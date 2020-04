Hoe kijk je de James Bond films in de juiste volgorde?

James Bond films zijn al sinds 1962 een filmische steunpilaar, maar welke James Bondfilm is de beste? En welke Bond-acteur is de beste? Door deze vragen te stellen kun je een miljoen ruzies maken op sociale media. De Bond films bekijken is daarentegen altijd een waar genot. Dat kun je net zo goed doen om de tijd te doden tot No Time To Die's vertraagde release in november 2020, vooral omdat Amazon Prime Video de oudere films beschikbaar maakt in april.

Dr. No was de eerste verfilming van de boeken van Ian Fleming en na 58 jaar is James Bond het meest geliefde stukje Britse cinema geworden. 007 heeft sindsdien uitgebreid gebruik gemaakt van zijn license to kill, een distilleerderij aan Wodka-Martini's naar binnen gewerkt en had hij talloze ontmoetingen met femme fatales. In 58 jaar tijd heeft hij 24 officiële films op zijn naam staan en de 25e, No Time to Die, arriveert in november 2020 na te zijn vertraagd door de huidige gezondheidscrisis.

Maar met zo'n uitgebreide lijst van missies vraag je je al gauw af wat nu de "juiste" volgorde is om de James Bond films te bekijken? De films bekijken in volgorde van uitgave lijkt logisch. Maar dan heb je de 2006 Daniel Craig re-boot, die met Casino Royale terugging naar het beginverhaal van Bond, waardoor de tijdlijn (als er al een was om mee te beginnen) werd gereset. Is het mogelijk om de Bond-films in chronologische volgorde te bekijken? Hieronder zijn we de uitdaging aangegaan en proberen we uit te leggen hoe je ze het beste kijkt.

In dit artikel vind je ook een lijst met de beste Bond-films, en verschillende manieren om de 007-spionagethrillers op volgorde te bekijken. We kunnen geen betere manier bedenken om ons voor te bereiden op No Time To Die.

James Bond films in volgorde van lancering

Dr No (1962)

From Russia with Love (1963)

Goldfinger (1964)

Thunderball (1965)

Casino Royale (1967) ONOFFICIEEL

You Only Live Twice (1967)

On Her Majesty’s Secret Service (1969)

Diamonds Are Forever (1971)

Live and Let Die (1973)

The Man with the Golden Gun (1974)

The Spy Who Loved Me (1977)

Moonraker (1979)

For Your Eyes Only (1981)

Octopussy (1983)

Never Say Never Again (1983) ONOFFICIEEL

A View to a Kill (1985)

The Living Daylights (1987)

Licence to Kill (1989)

GoldenEye (1995)

Tomorrow Never Dies (1997)

The World is Not Enough (1999)

Die Another Day (2002)

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Spectre (2015)

No Time to Die (2020)

Andere filmfranchises kunnen 007 niets maken als het gaat om levensduur. No Time To Die zal de 25e officiële James Bond film zijn (met andere woorden, die geproduceerd worden door Eon Productions), en er zijn twee extra non-canon Bond films: 1967 spoof Casino Royale, en Sean Connery's 1983 comeback Never Say Never Again (uitgebracht in hetzelfde jaar als Octopussy). Als gevolg van enkele ruzies over rechten is de laatste is feite een remake van Thunderball.

De beste James Bond films: scorebord van de 007 films

Gezien het feit dat de Bond franchise al meer dan 50 jaar bestaat, heeft 007 verrassend weinig bonafide klassiekers op de kop getikt. In de rangschikking van de 26 bestaande films gebaseerd op IMDb-gebruikersscores is het geen verrassing om Casino Royale, Daniel Craig's briljante debuut in de rol, bovenaan te zien. Die wordt op de voet gevolgd door Goldfinger, misschien wel de film die de gadget-zware trend te straten die Bond zou volgen voor de komende jaren.

De bovenkant van de lijst wordt gedomineerd door Sean Connery, met zijn eerste vijf avonturen in de smoking die allemaal mooi in de top 10 zitten. Roger Moore zit in het midden, terwijl Pierce Brosnan (altijd een betrouwbare 007) drie van zijn vier optredens ziet wegkwijnen bij de onderste 10. De leuke GoldenEye is de uitzondering. Het is ook interessant om op te merken dat de films met de naam Casino Royale aan de andere kant van de kaart verschijnen.

