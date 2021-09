Volgende James Bond: welke acteur neemt het 007-stokje over van Daniel Craig?

De 25ste James Bond-film, No Time to Die, verschijnt op 30 september 2021 in de bioscopen. Het betreft de laatste 007-film met Daniel Craig in de hoofdrol.

Van de zes acteurs die in de voetsporen van de Britse spion zijn gekropen, heeft niemand de rol langer vastgehouden dan Craig. Als hij zijn Walther PPK aan het eind van de lang vertraagde No Time to Die neerlegt, is dat vijftien jaar nadat hij voor het eerst een smoking droeg in Casino Royale.

Sean Connery en Roger Moore hebben beiden in meer films gespeeld, maar het Daniel Craig-tijdperk zal de boeken in gaan als een van de beste, aangezien zowel Casino Royale en Skyfall tot de beste films uit de 59 jaar oude franchise behoren. Wie het stokje van Daniel Craig ook overneemt: de lat ligt hoog.

De geruchtenmolen draait op volle toeren als het om de nieuwe James Bond gaat. Gaan de producenten voor een jongere, Jason Bourne-achtige acteur zoals ze bij Casino Royale deden? Of kiezen ze voor iemand in het straatje van Roger Moore en Pierce Brosnan?

Als je een mannelijke acteur bent met redelijk wat schermervaring, met een aardig Engels accent kan spreken en tussen de 30 en 50 jaar oud bent, is het goed mogelijk dat jouw naam wordt genoemd als het gaat om wie de volgende James Bond moet worden. We verwachten dat de talentenjacht dit keer diverser is dan in het verleden, waarbij ook acteurs van kleur kans maken. Een vrouwelijke James Bond lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk.

James Bond-producente Barbara Broccoli zei in 2020 al tegen Variety dat James Bond "van elke kleur kan zijn", maar toch echt "een man is". "Ik denk dat we nieuwe personages voor vrouwen moeten bedenken - sterke vrouwelijke personages. Ik ben er geen voorstander van om een mannelijk personage door een vrouw te laten spelen. Ik denk dat vrouwen veel interessanter zijn dan dat".

Ook Daniel Craig wil liever niet dat zijn rol wordt overgenomen door een vrouw. "Waarom zou een vrouw James Bond moeten worden, als er eigenlijk een rol zou moeten zijn die even goed is als James Bond, maar dan specifiek voor een vrouw?" (via RadioTimes).

Hieronder vind je tien acteurs die mogelijk het stokje van Daniel Craig overnemen om de volgende James Bond te worden:

Tom Hardy

(Image credit: Vertical Entertainment)

De huidige favoriet van de bookmakers wordt al lange tijd genoemd als mogelijke opvolger van Daniel Craig. Het is makkelijk om te zien waarom: Hardy ziet er goed uit in een pak, heeft charisma in overvloed en is bekend in Hollywood. Er is staat echter weinig op zijn portfolio dat stelt dat hij de nieuwe James Bond zou willen worden. Het is een acteur met interessante carrièrekeuzes, zelfs in zijn blockbusterrollen (Eddie Brock in Venom, Eames in Inception, Bane in The Dark Knight Rises). Het is lastig om voor te stellen dat hij 007 volgens het boekje kan vertolken.

Henry Cavill

(Image credit: Warner Bros)

De 38-jarige Man of Steel-ster is nog altijd een potentiële kandidaat om de volgende James Bond te worden, zelfs nadat hij bijna in plaats van Daniel Craig in Casino Royale was gecast. Cavill heeft al aangetoond dat hij prima in de rol van geheim agent kan kruipen, namelijk door The Man from U.N.C.L.E. en Mission: Impossible: Fallout. Tegen GQ zei hij in 2020 dat hij "absoluut van de gelegenheid gebruik zou maken". Aangezien The Witcher en de mogelijkheid om opnieuw in het pak van Superman te kruipen nog steeds aanwezig zijn, is het de vraag of Cavill wel tijd heeft voor een spionnencarrière.

