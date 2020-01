The Witcher seizoen 2: lanceringsdatum details, het verhaal, en wat we nog meer weten

The Witcher seizoen 2 kan niet snel genoeg verschijnen. Het eerste seizoen van dit fantasydrama, met Henry Cavill als Geralt of Rivia, werd de zesde meest bekeken Netflix-serie van 2019 in Amerika na één maand. Nu zijn we klaar voor meer mythes, monsters, politieke intriges en oorlog.

Het lijkt erop dat we wekelijks details vinden over seizoen 2 van The Witcher in 2020. Deze informatie komt uit interviews met de maker en schrijfster van de serie, Lauren Hissrich en van social media. Het meest belangrijke wat je moet weten is dat seizoen 2 van The Witcher al is bevestigd en binnenkort in productie gaat.

Er is ook genoeg bronmateriaal over voor deze bewerking, aangezien seizoen 1 vooral informatie haalde uit de eerste twee boeken van korte verhalen. Dan blijven er meerdere romans over, gevuld met rijke, op folklore geïnspireerde verhalen, monsters, politieke situaties en oorlogen.

Hieronder is alles wat we weten over seizoen 2 van The Witcher tot dusver.

The Witcher seizoen 2 lanceringsdatum: 2021

(Image credit: Netflix)

Laten we er niet omheen draaien: de datum die het dichtstbij de werkelijke releasedatum komt is '2021'. Dit werd onthuld door Variety, maar was ook bevestigd door schrijfster Lauren S. Hissrich tijdens een Reddit AMA, daarin zei ze: "We hebben nog geen streefdatum voor seizoen 2, na 2021". Dit garandeert wel dat er meer dan een jaar tussen de seizoenen inzit.

The Witcher seizoen 2 was aangekondigd op 13 november, zo'n zes weken voor het eerste seizoen werd uitgezonden. Dit is meestal een teken dat de zender erg blij is met wat ze te zien krijgen en de vaart erin wil houden. En daarbij houden ze ook de cast en crew vast, om de show door te laten gaan.

Het filmen van seizoen 2 begint bijna en dit komt direct van Geralt of Rivia zelf, Henry Cavill:

P.S. Happy New Year! Henry Cavill A photo posted by @henrycavill on Jan 10, 2020 at 5:02am PST

The Witcher seizoen 2, het verhaal : wat we weten van de boeken

Lichte spoilers van The Witcher boeken, deze details worden mogelijk gebruikt voor latere seizoenen.

Hetgeen waar veel over werd gesproken na seizoen 1 was hoe verhalen werden verteld op meerdere plekken en langs een non-lineaire tijdlijn (hoewel de nu onthulde officiële Witcher map en Witcher tijdlijn heel handig zijn). Dit resulteerde in een verhaal dat bestaat uit meerdere verhalen. Echter, de climax van seizoen 1 bracht alle gescheiden onderdelen mooi weer bij elkaar, wat de basis is voor seizoen 2 van The Witcher en een meer rechtlijnig plot.

Dit werd uiteengezet door Hissrich in een interview met GamesRadar, waar ze onthulde dat het verhaal van seizoen 2 veel gerichter is. Er is een sterkere drive in het verhaal vanwege alle relaties die we hebben uitgezet in seizoen 1, en deze komen tot bloei in seizoen 2. Al die bouwblokken die we hebben uitgezet voor de wereld, zullen eindelijk samenkomen in iets tastbaars".

Dit 'meer tastbare element is het verhaal van Ciri, dat onthulde Hissrich al in een interview met Redmania Intelligence. In dat interview vertelde ze dat Ciri het "middelpunt" van seizoen 2 is.

Maar wat is het verhaal van Ciri? In de boeken maakt het verhaal van Ciri het centrale plot van 'de saga'. De Saga omvat vijf boeken, te beginnen bij Blood of Elves en draait om Ciri en haar belangrijke rol als een magische koninklijke hoogheid met het erfgoed van elven, haar relatie met Geralt en haar voortdurende inspanningen om te overleven en hoe dit alles de gebeurtenissen vormt op The Continent.

(Image credit: Netflix)

De opzet is al gestart, en het begin van Blood of Elves wordt behandeld in seizoen 1 door de belegering en de ondergang van Cintra en Ciri's ontsnapping. Elders kun je verwachten meer van het leven van Nilfgaardian te zien in seizoen 2, en de hoog oplopende spanningen tussen mensen en niet-menselijke.

De grote locatie van Kaer Morhen zou ook prominent aanwezig zijn in seizoen 2 van The Witcher. Dit is het voorouderlijke huis en de vesting van de Witchers. Geralt moet Ciri verplicht meenemen naar het fort voor bescherming en training. Hier neemt hij de voogdij over Ciri en word hij een vaderfiguur. Voeg daar de verschijning van een mysterieuze, krachtige tovenaar bij, die ook achter Ciri aan zit, wat oorlogen, voorspellingen, zwarte magie en, natuurlijk, het jagen op monsters en seizoen 2 ziet er enorm veelbelovend uit.

In termen van details over het verhaal, beweert Redvania Intelligence dat een ander kort verhaal van The Last Wish zal verschijnen, misschien verweven in de meer lineaire hoofdlijn. In dit korte verhaal, A Grain of Truth, ontmoet Geralt een vervloekte man genaamd Nivellen die is veranderd in een beest.

Zeven seizoenen voor The Witcher

(Image credit: Netflix)

Het kan zijn dat we nog lange tijd kunnen genieten van The Witcher. Tegen SFX en GamesRadar zegt Hissrich dat ze ideeën heeft uitgedacht voor zeven seizoenen. En er is zeker genoeg bronmateriaal over om te gebruiken.

Uiteraard is er het verhaal van Geralt, Ciri en Yennefer om uit te werken. Het neemt ze mee langs The Continent naar een rijk aanbod aan locaties, met daarin een aantal van de beste fantasypersonages verwerkt. Ciri's ontwikkeling is een grotere basis voor toekomstige verhalen, aangezien het de thema's familie en liefde combineert met mysterie en magie.

Zij en Yennefer worden gescheiden van Geralt tijdens de saga, en een groot deel van het aangrijpende verhaal is het zien van zijn pogingen om zich met hen te herenigen, een reis die hem over het Continent neemt en hem veel interessante plekken laat zien en in contact brengt met allerlei personages. Dan is er nog de belangrijke rol van de Wild Hunt: een groep van elvenkrijgers die andere werelden aanvallen voor hun slaven. Hun introductie kan het gevaar van de jacht naar Ciri echt vergroten.

The Witcher lijkt een blijvertje te zijn op Netflix

Het eerste seizoen van The Witcher veegde het idee van tafel dat het alleen een vervanging was van Game of Thrones. Het vertelde verhalen op zijn eigen manier en presenteerde een fantasiewereld dat de vroege tekenen had van het vastleggen van verbeeldingen van mensen. En hoewel we niet verwachten veel spoilers te zien uit de games, zijn ze niet echt canoniek volgens Sapkowski maar eerder een "gratis bewerking dat elementen bevat van mijn werk". We weten dat fans zullen genieten van verschillende subtiele referenties, net als ze deden bij seizoen 1.

Hissrich en het bedrijf zijn niet van plan om dit te overhaasten. Hissrich zegt dat serie tijd kost: "We willen het product niet overhaasten. Daar heeft niemand baat bij". Als het net zo goed is als seizoen 1, dan zal het het wachten waard zijn.