wel degelijk verder in de toekomst, echter niet op het scherm. Het toneelstuk Harry Potter and the Cursed Child vervolgt het verhaal in 2017 en volgt een inmiddels volwassen Harry, Hermione, Ron en diens kinderen.

Harry Potter-films in volgorde van release

(Image credit: Warner Bros)

Het is niet erg ingewikkeld om de Harry Potter-films in volgorde van release te kijken. Ook zijn er geen speciale kijkvolgordes, zoals we die wel zien bij de 'Machete'-volgorde van Star Wars. Natuurlijk zou dit met de komst van Fantastic Beasts 3, 4 en 5 kunnen veranderen. Fantastic Beasts 3 zou in 2021 moeten verschijnen.

Het is daarnaast ook interessant dat er meer Harry Potter-films zijn dan boeken. Het zevende deel The Deathly Hallows is namelijk in twee delen gesplitst (wat vervolgens door Twilight en The Hunger Games is gekopieerd).

Harry Potter and the Philosopher's Stone (2001)

Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)

Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)

Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016)

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018)

Fantastic Beasts 3 (2021)

Zo bekijk je Harry Potter-films online

Op Netflix is enkel Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald te zien, maar op Amazon Prime Video vind je alle bovenstaande films (die reeds zijn verschenen) van zowel Harry Potter als Fantastic Beasts.

De complete Harry Potter-reeks is bovendien ook beschikbaar op Blu-Ray.

De beste Harry Potter-films

(Image credit: Warner Bros)

Net zoals bij de Harry Potter-boeken zijn er verschillende meningen over welke films het beste zijn in de reeks. De Harry Potter-films hebben allen een IMDb-score gekregen. De acht films variëren allen tussen de 7.4 en 8.1 van de 10. De twee Fantastic Beasts-films zijn duidelijk de minst favoriete films in de Wizarding World.