Idris Elba

(Image credit: BBC)

Net als Hardy wordt ook Idris Elba regelmatig genoemd als potentiële James Bond. Hij is bekend van zijn rollen in het MCU (Thor), de DC Extended Universe (The Suicide Squad), de Alien-franchise (Prometheus) en Pacific Rim. We denken dat hij een briljante 007 kan vertolken, maar er is nog een vraagteken als het gaat om zijn leeftijd. Elba is namelijk 49 jaar, wat hem slechts 4 jaar jonger maakt dan Daniel Craig. Het is de vraag of de producenten met iemand in zee willen gaan die 55+ is rond de tijd dat diens derde James Bond-film moet verschijnen.

Regé-Jean Page

(Image credit: LIAM DANIEL/NETFLIX)

Eh, wie? Regé-Jean Page kun je kennen van Bridgerton (de grootste Netflix-serie ooit). Hij zou zomaar een kanshebber kunnen zijn als nieuwe James Bond. Page zal de hoofdrol vertolken in de reboot van Leslie Charteris’ spionnenthriller The Saint, maar we verwachten niet dat dit in de weg zal staan als Broccoli hem als nieuwe Bond ziet. Bovendien: ook Roger Moore speelde de Saint voordat hij in de schoenen van 007 stapte.

James Norton

(Image credit: HBO / Keith Bernstein)

Als we het hebben over de identiteit van de volgende James Bond, wordt er vaak gesproken over Britse sterren. Een van de grootste kanshebbers is James Norton. Hij werd bekend in het Verenigd Koninkrijk door zijn rollen in Happy Valley, Grantchester, McMafia en War & Peace. Behalve een hoofdrol in The Nevers van HBO, heeft hij een redelijk gelimiteerd Hollywood-portfolio. Dat is iets wat tegen hem kan werken. Dit kan ook gezegd worden van Aidan Turner (Poldark).

Henry Golding

(Image credit: Warner Bros)

Na zijn rol in Crazy Rich Asians is de carrière van Henry Golding maar één kant opgegaan, en dat is omhoog. Met rollen in de romcom Last Christmas en de GI Joe spin-off Snake Eyes staat hij duidelijk op de radar van Hollywood. Daarnaast lijkt het erop dat hij interesse heeft in de rol. "Het is een kans voor verandering", zei hij tegen The Guardian. Zijn optreden als presentator van The Travel Show (BBC) zou bovendien een goede voorbereiding kunnen zijn op alle wereldreizen die mogelijk in aantocht zijn.

Tom Hiddleston

(Image credit: Photo courtesy of Marvel Studios. ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.)

Een andere grote naam die de rol van 007 op het lijf geschreven heeft staan, is Tom Hiddleston. De Loki-ster heeft zijn spionagecapaciteiten al laten zien in het briljante BBC-drama The Night Manager. Na een hele hoop films in de Marvel Cinematic Universe (en de serie Loki) is het de vraag of hij zich aan een andere gigafranchise wil binden. We denken dat Marvel-collega Benedict Cumberbatch met hetzelfde probleem zit.

Richard Madden

(Image credit: Netflix)

Hij heeft het niet verder dan het derde seizoen van Game of Thrones weten te schoppen, maar de voormalige King of the North laat de gebeurtenissen tijdens de Red Wedding niet in zijn weg komen. Richard Madden is dankzij zijn rol in de Bodyguard uit 2018 een uitstekende kandidaat voor de rol van 007.

Tom Ellis

(Image credit: Netflix)

Het zou een interessante keuze zijn voor de nieuwe James Bond, maar Tom Ellis heeft nu wel wat tijd over, aangezien de serie Lucifer definitief ten einde is op Netflix. Ellis speelde zes seizoenen lang de duivel in Los Angeles. Als de producenten onverwacht besluiten dat ze de Roger Moore-achtige acteur willen opvoeren, kunnen we geen betere kandidaat bedenken.

No Time to Die is vanaf 30 september te zien in de bioscoop.