James Bond films per acteur

(Image credit: Eon Productions)

Net als bij Doctor Who, worden James Bond tijdperken gedefinieerd door de acteur die hem speelt. Deze lijst zou identiek zijn aan James Bond films in de volgorde van de releasedatum, ware het niet dat Sean Connery twee keer wegging en daarna terugkeerde naar de rol. Nu Connery na zijn vijfde Bond-film, You Only Live Twice, is gestopt, nam George Lazenby het over voor On Her Majesty's Secret Service. Twee jaar later werd Connery weer verleid tot Diamonds Are Forever, voordat hij wederom vertrok (maar nu echt). Tot hij meer dan tien jaar later als een oudere 007 in het onofficiële Never Say Never Again werd verleid.

Sean Connery

Dr No

From Russia with Love

Goldfinger

Thunderball

You Only Live Twice

Diamonds Are Forever

Never Say Never Again

David Niven

Casino Royale

George Lazenby

On Her Majesty’s Secret Service

Roger Moore

Live and Let Die

The Man with the Golden Gun

The Spy Who Loved Me

Moonraker

For Your Eyes Only

Octopussy

A View to a Kill

Timothy Dalton

The Living Daylights

Licence to Kill

Pierce Brosnan

GoldenEye

Tomorrow Never Dies

The World is Not Enough

Die Another Day

Daniel Craig

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

No Time to Die

James Bond films in chronologische volgorde

(Image credit: Eon Productions/007.com)

Hier wordt het echt ingewikkeld en verwarrend, want er is geen definitieve Bond-tijdlijn zoals bij een saga als Star Wars.

Bond bestaat meestal in een Simpsons-achtige staat van stilstand, waarbij het personage min of meer dezelfde leeftijd blijft terwijl de wereld om hem heen evolueert. Een aloude fantheorie probeert dit te verklaren met het idee dat James Bond eigenlijk niet één man is, maar een alias voor een opeenvolging van spionnen met de codenaam 007. We denken echter dat dat onwaarschijnlijk is, omdat verschillende elementen van Bonds persoonlijke geschiedenis tussen agenten doorgaan. Skyfall laat ons ook heel expliciet het huis van de Bond-familie zien.

Het is waarschijnlijk beter om de Bond-serie te zien als twee verschillende continenten. De originele saga begon met Dr. No, en loopt helemaal door naar Die Another Day, die 40 jaar later werd uitgebracht. Hoewel het nooit expliciet wordt vermeld, kun je gerust aannemen dat deze films elkaar opvolgen. In feite zijn er verschillende belangrijke continuïteitselementen die dit lijken te bevestigen.

Het meest overtuigende bewijs is het feit dat Bond in verschillende films die na On Her Majesty's Secret Service zijn uitgebracht, verwijst naar het feit dat hij ooit getrouwd was. Zijn bruiloft veranderde in een wake toen de vrouw van Bond in die film werd vermoord door Blofeld. Dit is het meest expliciet in For Your Eyes Only, waar we 007 het graf van zijn overleden vrouw Tracy zien bezoeken, voordat we op een wraakmissie tegen Blofeld gaan. Blofeld verscheen nooit meer in de oorspronkelijke continuïteit, dus we mogen hier concluderen dat hij daadwerkelijk doodgegaan is na zijn val in de schoorsteen. We weten ook dat The Man with the Golden Gun plaatsvindt na Live and Let Die omdat 007 voor de tweede keer Sheriff JW Pepper ontmoet. Dezelfde redenering kan worden toegepast op Jaws in The Spy who Loved Me and Moonraker.

De tweede continuïteit begon met het ontstaansverhaal Casino Royale (2006), en loopt tot aan No Time to Die. Dit is het begin van James Bond's '00s verhaal - gebaseerd op Ian Fleming's eerste Bond roman - als we hem zien kwalificeren als een overheidsmoordenaar en beginnen aan zijn eerste missie. De films die volgden, maakten allemaal deel uit van dezelfde chronologie, met name met de kwaadaardige organisaties Quantum en Spectre die voor een doorlopende lijn tussen elke film zorgen.

Of de gebeurtenissen van de vijf Daniel Craig-films plaatsvinden voor Dr. No staat ter discussie. Aan de ja kant zien we Bonds eerste ontmoeting met Ernst Stavro Blofeld in Spectre, waar de slechterik zijn beroemde littekens krijgt. Aan de andere kant is Craig in No Time to Die bijna 20 jaar ouder dan Sean Connery in Dr. No, terwijl het feit dat Bond zijn klassieke Aston Martin DB5 uit de opslagruimte in Skyfall haalt, suggereert dat Goldfinger in zijn verleden zit. Misschien bestaan Craigs films gewoon in een parallelle tijdlijn zoals JJ Abrams' Trek-films...

Casino Royale en Never Say Never Again uit 1967 bestaan volledig los van de officiële continuïteit.

Verwarrend, nietwaar?

Daniel Craig continuïteit

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

No Time to Die

Origineel verloop